Guardians of the Galaxy 3 are o dată de lansare oficială

Guardians of the Galaxy este una dintre cele mai îndrăgite bucăți din universul cinematografic Marvel și tocmai a fost confirmată lansarea volumului 3.

Primul film Guardians of the Galaxy a fost lansat în 2014 și a înregistrat un succes de proporții, atât la critici, cât și la publicul larg. Scris și regizat de James Gunn, este unul dintre puținele filme Marvel nominalizate pentru două premii Oscar, dacă nu chiar singurul. O parte din succesul său s-a datorat și distribuției formate din Vin Diesel, Bradley Cooper, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista și nu numai. Volumul doi a ajuns pe ecrane anul trecut cu aceeași distribuție și același James Gunn la cârmă.

Entuziasmul fanilor pentru cel de-al doilea film nu a fost la fel de mare ca în cazul primei pelicule, dar se pare că vom avea parte de un Guardians of the Galaxy Vol. 3. James Gunn va fi din nou responsabil de scenariul și regia filmului. O confirmare pe marginea acestui subiect a fost făcută la finele anului trecut, dar nu știam exact când va apărea volumul trei al trilogiei.

Guardians of the Galaxy 3 va avea premiera în 2020. Deși nu avem o dată exactă, este de reținut faptul că se va păstra pauza de trei ani dintre primul și al doilea film. Ca referință, primul a avut premiera pe 1 august, iar cel de-al doilea pe 5 mai. Până atunci însă, fanii MCU se vor bucura de o serie stufoasă de pelicule cu buget generos.

Doar în 2018, vor avea parte de lansarea a trei filme din universul cinematic Marvel. Primul este Black Panther, construit în jurul unui personaj introdus în Captain America Civil War. Avengers: Infinity War este de asemenea programat pentru acest an și se anunță a fi unul spectaculos, incorporând atât personaje din seria originală Avengers, cât și caracterele fantastice din Guardians of the Galaxy. Ant Man and the Wasp este cel de-al treilea.