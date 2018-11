Zuckerberg, fără emoții: despre Soroș, demisie si viitorul Facebook

După cel mai recent set de scandaluri cu Facebook în centrul atenției, Mark Zuckerberg a inițiat o nouă serie de interviuri, dar nu pare să regrete în vreun fel practicile companiei pe care o conduce.

Într-un interviu acordat postului american CNN, Zuckerberg a fost mult mai încrezător în deciziile sale comparativ cu atitudinea pe care a avut-o în fața congresului american în urmă cu aproximativ jumătate de an. În loc să încerce să-și ceară scuze pentru scandalurile în care este implicată compania sa, CEO-ul a eschivat o mare parte dintre acuzele pe care le-a primit de curând.

Pe un ton aproape condescendent, în momentul în care a fost întrebat de situația descrisă în raportul recent al celor de la New York Times, Zuckerberg l-a clasificat ca fiind ”în general incorect”. Întrebat din nou pe marginea subiectului a răspuns că ”Nu este clar deloc pentru mine că reportajul este corect.”

În ceea ce privește rapoartele că s-ar putea retrage de la conducerea Facebook sau că relația cu COO-ul Sheryl Sandberg ar fi șubredă, Mark le-a desființat pe toate. ”Sper să lucrăm împreună pentru următoare decenii.” A declarat CEO-ul cele mai mari rețele sociale cu referire la viitorul său și al COO-ului Facebook.

În ceea ce privește angajarea firmei The Definers pentru a promova ideea că George Soros a plătit critici împotriva Facebook, dintr-un raport intern obținut de TechCrunch, reiese că Eliot Schrager și-a asumat decizia respectivă. Schrager a fost șef pe partea de politici externe al companiei al companiei conduse de Zuckerberg. Definers trebuia să împrăștie informații negative despre concurența Facebook și să promoveze ideea că oricine critică acțiunea gigantului din social media este finanțat de Soros.

.@LaurieSegallCNN to Facebook Chairman and CEO Mark Zuckerberg: „So you are not stepping down as chairman [of Facebook]?”

Zuckerberg : „That’s not the plan… I am not currently thinking that makes sense.” https://t.co/FgpBcbXWvi pic.twitter.com/eNQYZMz9jA

