Gamingul a crescut vânzările laptopurilor, iar în plan secund a creat categorii noi de produse, cum ar fi routerele de gaming. Razer este cel mai recent jucător care a intrat în arena routerelor de gaming cu Razer Sila. Totuși, de ce ai avea nevoie de un router de gaming?

Producătorii au început să scotă routere de gaming care te costă sute de dolari. Razer, unul dintre cel mai cunoscut producător de accesorii de gaming, a lansat primul său router.

Nu au învățat peste noapte să facă și routere, iar pentru Razer Sila au lucrat în parteneriat cu Ignition Design Labs, startup-ul care a lansat routerul Portal, în urma unei campanii de succes pe Kickstarter. Cele două produse sunt similare, mai ales la nivel de design. Ambele routere sunt minimaliste, iar antenele nu sunt la vedere, ci ascunse în carcasă.

Razer Sila este o cutie simplă cu un negru mat, cu logo-ul Razer în mijloc, iar în spate are un port Gigabit Ethernet WAN, trei porturi Gigabit Ethernet LAN, un port USB 3.0 și un port USB 2.0.

Mie mi-a plăcut foarte mult look-ul routerului și am apreciat că poți alege ca logo-ul să nu fie iluminat. La interior avem nouă antene pentru răspândirea semnalului. Ca standard Wi-Fi vorbim de 802.11 a/b/g/n/ac și de suportul pentru două benzi, una de 2,4 GHz și una de 5 GHz.

De ce există routere de gaming ca Razer Sila

Indiferent cât de mult au evoluat conexiunile wireless datorită noilor standard introduse în ultimii ani, există în continuare probabilitatea să întâmpini probleme de conectivitate într-o casă mai mare sau cu pereți groși. Așadar, asta poate fi o problemă atunci când trebuie să nu ai lag când joci Fortnite, Call of Duty sau PUBG.

Routerele de gaming promit să-ți ofere o experiență de gaming desăvâșită, indiferent de cine mai este conectat la rețea și cum o utilizează.

Prin tehnologia Razer FasTrack QoS, routerul Razer transformă sesiunea de gaming într-o prioritate. Asta înseamnă că Sila detectează automat consola sau jocul de care te bucuri pe PC și îți rezervă o „bucată” de bandă doar pentru gaming, independent de ceilalți consumatori de internet. Acest sistem ar trebui să minizeze timpul de răspuns față de server sau lag-ul.

Un alt sistem al Razer care ar trebuie să te ajute când te joci se numește zero-wait multi-Channel DFS și asigură că routerul tău operează pe un canal și la o frecvență care nu interferează cu celelalte routere ale vecinilor din zonă. Acesta efort suplimentar va facilita realizarea de conexiuni „curate” cu echipamentele din casă, fără întreruperi.

Cât de performant e Razer Sila

Am instalat routerul Razer și l-am pus la treabă să văd ceea ce poate face. Instalarea se face destul de ușor și ai nevoie să instalezi aplicația Sila (Android sau iOS) pentru a beneficia de toate funcțiile. I-am dat drumul și primul lucru pe care l-am observat este că semnalul routerului este mai bun decât cel pe care-l aveam eu acasă cu vechiul router.

La un abonamnet Gigabit de la RDS-RCS am obținut o viteză de peste 250 Mbps pe dowloand și peste 150 Mbps pe upoload pe frecvența 2,4 GHz.

Pe frecvența de 5 GHz, lucruri au stat astfel: în jur de 450 Mbps pe download și în jur de 300 Mbps de upload. Stau într-o garsonieră și semnalul nu este așa o mare problemă, dar am observat că Sila făcea o treabă mai bună decât routerul pe care-l am. Chiar și pe casa scării aveam semnal bun la netul de acasă.

Dacă stai într-o casă mai mare sau îți dorești să acoperi o rețea largă, poți crea o rețea de tip mesh cu trei echipamente Razer Sila. Compania spune că două routere sunt suficiente pentru acoperirea unei suprafețe de 550 de metri pătrați.

Pe fir, pe desktop, am avut viteze de download de 850 – 950 Mbps și upload în jur de 450 Mbps. În termeni reali, am reușit să descarc conținut de pe torrente cu până la 34 – 40 Mbps.

Totuși, pentru gaming este mai puțin importantă viteza de descărcare și mai mult lățimea de bandă.

Primul test a constat într-o simplă sesiune de joc la World of Warcraft, pe 5 GHz. Lagul înregistrat în joc a fost, în medie, de 50 – 60 milisecunde. Foarte rar a scăzut sub 50 și foarte rar a crescut la 100 ms.

Am zis să stresez rețeaua și am pornit streaming Full HD de Netflix pe un smart TV, am dat drumul la un torrent pe desktop și cu un alt laptop am făcut browsing și am ascultat muzică online. Cum mă așteptam, lag-ul în joc a rămas la fel, routerul reușind să ofere o experiență de gaming bună.

Am pornit un alt download pe laptop și am mai băgat în „horă” și două smartphone-uri. Lag-ul în joc a rămas cam la fel și a oscilat între 50 – 70 milisecunde.

Am vrut să văd dacă este diferit pentru Fortnite. Lucrurile au stat tot cam la fel, cu un minim de 40 de milisecunde și cu un maxim de 120 milisecunde răspuns față de server.

Prioritizarea conexiunilor în rețea e, așa, de formă

Primele teste au fost făcute fără să umblu la vreo setare. Apoi am început să mă joc cu opțiunea de QoS (Quality of Service) prin care puteam seta manual prioritatea dispozitivelor din rețea. Adică puteam să-i spun routerului ce dispozitiv e important și cui să-i acorde mai multă bandă.

Am fost dezamăgit să aflu că nu conta dacă laptopul pe care jucam WoW avea prioritate mică în rețea (low), ridicată (very high) sau auto, deoarece lagul rămânea același, 50 – 60 milisecunde. În tot acest timp, repetând acțiunile descrise mai sus (streaming Netflix, descărcat torrente etc)

Am umblat și în interfața web a routerului și tot așa. Nu am observat vreo modificare. E enervant, pentru că mi-aș fi dorit să văd o schimbare, fie în viteza de dowload, fie în răspunsul către server, dar nu am avut noroc.

Razer Sila contra unui router obișnuit, din comerț

Am zis să văd dacă și routerul meu gigabit, cumpărat cu 186 de lei, poate face unor astfel de teste. Am rămas suprins să aflu că s-a descurcat aproape la fel de bine.

Vitezele de internet au fost asemănătoare aproape de router, dar la distanță, au scăzut. Am conectat tot ce avea la internet și am stresat rețeaua și chiar și acest router a rezistat bine.

În jocuri, lag-ul a fost asemănător cu cel văzut pe Razer Sila, tot 50 – 60 ms în WoW și tot 50 – 100 ms în Fortnite.

Dacă ai o casă mare și ai nevoie de conexiune bună peste tot sau dacă ai pereți mai groși atunci poți să investești într-un router bun în jur de 100 de euro, mai ales dacă joci competitiv online.

Totuși, Razer Sila se vinde în Europa cu 300 de euro, prea mult pentru un router care nu este cu mult mai bun decât altul de 200 de lei. Așadar, dacă nu cumva ai vreo sală de jocuri, zeci de calculatoare, telefoane, laptopuri conectate la internet atunci nu ai nevoie de Razer Sila ca să fii un gamer mai bun.