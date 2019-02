Digi | RCS-RDS, Orange și restul: când „se bagă” în România internetul 5G

Digi | RCS-RDS, Orange, Vodafone și Telekom sunt într-o cursă care le poate asigura cel mai important avantaj în următorii 10 ani.

Cursa pentru 5G e deschisă pentru toți cei patru operatori din România. Grupul Digi | RCS-RDS s-a lăudat deja că va avea o rețea pregătită pentru așa ceva, iar Orange a derulat primul test la noi. Totodată, Orange are un mic avans față de ceilalți, unul evident de la finalul lui 2018.

Vodafone și Telekom, de cealaltă parte, n-au pus România prea sus în clasamentul țărilor în care se bat să aibă 5G.

Mai important e însă că ANCOM a oferit detaliile esențiale privind licențele 5G. Spectrul radio e disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1.500 MHz, 2.600 MHz, 3.400 – 3.800 MHz. „[…] aceste benzi sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea reţelelor 5G, care reprezintă motorul transformării digitale a economiei pe care ne-o dorim pentru România”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Indiferent că vine de la Digi | RCS-RDS sau de la Orange și ceilalți, când o să avem 5G în România?

De la ANCOM a venit și răspunsul oficial la întrebarea: când se lansează 5G în România? Autoritatea susține că, după licitație, toată această cantitate de spectru va putea fi utilizată din 1 ianuarie 2020. Drepturile de utilizare a spectrului de frecvențe din benzile de 700 MHz și 1.500 MHz, în care nu există nicio alocare până în prezent, vor avea o perioadă de valabilitate de 15 ani.

Licenţele pentru spectrul care va fi licitat în benzile de 800 MHz și 2.600 MHz vor fi acordate pentru o perioadă de valabilitate de 10 ani. În banda de 800 MHz operatorii Telekom, Orange şi Vodafone dețin deja drepturi de utilizare (licențe). ANCOM intenţionează să prelungească valabilitatea până la 31 decembrie 2029, pentru a alinia data de expirare a acestor drepturi cu a celor care vor fi acordate ca urmare a licitaţiei din acest an.

Vor fi prelungite valabilitățile licenţelor operatorilor Telekom, Orange, Vodafone şi ale grupului Digi | RCS-RDS – le deţin deja în banda de 2.600 MHz.

În urma consultării cu industria asupra documentaţiei, ANCOM va desfăşura licitaţia de spectru şi va acorda licențele câştigătorilor până la sfârşitul lui 2019. Din 2026, va putea fi utilizat spectrul din banda 3.400-3.800 MHz alocat pe termen lung (până atunci va fi pe termen scurt).

Digi | RCS-RDS și Orange, la startul cursei pentru 5G

Ziceam că Orange are un avans pentru 5G, conform informațiilor oferite de companie. România stă bine pe lista operatorului. Astfel, Orange va implementa tehnologia 5G în 17 orașe importante din Europa. Pe lista țărilor se regăsesc România, Belgia, Franța, Luxemburg, Polonia și Spania. Lansarea majoră va fi în 2020, dar 2019 va fi un an esențial pentru a pune bazele acestui standard.

Stephane Richard, director executiv, Orange, a spus în decembrie 2018 că utilizatorii din cele 17 orașe selectate vor putea avea acces la servicii 5G. Totuși, mediul business e văzut ca prima sursă de early adopters, nu clienții obișnuiți. Până la urmă, clienții nu au prea mare nevoie, deocamdată, de 5G. Primul test în România a fost derulat în iulie 2018.

Grupul Digi | RCS-RDS vorbește destul de des despre 5G, dar fără a prezenta cifre sau planuri concrete. Încă din noiembrie 2017, grupul Digi | RCS-RDS a anunțat că va fi în parteneriat cu Ericsson pentru echipamente de rețelistică. Această companie era cândva un jucător global pe zona asta, dar a pierdut de la an la an poziția și a ajuns să fie în umbra dezvoltării tehnologice. Acum are o șansă de-a crește pe piața din România, dar rămâne de văzut cum se va mișca grupul Digi | RCS-RDS.

Vodafone și Telekom sunt cumva în urmă (deocamdată)

Vodafone nu s-a avântat în vreo promisiune, doar a spus că Supernet 4.5G e un fel de trecere spre 5G. „Reţeaua a primit funcţionalităţi foarte avansate specifice 5G, facem astfel practic legătura între 4G şi 5G”, a declarat Cătălin Buliga, director tehnic, după testul Supernet 4.5G derulat pe un Samsung Galaxy S8 Plus – a înregistrat o viteză de download de peste 740 Mbps.

Cât despre Telekom, informațiile sunt și mai puține, iar speranțele și mai mărunte. Operatorul a derulat un test 5G cu Ericsson în iunie 2017. La fel ca Digi | RCS-RDS, și acest operator a ratat startul în cursa 4G, iar acum încearcă să țină cumva capul sus în lupta cu ceilalți doi operatori mari din România. N-are planuri concrete comunicate până acum.