Creatorii Fortnite își fac griji: Apex Legends are un număr record de fani, după o săptămână

Indiferent cât ai fi fost de optimist, părea imposibil ca popularitatea Fortnite să mai aibă vreodată de suferit. Numărul de jucători înregistrat de Apex Legends îți arată însă că nimic nu este imposibil.

A fost dezvăluit și s-a lansat oficial în urmă cu o săptămână. Apex Legends nu a fost subiectul unor speculații și nu s-a știu nimic despre el până la publicarea online a primului trailer. Singurul detaliu care i-ar fi putut facilita adopția ținea de dezvoltatorul din spate. Respawn Entertainment a creat acest joc cu aceeași echipă responsabilă de Titanfall și Titanfall 2.

După doar o săptămână de disponibilitate, creatoii titlului au ieșit la interval cu niște statistici impresionante. La această oră, peste 25 de milioane de persoane au început să se joace Apex Legends. Interesul pentru jocul celor de la EA Games este atât de mare, încât, pe parcursul weekendului, peste două milioane de gameri erau conectați simultan la serverele jocului.

Ca și comparație, Fortnite joacă într-o cu totul altă ligă, cu 200 de milioane de jucători și un maxim de 8,3 milioane conectați simultan. Chiar și așa, nu trebuie să fii un expert ca să-ți dai seama de amenințarea Apex Legends pentru dominația titlului creat de Epic Games.

Saltul de la 10 milioane de jucători de Apex Legends la 25 de milioane de jucători s-a produs în doar câteva zile, o dovadă a faptului că nu vorbim de un interes trecător, ci de un trend care nu pare să încetinească prea curând. În ceea ce privește conținutul adițional, Apex Legends se va bucura de câteva bunătăți de Valentine`s Day, iar în martie se va deschide primul sezon. Tot atunci, va fi introdus primul Battle Pass contra cost, deși nu știm încă în ce se va reflecta. Un lucru este însă sigur, cea mai mare parte a jocului este și va rămâne gratuită.

Been waiting all day to tell you this madness… @PlayApex hit 25 million players this morning. Read more about it at the link below. Remember we have Season One starting in March and more surprises coming. https://t.co/gwj1sZSQnY

— Vince Zampella (@VinceZampella) February 11, 2019