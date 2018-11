De ce Zuckerberg, liderul suprem al Facebook, nu poate fi dat afară*

Mark Zuckerberg este de neatins la Facebook și nimeni nu-l poate obliga să-și dea demisia de la conducerea celei mai populare rețele sociale.

Facebook a avut atât de multe probleme și s-a confruntat cu atât de multe scandaluri în ultima vreme, încât probabil ți-e greu să le mai ții minte pe toate. Problema ar putea fi cu cel care conduce întreaga afacere.

Chiar și așa, nimeni nu-l poate da afară pe fondatorul rețelei sociale. Mark Zuckerberg are atât de multă putere de vot în cadrul companiei pe care o conduce încât nimeni nu-l poate obliga să plece decât dacă vrea el.

2018 nu este un an bun pentru Facebook și pare că nu trece o lună fără ca Mark Zuckerberg și compania pe care o conduce să nu intre într-un scandal sau altul.

Cei de la New York Times au publicat recent un articol din care reiese că cei aflați la conducerea rețelei sociale știau despre ceea ce a făcut Cambridge Analytica, dar și despre dezinformările care veneau din partea Rusiei, dar asta nu i-a oprit să încerce să ascundă scandalul de ochii publicului.

Se pare că Zuckerberg le-ar fi spus, la începutul anului, executivilor Facebook că firma se află în război. Nu toată lumea a apreciat acest stil de conducere și mai multe figuri cheie ale Facebook au părăsit compania. De asemenea, era raportat faptul că moralul angajaților este scăzut.

El a fost întrebat de mai multe ori, inclusiv într-un interviu recent la CNN, dacă are de gând să mai cedeze din control asupra companiei pentru a aduce oameni noi cu altă perspectivă, iar Zuckerberg a răspuns de fiecare dată la fel. Nu are de gând să renunțe la conducere și nu i se pare o decizie bună.

“Nu este în plan plecare mea de la conducere”, a spus el pentru CNN. Chiar dacă acel plan ar exista, Zuckerberg nu poate fi obligat să plece.

Mark Zuckerberg este fondator, CEO și președinte al consiliului de administrație al Facebook. Chiar dacă firma sa este listată la bursă, Zuckberg face în continuare regulile.

Acționarii Facebook au un cuvânt de spus, dar Zuckerberg păstrează puterea

Acționarii unei companii listate la bursă au un anumit set de drepturi pentru a-și apăra investiția, inclusiv dreptul de vot asupra anumitor aspecte ale companiei. De exemplu, au dreptul de a vota cine vor fi membrii consilului de administrație, pot să voteze dacă sunt de acord sau nu cu o anumită achiziție și cât de mare ar trebui să fie salariul executivilor.

De cele mai multe ori, o acțiune înseamnă un vot, dar nu tot timpul. Facebook are o structură cu două tipuri de acțiuni: acțiuni clasa A și acțiuni clasa B. Clasa A este pentru investitorii obișnuiți și o acțiune înseamnă un vot. Acțiunile de clasa B sunt deținute de Zuckerberg și de un grup mic de investitori, iar fiecare astfel de acțiune are zece voturi.

Asta înseamnă că atunci când acționarii votează, de obicei în mai la adunarea anuală, Zuckerberg și cei apropiați câștigă tot timpul. Este estimat că Zuckerberg și grupul lui controlează 70% din voturi. Numai Zuckerberg controlează 60%.

În fiecare an, acționarii companiei primesc propuneri pe care le votează. Propunerile pot veni de la managementul companiei, dar și de la acționari. Consiliul administrativ sugerează cum ar trebui să se voteze, iar câteodată și consultanții, precum Institutional Shreholder Services (ISS) pot să-și dea cu părerea asupra unui anumit vot.

La Facebook, în 2018, s-a propus să se treacă la sistemul o acțiune reprezintă un vot și s-a propus să se realizeze rapoarte cu privire la fake news și diferențele salariale dintre bărbați și femei. De asemenea, s-a propus înființarea unei comisii care să supravegheze mecanismele de funcționare ale companiei.

Consiliul administrativ al Facebook a recomandat să se voteze împotriva acestor propuneri. ISS a votat pentru, dar fără succes. Comisia aceea de supraveghere chiar a apărut în cadrul Facebook în iunie, la scurt timp după întâlnirea acționarilor din iunie 2018.

Anul acesta se va vota dacă Mark Zuckerberg rămâne președinte al consiliului sau nu. Cel mai probabil Zuckerberg va rămâne la putere.

Cine mai folosește modelul Facebook pentru conducere

Rețeaua socială nu este singura companie care are o astfel de structură. News Corp, condusă de Rupert Murdoch, are o structură similară, Google are trei tipuri de acțiuni, iar cele deținute de Larry Page, Sergey Brin și Eric Schimdt au cele mai multe voturi. Snap, compania care controlează Snapchat, s-a listat la bursă, iar acționarii nu au primit drept la vot.

Aproximativ 10% din companiile listate la bursa din SUA au o structură cu mai multe tipuri de acțiuni. Poate nu pare mult, dar în 2005 doar 1% din companii alegeau o astfel de structură.

Un astfel de sistem face ca acționarii obișnuiți să aibă o putere mică și să nu aibă un cuvânt de spus în evoluția companiei.

Asta nu înseamnă că nimic nu poate fi făcut*. Consiliul administrativ al companiei s-ar putea revolta împotriva lui Mark Zuckerberg și să-l dea afară. Așa cum a fost cazul cu fondatorul și fost CEO al Uber ce a fost dat afară de la conducere de către propriul consiliu administrativ. Recent, cei de la Securities and Exchange Commision l-au forțat pe Elon Musk să cedeze postul de președinte al Tesla, dar acesta este un caz extrem.

Totuși, este greu de crezut că cineva îl dă afara pe Zuckerberg. Chiar și după articolul The Times din care reieșea că Zuckerberg și Sandberg știau de implicarea rușilor în alegerile din SUA, consiliul de administrație a spus că-l susțin 100% pe liderul lor.

Facebook se află într-o situație neplăcută și, deși numărul utilizatorilor nu a scăzut dramatic, este nevoie să aibă loc o schimbare și poate chiar Mark Zuckerberg să pună un alt președinte în fruntea Facebook și să înceapă să recâștige încrederea utilizatorilor și a investitorilor.