Experiență: de ce folosesc Linux chiar și în 2018 și nu doar ca moft

Linux a fost mereu acea alternativă utopică la Windows și macOS. Din fericire, de la crearea primului sistem până în prezent, distribuțiile au devenit mai bune.

Am fost mereu utilizator de Windows. Cele mai frumoase experiențe le-am avut cu Windows XP, apoi Windows 7 și acum Windows 10. Ce te faci când nu îți permiți mereu achiziționarea licenței, pentru a te bucura de toate funcțiile și securitatea sistemului de operare?

Răspunsul nu e piratarea, dacă la asta te gândești. Odată cu Windows 10, piratarea chiar devine inutilă. Deși pare că funcționează în primele luni sau în primul an, te asigur că la un moment dat, lucrurile nu vor mai sta chiar așa. Și devine stresant să stai să remediezi fiecare dintre problemele de compatibilitate care apar pe parcurs.

Acesta este unul dintre motivele pentru care ai vrea să alegi o distribuție Linux. Dacă prima ta experiență cu Linux a fost când ți-ai cumpărat un laptop nou și avea pe el preinstalat o distribuție Linux, cel mai probabil una incompatibilă cu gusturile tale, atunci e normal să n-ai o părere prea bună despre acest sistem de operare.

Așa mi s-a întâmplat când am achiziționat un Acer Aspire One D270, un netbook cu diagonală de 10,1 inci, care la vremea aceea costa doar 1.000 de lei. Era cel mai ieftin de pe piață. L-am ales datorită prețului și din cauza disperării de a avea un computer portabil pentru facultate, în condițiile în care vechiul calculator se defectase.

Nici măcar nu-mi mai amintesc ce distribuție Linux avea preinstalată, dar era una oribilă, care, nu doar că nu-mi făcea plăcere să o utilizez, dar nici nu știam ce-i cu ea.

După vreo șase ani de atunci, am ajuns să dau iar atenție distribuțiilor Linux și pot spune că n-am pierdut timpul.

Când și cel de-al doilea laptop, un Lenovo IdeaPad, cu procesor Intel i5, a început să nu se mai împace bine cu cerințele măricele de sistem ale lui Windows 10, precum și învechirea laptopului, am început să testez câteva distribuții Linux. Era speranța că voi putea salva acel sistem greoi, care se încingea ca un calorifer chiar și când editam câteva fotografii în Adobe Lightroom (fără executarea altor operații simultan).

Încercare eșuată cu Linux Mint

Încercările n-au fost de la început fructuoase. Trebuia să mă documentez și încă mai sunt multe de descoperit în privința Linux. N-am ales cele mai cunoscute distribuții. Prima încercare de instalare am făcut-o pe vechiul Acer Aspire One D270.

Am instalat pe el Linux Mint, un sistem de operare foarte simplist, nu chiar atât de atrăgător vizual precum pare în prezentarea de pe site-ul oficial.

Linux Mint este un sistem bun, nu contest ce spun cei care se folosesc la capacitate maximă de el și sunt mulțumiți. Pe acel Acer însă, Linux Mint era total nepotrivit. Sistemul era extrem de lent, pornea extrem de greu, iar de programele pe care încercam să le deschid, nici nu mai vorbesc. L-am lăsat rapid deoparte și am căutat o distribuție nouă pentru laptopul Lenovo IdeaPad.

De ce am renunțat la Deepin, deși m-a convins inițial

Nu am încercat Linux Mint. Am dat o șansă lui Deepin 15.4.1, o distribuție despre care probabil nici n-ai auzit. Nici eu la acea vreme, dar review-urile pe care le-am văzut pe internet m-au convins să-l încerc.

Instalarea a decurs ca uns (la fel ca la Linux Mint). Aici, Linux are un mare avantaj. Aproape toate distribuțiile se instalează foarte repede și odată ce procesul s-a încheiat, calculatorul e gata de utilizare pentru că ai deja un pachet de programe utile pentru a efectua operațiuni de bază.

La Deepin m-a atras foarte tare interfața, care copiază într-o manieră interesantă aspectul macOS.

Deepin are la bază platforma Debian și are o interfață grafică mai mult decât plăcută, e modernă, pare stabil și funcțional și n-are cum să nu te tenteze, mai ales când ești în căutarea unui SO nou.

Iată câteva caracteristici de design: mod mini al Launcher-ului, animații la deschiderea aplicațiilor, efect de previzualizare a conținutului ferestrelor, optimizări ale managerului de ferestre, remediează bug-urile raportate de utilizatori pe blogul Deepin, actualizări la zi și pachet generos de programe în App Store-ul sistemului.

De ce am renunțat și la acesta? Din când în când, laptopul meu avea crush-uri, mai dese decât pe Windows. „Înghețarea” sistemului și problemele cu conexiunea la WiFi m-au determinat să mă orientez către altă distribuție, doar are balta pește, după cum se spune.

În plus, Deepin, care e un sistem de operare dezvoltat de chinezi, nu are încă un suport de ajutor atât de bine la pus la punct, e sumar, iar pentru un începător în ale Linuxului, Deepin nu e deloc o alegere potrivită.

Ce m-a făcut să aleg Linux Ubuntu 18.04

După alte căutări, m-am decis să încerc cea mai lăudată și mediatizată distribuție: Ubuntu. Și am ales cea mai nouă versiune, 18.04, întrucât, Lenovo IdeaPad se încadra în cerințele de sistem (în general, avantajul Linux e că se se pliază pe foarte multe sisteme, chiar și cele vechi… cu găsirea driverelor mai are el probleme).

Până acum, pot spune că Ubuntu m-a convins să rămân fidel, cel puțin până apare ceva mai bun. Oferă suport până în 2023 și chiar este foarte stabil, cel puțin pe calculatorul meu.

Ubuntu beneficiază de o comunitate impresionant de mare, deci vei găsi suport pentru aproape orice neclaritate. Fie că e vorba de coduri sau de găsirea unor programe echivalente celor de pe Windows (pentru că sigur o să-i duci dorul), pe toate le vei găsi. Ubuntu e cel mai bun pentru începători.

Te familiarizezi cu Linux și programele sale, cu liniile de cod pe care le introduci în Terminal pentru a efectua rapid niște sarcini și nu mai trebuie să te stresezi cu expirarea diverselor licențe.

De ce să folosești, totuși, o distribuție Linux