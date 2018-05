Digi Mobil trece la 5G: ce nu îți va zice RCS-RDS despre internetul viitorului

Digi Mobil e cel mai nou operator din România care să anunțe acest pas. Partenerul e Ericsson, dar oricâte speranțe ți-ai face, acest 5G nu e așa un vis.

5G a devenit o cursă din care RCS-RDS prin Digi Mobil nu vrea să lipsească. Anunțul vine la aproape trei luni după ce Orange a declarat că România e printre țările în care va testa noua tehnologie în acest an.

2020 a devenit, local și global, anul în care vom vedea acest standard implementat și folosit pe scară mai mare. Va fi vorba de internet de mare viteză, dar și lățime de bandă mai mare. Astfel, vor putea fi conectate mai multe dispozitive. Acum, Digi Mobil vrea să se asigure că știi că lucrează la 5G și, astfel, încearcă să compenseze, cel puțin la nivel de percepție, golul pe care îl are în urma Orange și Vodafone și chiar Telekom.

Digi Mobil a pierdut startul în cursa 4G, apoi n-a avut suficienți bani de cumpărat frecvențe, astfel că rețeaua încă e deficitară. În această cursă pentru 5G, toți încep de la zero (aproape) cu mențiunea că Orange și Vodafone au mai mulți bani pentru investiții.

Digi Mobil trece la 5G, dar cine oferă echipament

Încă din noiembrie 2017, RCS-RDS a anunțat că va fi în parteneriat cu Ericsson pentru echipamente de rețelistică. Această companie era cândva un jucător global pe zona asta, dar a pierdut de la an la an poziția și a ajuns să fie în umbra dezvoltării tehnologice. Acum are o șansă de-a crește pe piața din România.

Un raport realizat de Ericsson în 2017 arăta că, în România, digitalizarea industriilor va genera un venit potenţial pentru jucătorii din industria IT&C de 8,4 miliarde de dolari până în 2026. Dintre aceştia, 3,2 miliarde dolari vor reprezenta venituri generate de tehnologia 5G.

În parteneriatul cu RCS-RDS, Ericsson furnizează echipament pentru IoT (Internetul Lucrurilor) și 5G (adică acel internet de mare viteză). Proiectul se axează pe modernizarea reţelei din Bucureşti şi alte oraşe mari. Este, totodată, prima colaborare din România a celor două companii. Acordul prevede şi implementarea de puncte de acces bazate pe Sistemul Radio Ericsson (ERS), care pot susţine servicii 3G şi 4G, pregătind, în acelaşi timp, reţeaua pentru 5G.

Anunțul oficial va fi făcut pe 3 mai, când sunt așteptate și detalii despre când va fi 5G testat de Digi Mobil, dar și când lansează oficial.

Ericsson mai colaborează cu Rogers în Canada, T-Mobile în Statele Unite ale Americii (implicit, cu Deutsche Telekom, compania care controlează Telekom România) și rivalizează cu Huawei.

Ce nu va zice direct Digi Mobil despre 5G

Un fapt mai puțin discutat despre 5G e că vor fi foarte mulți bani, dar nu doar pentru operatori. Licențele de 5G sunt, într-un fel, salvarea României. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) vede în ele o oportunitate prin care să facă bani, ca să acopere găurile din buget. Speră să ajungă la încasări de 2,3 miliarde de lei și să încadreze în deficitul de 3%.

Totodată, Sorin Grindeanu, președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), speră să implementeze o Strategie Națională pentru 5G. Strategia ANCOM va exista, cu siguranță, iar când piața va fi pregătită, statul va avea numai de câștigat din vânzarea licențelor.

RCS-RDS, prin Digi Mobil, va anunța pe 3 mai diverse planuri, va vorbi despre cât de frumos e internetul 5G, dar nu-ți face speranțe prea mari. Suntem încă la doi-trei ani distanță de-o accesare a acestui internet de mare viteză.

Digi Mobil, în ultimul an, a reușit să mai reducă din handicapul față de operatorii mai mari. A reușit să aducă mai repede telefoane de top, încă are cei mai mulți clienți câștigați prin portare față de alți operatori, dar încă nu are puterea economică și infrastructura ca să concureze propriu-zis. Sigur, în orașe nu-i o problemă. De aceea are nevoie de 5G, e ca o aliniere cu tendința din piață și o poziționare în primul val.

Pe lângă internetul pe care îl vei avea pe telefonul din 2020, adică un 5G rudimentar, una dintre cele mai mari ramuri a dezvoltării standardului este punerea pe șosele a mașinilor autonome. Apoi e vorba de internetul lucrurilor cu tot felul de senzori. Vorbim de o mulțime de gadgeturi capabile să folosească internetul.

Standardul 5G va furniza viteze de 10 ori mai mari decât 4G. Acesta e primul pas. Apoi, vin aplicațiile. Aici, sunt soluții de realitate virtuală, posibilitatea pentru companii de-a furniza rețele wireless locale de mare viteză, dar și abilitatea de-a susține consumul tot mai mare de conținut online. Cu echipamente Ericsson pentru 5G, Digi Mobil, foarte probabil, va derula anul acesta și anul viitor primele teste. Echipamentele au fost deja instalate, conform informațiilor din noiembrie 2017.

Discuția reală despre 5G va începe însă odată cu licitația pentru frecvențe. Până atunci sunt planuri și diverse parteneriate încheiate din timp și la costuri mai mici.