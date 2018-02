Filme și seriale pentru care sigur te vei certa cu ceilalți

Serialele și filmele sunt metoda perfectă să te relaxezi când nu ai chef să ieși cu prietenii. Sau pot fi excelente să te iei la ceartă cu ei atunci când reușești să ieși afară din scorbura în care te-ai ascuns pentru a ieși într-un final cu ei.

Mai jos vei găsi o listă cu seriale – mai bune, mai rele, asta depinde de gusturile tale. Îți voi spune câte ceva despre fiecare, să vezi cam despre ce e vorba. Apoi vine partea amuzantă – îți vom da și motivele pentru care să te contrazici în privința lor cu prietenii. Te vei simți ca la Monopoly oarecum.

Seriale care te vor face să te cerți pentru știință

Rick și Morty: Acest serial de desene animate urmărește aventurile prin care trec omul de știință cinic și nebun, Rick Sanchez, și nepotul său naiv, Morty Smith. Ei își împart timpul între viața normală, de zi cu zi, și peripețiile din alte dimensiuni, în care se confruntă cu tot soiul de creaturi nemaivăzute.

The Big Bang Theory: Show-ul îi are în centru pe Sheldon Cooper și Leonard Hofstadter, doi fizicieni remarcabili care lucrează la Cal Tech, în Pasadena, California. Viața lor se schimbă când în apartamentul aflat vizavi de al lor se mută Penny, o tânără frumoasă care vrea să devină actriță.

De ce te vor face să te cerți

Ambele seriale discută despre știință și despre importanța ei. În timp ce în „The Big Bang Theory”, relațiile interumane ajung, pe parcurs, să pună în umbră partea științifică, în „Rick și Morty” știința primează, iar relațiile sunt adeseori luate la mișto. Cert este că, oricum ar fi, cele două seriale vor aduce suficiente teme de dezbatere în grupul tău de prieteni.

Certuri în numele traficanților de droguri din seriale

Narcos: Aici vedem cum Steve Murphy, un agent de la Drug Enforcement Administration, este trimis în misiune în Columbia. Acolo, el trebuie să îl captureze și ucidă pe Pablo Escobar, regele cocainei din Columbia. Serialul ne arată și felul în care au crescut și s-au răspândit cartelurile de droguri.

El Chapo: Serialul ne arată viața lui Joaquín „El Chapo” Guzmán, un mare traficant de droguri. Îl vedem la începuturile carierei sale, când era un membru anonim al cartelului Guadalajara, la apogeul carierei sale de traficant, când era șeful cartelului Sinaloa, dar și la final, când a decăzut.

De ce te vor face să te cerți

Atât „Narcos”, cât și „El Chapo” ne arată poveștile reale ale unor traficanți de droguri. Cu toate astea, deși vorbim de afaceri ilegale și de persoane care nu ar trebui să fie role-models pentru cineva, e imposibil să nu ai favoriți. Poate ți se pare că El Chapo nu este un lider convingător, așa cum este Escobar. Sau poate nu, dar clar vei avea subiecte de discuții în contradictoriu cu aceste seriale.

Seriale pe care sigur te cerți cu cineva

Friends: Serialul are în centru un grup de șase prieteni – Ross, Chandler, Joey, Rachel, Monica și Phoebe – care își savurează tinerețea în New York City. Îi vedem pe parcursul a zece ani, pe măsură ce trec prin iubiri, prietenii, drame, întreaga acțiune fiind încununată de aura comediei.

Seinfield: În acest show, comedianul Jerry Seinfield se joacă pe el însuși. Premisa este una simplă și de efect – de-a lungul serialului, îi vedem pe Jerry și prietenii lui cum trec prin viața de zi cu zi. Aflăm despre problemele specifice new-york-ezilor, la care e ușor să te raportezi chiar și de aici, din România.

De ce te vor face să te cerți

Într-o lume ideală, poți spune că ambele seriale sunt la fel de bune și că nu ai vreo preferință. Însă există câteva subiecte care vor diviza și cei mai calmi fani. Care serial va fi amintit și peste 50 de ani? Ar trebui „Friends” să aibă parte de un revival sau asta va strica totul? În ce fel se putea termina „Seinfield” încât să mulțumească majoritatea fanilor? Posibilitățile sunt nenumărate.

De ce te vor face serialele supernaturale să te cerți

Stranger Things: Acțiunea se petrece în orașul fictiv Hawkins, din Indiana, în anii ’80. Se concentrează pe investigația dispariției unui băiat, în mijlocul unei serii de evenimente supernaturale. Dincolo de căutările poliției, prietenii băiatului pornesc propria lor căutare, cu ajutorul unei fete cu puteri psihokinetice.

Dark: Când copiii din orașul fictiv Winden, din Germania, încep să dispară, ies la suprafață relațiile defecte, viețile duble și relațiile întunecate ale familiilor din oraș. Misterul se întinde pe trei generații și ne poartă prin călătorii supernaturale în trecut și în viitor.

De ce te vor face să te cerți

Era imposibil să nu comparăm aceste două seriale. Ambele sunt fascinante în felul lor unic, dar au însă și asemănări – copii dispăruți, o unitate secretă a guvernului și atmosfera întunecată fiind cele principale. Cu toate astea, unii spun că „Dark” este varianta mai matură, pentru adulți, a „Stranger Things”. Alții spun că „Stranger Things” rămâne totuși net superior. Cine are dreptate?

Cum vei ajunge să aperi onoarea serialelor de acțiune și dramă

Game of Thrones: „Game of Thrones” are acțiunea plasată pe continentele fictive Westeros și Essos. Are mai multe fire narative, printre care cea a Tronului de Fier al celor Șapte Regate. Sunt urmărite mai multe alianțe și conflicte dintre familiile regale, care fie vor să pună stăpânire pe tron, fie caută independența de la tron.

Vikings: Această dramă istorică este inspirată de saga vikingului danez Ragnar Lothbrok, unul din cei mai cunoscuți eroi nordici. Show-ul ni-l arată pe Ragnar, un fermier care ajunge faimos în urma raidurilor făcute cu succes în Anglia și care ajunge într-un final rege scandinav.

De ce te vor face să te cerți

Cele două seriale îți aduc aventură, dramă și acțiune, învăluite într-un aer istoric. Cu toate astea, fanii sunt divizați – o parte cred că povestea din „Game of Thrones” este mult mai imprevizibilă decât cea din „Vikings”, cealaltă parte e de părere că lupta dintre păgânism și creștinism din „Vikings” este mai fascinantă decât lupta pentru tron. Tu de care parte ești?

Filmele care au sub 5 pe IMDb care vor stârni discuții aprinse

Twilight: Filmul ne-o prezintă pe Bella Swan, fata care renunță la viața însorită din Arizona pentru a se muta în ploiosul Forks, din Washington. Acolo, îl întâlnește pe misteriosul Edward Cullen. Ea se îndrăgostește iremediabil de el, deși tânărul este un vampir care are aproape un secol.

Fifty Shades of Grey: Când Anastasia Steele o înlocuiește pe colega ei de cameră bolnavă la un interviu, îl întâlnește pe milionarul Christian Grey. Acesta este un bărbat enigmatic și puternic, de care Ana se îndrăgostește aproape imediat. Ea ajunge curând să afle de preferințele lui Christian pentru BDSM.

De ce te vor face să te cerți

Ambele filme sunt atât de proaste încât pot fi considerate comedii bune. Cu toate astea, „Fifty Shades of Grey” este, la origini, o adaptare a unui fan a poveștii din „Twilight” – cât de etic este succesul său este, așadar, discutabil. Mai mult, avem două personaje masculine care, deși abuzive, au devenit peste noapte bărbații ideali pentru milioane de femei. De ce? Rămâne de discutat.