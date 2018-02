Adolescența ți-a influențat genul de muzică pe care îl asculți la maturitate

O analiză a datelor Spotify a constatat că melodiile pe care le asculți în timpul adolescenței îți determină gustul muzical de la maturitate.

New York Times a analizat datele și a arătat cum adolescența își pune amprenta pe viața te de adult, mai ales în ceea ce privește genul muzical pe care îl preferi. La bărbați, cea mai importantă perioadă care îți formează gustul muzical este între 13 și 16 ani. Analiza arată că la 14 ani, cel mai probabil, băieții care au devenit bărbați au ascultat preponderent un gen muzical, pe care îl ascultă și acum.

La femei, cea mai importantă perioadă este undeva între 11 și 14. Cel mai probabil, fetele de 13 ani care au ascultat constant un cântec, care le-a determinat să asculte același gen de muzică și la maturitate. În plus, s-a constat că influențele din timpul copilăriei, în ceea ce privește muzica, au fost mai puternice la femei decât la bărbați. Anii cheie pentru modelarea gustului muzical au fost legați de sfârșitul pubertății.

New York Times a analizat fiecare top Billboard lansat între 1960 și 2000. Ca un exemplu, melodia „Creep” – Radiohead a fost cel mai popular cântec în rândul bărbaților de 38 de ani. Acești bărbați ar fi avut în jur de 14 ani atunci când cântecul a fost lansat în 1993.

„Creep” nu se află nici măcar în top 300 pentru cei născuți cu zece ani mai devreme sau mai târziu. Între timp, „Just Like Heaven” -The Cure a fost melodia populară în rândul femeilor de 41 de ani. În 1987, în momentul lansării piesei, aceste femei ar fi avut în jur de 11 ani.

Datele analizate ar putea fi valabile pentru fiecare în parte. New York Times îți face și câteva sugestii, în materie de muzică, pentru Ziua Îndragostiților, care e peste două zile. Sugestiile sunt în număr de trei și sunt corelate în funcție de vârsta pe care o ai, de care te apropii sau de care ai trecut.

Astfel, pentru cei de 30 de ani recomandat este să asculți Beyoncé „Crazy in Love”; Van Halen’s „When It’s Love”, dacă te situezi în jurul vârstei de 45 de ani, iar pentru cei de peste 60 de ani se sugerează Marvin Gaye’s „Let’s Get It On”.