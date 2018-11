Lui Zuckerberg nu-i pasă de tine și Facebook nu se va schimba vreodată

Mark Zuckerberg n-are nici cel mai mic interes să aibă grijă de datele tale personale, iar Facebook nu se va schimba vreodată în bine.

Au trecut mai bine de opt ani de la primele critici publice față de Facebook. La acea vreme, date private deveneau publice automat, din cauza unor noi setări, iar aceste ajungeau și la terți.

Daniel Acker, jurnalist, s-a confruntat cu problemele confidențialității pe Facebook atunci când a încercat să schimbe setările profilului. S-a trezit că are de trecut prin peste 50 de opțiuni separate, care aveau un total de peste 170 de variante. Mai mult, politica de confidențialitate de la acea vreme avea 5.830 de cuvinte, față de 4.543, câte are Constituția SUA. Facebook a schimbat procesul de alegere a opțiunilor, dar n-a durat mult până să încerce altfel să-și fenteze utilizatorii.

Acker remarcă un lucru important despre Zuckerberg și compania pe care o are, de-a lungul anilor: acesta face doi pași înainte, apoi unul înapoi și ajunge exact acolo unde voia să fie de la început. Din ce în ce mai mulți oameni cred că acesta ar trebui să renunțe la șefia companiei.

Totuși, Zuckerberg are extrem de puține șanse să plece: s-a luptat din răsputeri să ajungă la nivelul de control pe care îl are asupra companiei și structura conducerii îi permite să rămână acolo unde s-a instalat confortabil. Scott Galloway, antreprenor și scriitor, spune că ”un dictator african are o poziție mai nesigură decât Mark Zuckerberg.”

Din păcate, deși există voci critice față de Facebook, utilizatorului de rând nu prea îi pasă. Site-ul are 2,27 de miliarde de utilizatori activi în fiecare lună. Aceștia petrec 100.000 de ani pe platformă în fiecare zi și uploadează 300 de milioane de fotografii, lasă 750 de milioane de comentarii și distribuie miliarde de postări.

La începuturile Facebook, Zuckerberg îi făcea dobitoci pe cei care s-au înscris pe site-ul său și au avut încredere să-i dea date personale. Ani mai târziu, același individ are cam la fel de mult respect pentru confidențialitatea datelor tale, doar că acum e ceva mai diplomat și evaziv, în același timp. În aprilie 2017, Acker îl întreba pe un angajat de top din companie ce părere are Zuckerberg, cu adevărat, despre confidențialitate. Răspunsul a fost însoțit de un hohot de râs: ”nu crede în așa ceva.”