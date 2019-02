Un câștigător de Nobel știa dinainte de bebelușii modificați genetic

Probabil că ai auzit deja de experimentul cercetătorului chinez Jiankui He, care a reușit să creeze primii bebeluși modificați genetic. Se pare că un câștigător al Premiului Nobel știuse de acest lucru dinainte, după cum arată Futurism.

Cercetătorii din spatele acestei premiere sunt Jiankui He, de la China’s Southern University of Science and Technology și Michael Deem, fizician la Rice University. Cei doi au implantat embrionii modificați genetic în femeile din care i-au extras. Astfel s-au născut gemenele Lulu și Nana, primii oameni cu un genom alterat clinic. Mai exact, ele nu au gena responsabilă pentru transmisia virusului HIV.

De când experimentul a fost făcut public, au urmat mai multe drame în care Jiankui He ba a căutat să își justifice în fața lumii experimentul, ba a dispărut, ba a fost găsit, ba a anunțat că se va naște un alt copil modificat genetic. Mai nou, aflăm că un câștigător al Premiului Nobel, profesorul Craig Mello de la University of Massachusetts știa de experimentul lui He dinainte.

Mello i-a atras însă atenția lui He despre lipsa de etică a experimentului său, conform emailurilor pe care jurnaliștii de la Associated Press au reușit să le obțină. Mello nu a făcut publică vestea atunci când a aflat de ea, preferând să rămână ca sfătuitor pentru compania lui He până în momentul în care publicul a fost informat cu privire la experiment.

He i-a trimis un email lui Mello în care îl anunță că una din femeile cărora le fuseseră implantați embrioni modificați genetic a rămas însărcinată cu succes. Răspunsul lui Mello a fost: „Mă bucur pentru tine, dar aș prefera să nu fiu ținut la curent în legătură cu asta. Pui sub risc sănătatea copilului pe care îl editezi… pur și simplu nu văd de ce faci asta. Îi doresc pacientei tale mult noroc bun pentru o sarcină sănătoasă”.

Mello a mai scris în alt email către He că își asumă un risc imens: „Cred că îți asumi un risc mare și nu vreau ca cineva să creadă că aprob ceea ce faci. Îmi pare rău că nu te pot susține mai mult cu acest efort, știu că ai intenții bune”.