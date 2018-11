Samsung Galaxy S10 va folosi această tehnologie revoluționară

Samsung Galaxy S10 e așteptat ca un fel de salvare pentru majoritatea telefoanelor cu Android. Dacă în 2018 compania nu a încercat nimic radical, toate acestea s-ar putea schimba cu Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 nu ar mai avea scanner de iris, așa cum a fost integrat pe ultimele modele. În schimb, producătorul s-ar orienta doar pe integrarea celui mai bun scanner de amprentă. Despre acest nou model se discută de aproape un an. În 2019, ar fi și pe cel mai așteptat telefon.

Până acum, doar Xiaomi a mai folosit așa ceva. Acel telefon e însă destul de scump și, totodată, distribuția e limitată.

Informațiile au fost furnizate via Twitter de un utilizator care a mai nimerit, în trecut, dezvăluiri despre noi telefoane. De data aceasta, el susține că senzorul ultrasonic de pe Samsung Galaxy S10 ar fi mai rapid decât tehnologia de acum și aria de acoperire (pe ecran) e mai mare.

Tehnologia de acum, chiar și pentru scannere de amprentă integrate în ecran, presupune ca degetul să fie „scanat” fotografiat. Tocmai de aceea, sistemul poate fi păcălit. Un scanner ultrasonic, ca cel de pe Samsung Galaxy S10, e mai sigur.

In 2019, at least half a year, S10’s ultrasound and new screen technology are Samsung’s exclusive.

— Ice universe (@UniverseIce) November 2, 2018