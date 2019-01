Următorul bebeluș modificat genetic se va naște în șase luni

Probabil ai auzit și tu de cercetătorul din China care a reușit să creeze primii bebeluși modificați genetic. Mai exact, a descoperit o cale prin care să scape de gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV, în speranța că va mări rezistența în fața bolii.

După o serie de drame în care cercetătorul principal, Jiankui He, ba a căutat să își justifice în fața lumii experimentul, ba a dispărut, ba a fost găsit, vine ceva nou: știrea că următorul copil modificat genetic se va naște în șase luni.

Bioeticianul William Hurlbut de la Stanford University a păstrat legătura cu He prin telefon și e-mail, de când acesta din urmă a fost plasat sub supraveghere constantă într-un apartament din campusul China’s Southern University of Science and Technology. Cei doi nu au mai vorbit de o săptămână, dar Hurlbut a anunțat AFP că o a doua femeie însărcinată cu un copil modificat genetic se află deja în a douăsprezecea săptămână de sarcină, ceea ce înseamnă că – dacă totul merge bine – următorul copil ale cărui gene au fost editate se va naște în șase luni.

Cercetătorul He menționase în noiembrie, când a dat vestea că s-au născut primele gemene modificate genetic, că o altă femeie este însărcinată cu un copil modificat genetic. La acea vreme însă, bebelușul era prea mic pentru a apărea la scanările cu ultrasunete.

„Am impresia că bebelușul era destul de mic când a avut loc conferința”, a zis Hurlbut. „Putea fi detectat doar chimic, nu și clinic (la acea vreme). Deci nu putea să aibă mai mult de patru-șase săptămâni (la acea vreme), așa că acum ar putea avea 12-14 săptămâni”.

Cât despre cum se descurcă He cu supravegherea constantă, Hurlbut a spus că acesta „nu sună precum o persoană care se află sub o teamă enormă sau stres” și că „este liber să iasă în campus și să se plimbe”.

Între timp, investigația legală continuă, pentru a se stabili exact ce se va întâmpla cu omul de știință.