Cum se apără cercetătorii care au creat primii bebeluși modificați genetic

Copiii modificați genetic au ajuns în miezul dezbaterilor etice din comunitatea de medicală. Într-un final, unul din cercetători a pășit în public și a apărat experimentul.

Cercetătorii Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University, au implantat embrioni modificați genetic în femeile din care i-au extras. Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic. Ce le deosebește pe Lulu și Nana de alți oameni este faptul că nu posedă gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV.

Criticile care au venit din partea oamenilor de știință au fost dure. În jur de 120 de oameni de știință – cei mai mulți din China – au semnat o scrisoare deschisă prin care numesc cercetarea realizată de He și Deem nebunească, după cum arată Quartz.

Cercetătorul Jiankui He a vorbit pentru prima oară în public după ce criticile au curs necontenit. El a spus că în momentul de față mai există o sarcină posibilă implicată în studiu. Mai mult, a zis că se simte mândru de munca sa și de ce presupune aceasta pentru sistemul de sănătate.

„Ar trebui, pentru milioanele de familii care au moștenit boala, să arătăm compasiune”, a zis He în cadrul celei de-a doua ediții a Summit on Human Genome Editing in Hong Kong. „Dacă avem această tehnologie, putem să o facem disponibilă mai devreme. Putem să îi ajutăm mai devreme pe acei oameni care au nevoie”.

He a mai explicat că în experimentul său au fost implicate opt cupluri, din care unul a renunțat. Toți tații aveau virusul HIV sub control mulțumită medicamentelor, iar mamele erau sănătoase. Pe lângă femeia care le-a născut pe gemenele Lulu și Nana, o altă femeie se află în primele stadii ale sarcinii.

Mai mulți oameni l-au întrebat despre problemele etice ale experimentului, așa că He a zis că a găsit voluntari prin intermediul unei rețele sociale de purtători de HIV. Totuși, a refuzat să răspundă când a fost întrebat despre posibilele consecințe fizice și emoționale pe care le-ar avea editarea genetică asupra gemenelor Lulu și Nana.

„Mă simt mândru”, a zis He cu privire la cele două fete. „Mă simt cel mai mândru pentru că tatăl lor crezuse că a pierdut speranța pe viață. Când [bebelușii] s-au născut, el a trimis un mesaj spunând că va munci din greu și va avea grijă de cele două fiice ale sale pentru următoarea jumătate din viața lui”.

Concluzia lui He a fost că job-ul lui este să fie transparent, deschis și să împărtășească cunoștințele pe care le-a acumulat „cu societatea, cu lumea, și apoi să lase societatea să decidă ce ar trebui să facă în continuare”.