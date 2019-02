ASUS RoG Swift PG348Q, un monitor premium pentru gamerii cu bani

ASUS RoG Swift PG348Q este un monitor de gaming ultrawide care este bun atât pentru sesiunile lungi de gaming, dar și pentru muncă. Dacă nu ar fi atât de scump ar fi un best-buy.

Înainte să trecem la detalii tehnice și explicații, trebuie să spun că monitorul este mare și înainte să-l cumperi trebuie să te asiguri că ai și unde să-l pui. Vorbim aici de o lățime panoului de aproape 80 cm și, mai important, cu tot cu piciorul atașat, monitorul îți va ocupa cam 29,7 cm (adâncime) din birou.

Look-ul monitorului este unul de gaming, puțin futurist, cu tente de gri și oranj. Îmi place pentru că, în opinia mea, nu are un design exagerat, dar nici nu este unul simplu și plictisitor. Ci este undeva la mijloc, fără a fi ostentativ.

Dacă ești gamer și vrei să-ți duci jocul de lumini RGB mai departe, atunci află că piciorul monitorului proiectează logo-ul Republic of Gamers pe masă (e bine că-l poți opri, dar eu l-am păstrat pentru că se potrivea cu setup-ul meu de negru cu roșu).

Panoul se rotește la stânga și la dreapta destul de mult și se poate regla înălțimea în funcție de nevoie.

De asemenea, monitorul are în partea din dreapta mai multe butoane fizice care-ți sunt necesare pentru a „umbla” prin setări. De aici poți face overclocking, poți alege diferite setări de imagine (racing mode, cinema mode, fps mode etc), poți alege nivelul de intensitate al filtrului blue light, poți modifica luminozitatea, contrastul, temperatura imaginii sau saturația culorilor.

ASUS RoG Swift PG348Q este un monitor ultra wide IPS de 34 de inci cu o rezoluție de 3440 x 1440 pixeli, adică aproape 4K. Pentru că vorbim de un panou IPS atunci te poți aștepta la unghiuri de vizualizare foarte bune de până la 178 de grade.

Luminozitatea maximă este de 300 cd/m2, iar contrastul de 1000:1 și panoul acoperă 100% din spațiul de culoare sRGB, respectiv 72% din cel NTSC.

Panul este unul AH-IPS produs de LG și adâncimea pixelilor este de 10 bits (8 bits + FRC, adică o metodă prin care pixeli pot afișa mai multe nuanțe de culoare).

Pentru că vorbim de un LCD, monitorul este iluminat din spate, dar nu-ți face griji că monitorul nu are parte de „bleeding” (scurgeri de iluminare) în timpul utilizării. Singurele momente când observi „bleedingul” sunt acele în care ecranul este complet negru.

Timpul minim de răspuns al monitorului este 5 ms, iar media de 10 ms. Nu este cel mai rapid monitor de pe piață, dar este îndeajuns de bun pentru gaming și shootere. Tot pentru gaming ar trebui să te ajute rata de reîmprospătare a imaginii ecranului de 100 Hz. El vine setat pe 60 Hz, iar dacă vrei să-l duci la 100 Hz trebuie să apeși vreo două butoane în meniul de setări: îl treci pe overclock apoi setezi valoarea 100 Hz.

Diferența dintre 60 Hz și 100 Hz este sesizabilă mai ales în shootere rapide precum Doom sau Apex Legends. Drept urmare, acțiunea este extrem de lină și pentru că monitorul este dotat cu tehnologia Nvidia G-Sync o să fii sigur că ai o experiență de gaming foarte bună. Dacă ai și un desktop care poate să ducă un joc la 100 fps atunci monitorul îți va oferi un joc foarte fluent, fără tearing, stuttering și cu un input lag minim (moarte v-syncului!).

Despre G-Sync, FreeSync și de ce sunt important pentru gaming o să scriu pe larg într-un alt articol.

Intri în lumea jocurilor cu ASUS RoG Swift PG348Q

Eu am găsit că monitorul ASUS RoG Swift PG348Q afișează o imagine bună, culorile sunt redate destul de corect, iar imaginile sunt contrastate și în toate jocurile în care l-am testat am fost mulțumit de rezultat. Am ales și diferitele setări pentru jocuri de care vorbeam mai sus (se modifică luminozitatea, contrastul etc), însă am găsit că cel mai bine arată imaginea dacă scad puțin din albastru și verde și las roșul la 100.

Totuși, hai să vorbim despre jocuri, până la urmă avem de-a face cu un monitor de gaming. Faptul că este ultra wide face ca toată experiența de gaming să se schimbe cu mult în bine. Mă joc de când sunt mic, dar tot timpul am făcut-o pe monitoare de 16:9, iar trecerea un monitor ultra wide (21:9) este îmbunătățire seminificativă.

Câștigi cam o palmă de ecran, atât în stânga, cât și în dreapta. Asta poate fi extrem de util atunci când lucrezi, mai ales la editare video, deoarece încap mult mai multe elemente pe un singur ecran. De fapt, eu în mod normal, aveam ecranul împărțit în două sau în trei (în funcție de ce aveam de făcut) mai tot timpul.

În jocuri vorbim de o creștere a imersiunii în lumea virtuală. Cu acest monitor ești mai ușor absorbit în ceea ce se întâmplă pe ecran. Am petrecut ore în șir în Shadow of the Tomb Raider și m-am simțit integrat în acele ruine alături de Lara Croft. Am încercat să supraviețuiesc cu Leon invaziei de zombie din Resident Evil 2 și am fost la plimbare în peisajul post-apocaliptic din Metro Exodus.

Cele două palme în plus de ecran de care vorbeam mai devreme te fac să vezi mai mult din imagine și astfel să ignori mai ușor lumea din jur. Dacă adugi și o pereche de căști audio atunci imersiunea în lumea jocului este completă.

Totuși, trebuie să precizez că puține jocuri oferă suport nativ pentru un astlfel de ecran (raport de aspect 21:9). Monster Hunter, joc lansat în toamna anului 2018, nu oferă suport pentru rezoluția 3440 x 1440 și trebuie să joci în Full HD, cu bare negre în stânga și în dreapta.

Alte titluri precum Odyssey, Resident Evil 2 sau Hitman 2 au suport pentru acestă rezoluție și imaginea din gameplay se întinde frumos pe toată diagonala, dar cut-scene-urile sunt realizate tot în 16:9 așa că o să mai ai bare negre în lateralul ecranului atunci când intră un cut-scene.

Din păcate, asta te poate scoate din lumea virtuală, mai ales în jocurile cu cut-scene-uri dese. Din toate jocurile testate de mine doar Metro Exodus are cut-scene-urile și în 21:9 (Am testat mai mult de zece jocuri, toate lansate în ultimii doi ani). Pe viitor probabil vom vedea tot mai multe astfel de titluri deoarece ultrawide-ul începe să fie popular.

Cam același lucru poate fi spus și despre filme. Dacă vrei să vezi filme pe Netflix sau clipuri pe YouTube atunci o să le vezi în 16:9 cu margini negre în stânga și în dreapta. Poți să forțezi imaginea să fie afișată pe tot ecranul cu un program ca VLC, dar pierzi puțină informație din partea de sus și din partea de jos.

Pentru o expunere corectă a filmului atunci trebuie să cauți un Blu-Ray cu un raport de aspect 2.39:1. Eu am văzut așa filmul Widows și am fost plăcut impresionat de felul cum monitorul ASUS RoG Swift PG348Q redă imaginea. Trebuie să menționez și faptul că monitorul are și o pereche de difuzoare încorporate. Da, se aud foarte prost, e bine că sunt acolo dacă nu ai boxe (cum e cazul meu deoarece eu folosesc mai tot timpul căști).

Ultrawide înseamnă și un avantaj în competițiile online

Mărimea ecranului ASUS RoG Swift PG348Q nu contribuie doar la acest aspect, ci ar putea reprezenta și un avantaj competitiv în jocuri precum Fortnite, Battlefield V sau DOTA 2.

Practic, jocul te ajută să vezi mai mult și astfel ai putea să detectezi un jucător inamic, înainte ca el să te vadă, cu coada ochiului. În DOTA 2 poate nu este așa de util pentru că trebuie să ai un observer ward plasat în zonele întunecoase ca să vezi un jucător (fanii DOTA știu despre ce vorbesc), dar chiar și așa poate fi un avantaj pentru că ajungi mai repede (cu imaginea) într-un anumit punct decât un alt jucător cu un ecran mai mic.

Un alt avantaj competitiv ar putea fi și rata de refresh de 100 Hz a monitorului. În BF V sau Fortnite acest lucru te-ar putea ajuta pentru că acțiunea e mai lină și mai fluidă și poți să țintești mai ușor și mai repede decât un jucător cu un monitor de 60 Hz. Gameplay-ul nu este atât de “smooth” ca pe 144 Hz, dar diferența în bine dintre 60 Hz și 100 Hz este sesizabilă.

Un alt lucru pe care trebuie să-l menționez pentru cei care sunt pasionați de FPS-uri este faptul că poți pune o țintă pe ecran astfel încât să vezi unde țintești chiar și atunci când nu o faci activ (click dreapta). Ceea ce te-ar putea ajuta să joci mai bine. Unii consideră asta un mod de a trișa, dar ce contează dacă iei kill-urile alea, nu?

Rata de refresh de 100 Hz nu se observă doar în jocuri, ci și în Windows, în meniuri. Practic, mișcarea este mai fluidă. Pe 60 Hz, atunci când muți o fereastră dintr-un loc în altul poți să vezi un oarecare lag, dar la 100 Hz acestă mișcare este mai fluidă.

Acestea fiind zise trebuie să vorbim și de preț: undeva pe la 4600 de lei. E uriaș. Cu acestă sumă îți poți configura un PC bun și-ți poți lua și un monitor pe care să joci titlurile menționate mai sus.

Totuși, una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am văzut că le fac gamerii este să aleagă un monitor ieftin sau să nu acorde o importanță prea mare acestuia.

Până la urmă, jocurile arată bine doar pe un monitor care este capabil să livreze culori corecte, contrast bun și care să aibă o rata de refresh mai mare pentru o fluiditate crescută.

Degeaba investești mii de lei într-un desktop dacă-l legi la un monitor Full HD de 21 de inci cu o rată de refresh de 60 Hz. Și eu m-am jucat ani de zile pe astfel de monitoare, dar dacă ai bani atunci este păcat să nu investești într-un monitor bun sau măcar să ții cont de monitor atunci când îți construiești un PC pentru gaming.

Așadar, pentru acești bani iei un monitor cu o diagonală mare cu o rezoluție WQHD, 100 Hz și un timp de răspuns bun, culori redate corect, contrast bun, un monitor foarte bun pentru gaming, dar care poate fi folosit și pentru muncă.