Oscar 2018: filmele inspirate de cărți pe care trebuie să le vezi

Premiile Oscar 2018 și-au anunțat deja nominalizații. Ceea ce nu mulți știu e că unele ecranizări care sunt nominalizate au la bază cărți. Unele mai cunoscute ca altele.

Anul acesta Premiile Oscar se află la cea de-a 90-a ediție. După aproape un secol de filme care ne-au făcut viața mai frumoasă, regizorii și scenariștii încă mai au ce arăta. Anul acesta, la Oscar 2018 sunt câteva filme care au ca sursă de inspirație câteva cărți cunoscute.

Deși unghiul de abordare pare a fi același, ar trebui să citești cărțile și să vezi filmele, ca să-ți poți da seama care dintre ele sunt mai bune. Știm deja că, de multe ori, cartea bate filmul, însă există și excepții.

În orice caz, acestea sunt filmele nominalizate la Oscar 2018 care au la bază cărți.

Call Me by Your Name a ajuns la Oscar 2018

Filmul de Oscar 2018 nominalizat la categoria cea mai bună ecranizare are la baza romanul omonim publicat în 2007. Deși cartea a fost publicată de mai bine de un deceniu, abia după ce filmul și-a făcut apariția în cinematografe a început să se bucure de faimă. „Call Me by Your Name” este nominalizat la mai multe categorii, dintre care cel mai bun actor, cel mai bun film sau cel mai bun scenariu adaptat.

Cartea, scrisă de Andre Aciman, și, implicit, filmul, în regia lui Luca Guadagnino, au la bază iubirea dintre două persoane de același sex. Este un film romantic, care prezintă povestea unui tânăr de 17 ani, Elio, și asistentul tatălui său, Oliver. Este o poveste interzisă de dragoste, dar care poate continua și după 20 de ani.

Cartea „Call Me by Your Name” a fost desemnată printre cele mai bune scrieri ale anului de publicații de renume, ca New York Times sau Washington Post.

Oscar 2018: The Disaster Artist

Un alt film de Oscar, „The Disaster Artist” a primit câteva nominalizări la categorii importante. Și acestă ecranizare are la bază un roman omonim. Majoritatea cinefililor se așteaptă să fie câștigător la categoria cel mai bun scenariu adaptat.

Trebuie să știi că actorul principal, dar și regizorul filmului James Franco, putea fi nominalizat la categoria cel mai bun actor. Asta dacă nu se confrunta cu câteva acuzații de hărțuire sexuală. Din păcate, reputația lui a pus filmul într-o lumină proastă și rămâne de văzut cât va costa asta ecranizarea.

În orice caz, cartea „The Disaster Artist”, scrisă de Greg Sestero și Tom Bissel, a fost sursa de inspirație a scenariștilor și urmărește viața și cariera artistul „dezastru” Tommy Wiseau. Cartea, apărută în 2013, și filmul nominalizat la Oscar 2018 detaliază evoluția și producțiile de la Hollywoog, propriile lupte interioare ale personajelor, dar și relația dintre ele.

Beauty and the Beast ar putea lua un Oscar

Nimic neașteptat. Cu toții știm că la baza filmului „Beauty and the Beast” are la bază basmul copilăriei cu același nume. Cartea datează din 1740, scrisă de autoarea franceză Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve.

Chiar și așa, de-a lungul secolelor, cartea a suferit transformări, fiind preluată și adaptată de mai mulți scriitori.

În orice caz, filmul care îi are în rolurile principale pe Emma Watson și Dan Stevens a spart multe recorduri de box office, cu încasări în rândul miliardelor. Fanii „Beauty and the Beast” se așteaptă să câștige măcar la o categorie din cele două la care este nominalizat: cele mai bune costume și cea mai bună scenografie.

Efectele speciale din Blade Runner merită să fie la Oscar

Filmul „Blade Runner” a cucerit oamenii, fiind nominalizat la nu mai puțin de cinci categorii Oscar 2018. Și această ecranizare are la bază un roman, poate nu la fel de cunoscut ca filmul, însă ea este cea care a dat startul. Romanul SF care stă la baza filmului „The Androids Dream of Electric Sheep”, lansat în 1968, este scris de Philip K. Dick.

Romanul creionează un cadru post-apocaliptic, unde viața de pe Pământ a fost afectată grav de războiul nuclear. Ryan Gosling, Ana de Armas și Harrison Fort au făcut o treabă excelentă, drept dovadă că filmul este printre preferatele publicului.

În aproximativ două săptămâni, pe 4 martie, Gala Premiilor Oscar va numi câștigătorii celei de-a 90-a ediție. Încă mai ai timp să vezi filmele și să ai o părere subiectivă despre câștigătorii care vor fi anunțați.