Omul care a creat bebeluși modificați genetic a fost găsit

După ce experimentul gemenelor modificate genetic a alarmat comunitatea științifică și nu numai, cercetătorul principal din spatele acestuia a dispărut. Doar că acum a fost găsit.

Cercetătorii Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University, au implantat embrioni modificați genetic în femeile din care i-au extras. Pentru una din femei, implantarea a avut succes, aceasta dând naștere gemenelor Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic.

Ce le deosebește pe Lulu și Nana de alți oameni este faptul că nu posedă gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV.

„Ar trebui, pentru milioanele de familii care au moștenit boala, să arătăm compasiune”, a zis He în apărarea lui, în cadrul celei de-a doua ediții a Summit on Human Genome Editing, care a avut loc în Hong Kong. „Dacă avem această tehnologie, putem să o facem disponibilă mai devreme. Putem să îi ajutăm mai devreme pe acei oameni care au nevoie”.

He a dispărut la puțin timp după stârnirea controverselor cu privire la experiment. Ceea ce nu se știa era dacă cercetătorul se ferea de radarul căutărilor voit sau dacă era ținut împotriva voinței lui într-un loc.

Conform The New York Times, acesta a fost însă găsit, iar acum este ținut într-o casă de oaspeți la universitatea lui. Încă nu se știe dacă gărzile care îl supraveghează lucrează pentru guvern, universitate sau altă organizație. În casa de oaspeți, He are posibilitatea de a comunica prin telefon sau email, el discutând deja cu mai mulți colegi de afaceri.

„A fost extrem de iresponsabil cu angajații, partenerii și investitorii”, a zis Liu Chaoyu, persoana alături de care He a fondat compania de teste genetice Vienomics. „Nu a discutat nimic cu noi înainte să facă anunțul și a trebuit să ne descurcăm cu toate în mod neașteptat”.