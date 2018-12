Creatorul primilor copii modificați genetic a dispărut ca prin „farmec”

Experimentul gemenelor modificate genetic a stârnit nenumărate controverse de când a fost făcut public. Cercetătorul din spatele experimentului a răspuns la nelămuririle comunității științifice așa cum a știut, dar mai nou se pare că a dispărut, conform mai multor zvonuri.

Cercetătorii Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University, au implantat embrioni modificați genetic în femeile din care i-au extras. Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic.

Ce le deosebește pe Lulu și Nana de alți oameni este faptul că nu posedă gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV.

Conform presei chineze, nimeni nu știe unde se află cercetătorul He în prezent. S-a vehiculat că s-ar afla în arest la domiciliu la Southern University of Science and Technology din Shenzhen, China, instituția unde este el angajat. Totuși, instituția a negat acest lucru.

O purtătoare de cuvânt a Universității a zis: „În momentul ăsta informațiile nimănui nu sunt corecte, doar cele ale canalelor oficiale. Nu putem răspunde la nicio întrebare cu privire la această problemă în momentul de față, dar dacă avem vreo informație, vom da de veste prin canelele oficiale”.

He este de negăsit după ce a participat la a doua ediție a International Summit on Human Genome Editing in Hong Kong, unde a luat apărarea experimentului său. „Ar trebui, pentru milioanele de familii care au moștenit [virusul HIV], să arătăm compasiune”, a zis el. „Dacă avem această tehnologie, putem să o facem disponibilă mai devreme. Putem să îi ajutăm mai devreme pe acei oameni care au nevoie”.

Momentan, un lucru se știe sigur: He este investigat de Southern University of Science and Technology și de China’s Ministry of Science and Technology, fiindu-i interzis să mai conducă vreun studiu, după cum arată South China Morning Post.