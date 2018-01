Ibuprofenul este cel mai bun prieten atunci când ai dureri de cap sau măsea. Partea proastă e că bărbaților le face și rău.

Durerile fac parte din viața noastră, motiv pentru care există și medicamentele. Deși unele persoane abuzează de această armă, pastilele sunt făcute să-ți ușureze existența. Probabil că ai folosit măcar o dată ibuprofen, pastila roz magică, care-ți „ia durerea cu mâna”, dar nu te-ai gândit niciodată că, în unele cazuri, ar putea să-ți facă mai mult rău decât bine.

În ultimii ani, acest analgezic a fost asociat cu atac de cord și cu accidente cerebrale, ceea ce înseamnă că trebuie să fii mai precaut atunci când îți întrebuințezi un medicament antiinflamator. Potrivit unui nou studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), bărbații care iau ibuprofen constant și-ar putea pierde fertilitatea.

Cercetătorii au recrutat 31 de tineri, cu vârste între 18 și 35 de ani, și i-au supus unui studiu. Ei au analizat impactul ibuprofenului asupra sănătății pe parcursul a șase săptămâni, prin testarea probelor de celule și țesuturi. Astfel, s-a constatat că bărbații care au luat ibuprofen au avut o întrerupere în producția de hormoni masculini, ceea ce a dus la o stare numită „hipogonadism compensat”.

Această condiție este observată, în special, la bărbații în vârstă sau la fumători și este o consecință a faptului că organismul trebuie să crească nivelul de testosteron și asta pentru că producția normală în testicule este insuficientă. Testele au arătat că nivelurile de testosteron nu s-au schimbat, deși testiculele nu au produs nivelurile normale.

Acest lucru se datorează faptului că glanda pituitară, regiunea creierului asociată producției, a determinat creșterea producției de testosteron. Hipogonadismul compensat poate duce la probleme de fertilitate, pierderi musculare și disfuncție erectilă. Din fericire, condiția subiecților nu a fost așa rea, dar cercetătorii au spus că bărbații ar trebui să fie mai precauți cu medicamentele anti-inflamatorii, dacă le iau pentru o perioadă lungă de timp.