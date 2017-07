De acum, poți descărca Ubuntu chiar din Windows Store

Ubuntu poate fi descărcat, de acum, din Windows Store, urmând planurile companiei de colaborare cu sistemele open-source.

Microsoft a anunțat în cadrul conferinței Build 2017 că Ubuntu va ajunge în Windows Store, iar acum, una dintre cele mai populare distribuții de Linux poate fi descărcată astfel.

Ubuntu nu este singura distribuție pe care Microsoft o aduce în magazinul Windows. Cu toate acestea, este prima pe care o poți descărca. Următoarele două variante disponibile în magazin vor fi Fedora și SUSE Linux.

Actuala și următoarele variante de Linux disponibile în Windows Store rulează în mod sandbox, alături de Windows 10, dar îți oferă toate utilitățile de care ai putea beneficia în cadrul unei instalări standard. O deosebire este faptul că accesul la fișierele de pe calculator este împărtășit de Windows și de Linux, arată theverge.com.

Pentru a instala Ubuntu, va trebui să navighezi în Control Panel, iar apoi să intri în meniul ”Turn Windows features on or off”. Acolo, va trebui să selectezi opțiunea ”Windows Subsystem for Linux”, care permite sistemului Ubuntu să ruleze, în urma repornirii calculatorului. Pentru a descărca Ubuntu din Windows Store, este suficient să accesezi acest link.

Microsoft a făcut o serie de schimbări masive în ultima perioadă, când a început să treacă de statutul de ”compania care produce Windows”.

Aceștia au început să se reorienteze către soluțiile de productivitate de tip cloud și mobil, îndeosebi pentru companii. Mai mult, aceștia au început să ofere compatibilitate pentru aplicații pe mai multe platforme, trecând dincolo de Windows și mergând către Android și iOS. Poate cel mai important este că s-au făcut pași mari în direcția open-source, un lucru de neimaginat acum câțiva ani.

Unul dintre cei mai noi și poate cei mai importanți beneficiari ai apropierii Microsoft de open-source este Linux, care multă vreme a fost considerat un element negativ orientat împotriva dorinței Microsoft de a avea software propriu și închis.