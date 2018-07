Samsung ar putea anula seria Galaxy Note după lansarea din 2018

Samsung Galaxy Note 9 va fi prezentat în mai puțin de-o lună. Totuși, acesta ar putea fi și ultimul model din serie, dacă este confirmată o informație neoficială.

Samsung Galaxy Note 9 va fi prezentat în prima jumătate a lui august. Dacă sunt confirmate informații neoficiale obținute de-o publicație din Coreea de Sud, acest model ar putea fi și ultimul. Nu e însă prima dată când aflăm că sud-coreenii plănuiesc să anuleze seria asta și să se concentreze pe Samsung Galaxy S.

Samsung ia în calcul să anuleze seria Galaxy Note și să o integreze în Galaxy S. Mișcarea este evident dintr-un punct de vedere: singura diferență între un Galaxy S9 Plus și Galaxy Note 9 e S Pen, un stylus pe care cei mai mulți utilizatori oricum nu îl folosesc.

Înainte de lansarea din acest an, proiectul Samsung Galaxy Note a familiarizat utilizatorii cu telefoane mari, numite cândva „phablets”, dar acum toate telefoanele au ecrane mari.

Înainte ca acest anunț să devină oficial, Samsung Galaxy Note 9 va fi prezentat pe 9 august. Livrarea începe din 24 august, iar precomenzile vor porni fie pe 10 august, fie pe 17 august.

De ce Samsung n-ar trebui să anuleze seria Galaxy Note

Samsung a început să fie relevantă pe piața telefoanelor inteligente odată cu Galaxy S, în 2010. Era un telefon cu ecran de 4 inci S-AMOLED (ceva mai bun decât ecranele folosite de Apple), rula Android și avea un hardware bun. Un an mai târziu a fost lansat Galaxy Note, un telefon cu ecran de 5,3 inci și hardware mai puternic. Asta în timp ce Apple încă folosea ecrane de 3,5 inci și ceilalți producători cu Android nu aveau o direcție.

De la an la an, mai mulți producători au lansat telefoane cu ecrane mari, inclusiv Apple cu iPhone 6 Plus (5,5 inci). Samsung a creat o piață pentru telefoane cu ecran mare, dar în câțiva ani a pierdut poziția dominantă. Între timp, Galaxy Note a fost poziționat ca un telefon pentru power users, pentru cei care au nevoie de mai mult, unde S Pen a avut capabilități din ce în ce mai însemnate.

La mijloc de 2018, stylusul nu mai este un bonus, cum nici Samsung Galaxy Note nu mai are chiar o piață bună. Are, în schimb, o fidelitate a utilizatorilor.

Ciclul acesta al Samsung cu două lansări importante anual îi permite să experimenteze. Galaxy Note a avut camere duale, în timp ce Galaxy S a avut un ecran curbat pe margine și cu cât mai puțină ramă.

Ca hardware, între versiunea Plus a seriei Galaxy S și Note nu prea există diferențe, ba chiar Galaxy S9 Plus are o baterie mai mare decât Galaxy Note 8.

Dacă Samsung renunță sau nu la această serie aflăm în 2019. Până atunci, dacă vrei un Galaxy Note 9, ar trebui să știi că prețul poate ajunge la circa 1.000 de dolari.