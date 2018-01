BT Pay este o alternativă locală pentru Apple Pay. I-a luat aproape patru ani unei bănci să facă asta, dar, în final, e aici. Și nu-i nici pe departe la fel de utilă cum ai crede.

De fiecare dată când plătești cash, trăiești nițel într-o epocă apusă. Mergi puțin pe străzile din Londra, intră într-un magazin, intră la metrou. Sunt șanse foarte mari ca prin toate locurile astea să intri și să cumperi fără cash și fără card. Poți plăti cu Apple Pay. Sau poate Android Pay, există și așa ceva. Mai există și Samsung Pay. Totuși, pentru fiecare dintre tehnologiile astea ai nevoie de-o anumită educație digitală a cetățenilor, ceea ce la noi cam lipsește.

În fine, nu despre educație e vorba aici, ci despre un nou serviciu de la o bancă locală: BT Pay. Acesta, în teorie, îți permite să-ți înregistrezi în aplicație cardurile și să pleci de acasă doar cu telefonul (încărcat). Te duci la magazin, scoți telefonul, ceri plată contactless, plătești, pleci. Nu e însă nimic revoluționar aici, ba chiar încă din 2016 Banca Transilvania avea o soluție făcută pentru Electri Castle.

În loc de cash, la festival plăteai cu o brățară care avea cip NFC și o sumă de bani pe care o depuneai când voiai. Fără PIN, fără griji, scanai și mergeai mai departe. Odată cu BT Pay, Banca Transilvania, dar și celelalte bănci, demonstrează că se mișcă extrem de greu. Sistemul de banking e lent, extrem de lent, oricât de vizionari ar vrea să pară câteodată.

De exemplu, încă sunt bănci la care ai nevoie de token și o înregistrare online pentru servicii de internet banking. ING și Raiffeisen au livrat repede autentificare cu Face ID, dar altele încă nu știu să foloseacă autentificarea cu amprentă. Acum, e vorba însă de noul prezent al plăților: fără cash, fără card.

Cum folosești BT Pay de la Banca Transilvania?

De pe site-ul oficial afli că funcționează atât pe Android, cât și pe iPhone. Trebuie să derulezi nițel în pagină ca să afli că lucrurile nu sunt chiar așa: „*Modulul de plati este valabil doar pentru telefoanele cu sistem de operare Android. Pentru telefoanele cu sistem de operare iOS, nu s-a putut dezvolta modulul de plati, din cauza restrictiilor impuse de Apple. Structura iOS nu permite accesul NFC pentru terte aplicatii”.

Într-adevăr, Apple nu permite accesul și până nu vine oficial aici cu Pay, orice produs e limitat. Așa cum e și BT Pay. Așa că, dacă ești ca mine și ai iPhone, nu îți rămâne decât să cauți soluția.

„Soluția” te costă și nu-i nimic inovator sau care ține de iOS. E vorba de un sticker dezvoltat de Banca Transilvania și anunțat în noiembrie 2017. Acest sticker funcționează ca brățara de care ziceam mai sus. Are un cip NFC și plătești contactless până la valoarea impusă de tine sau fixată deja la 100 lei, apoi ai nevoie de PIN.

Astfel, dacă ai iPhone, folosești BT Pay prin sticker. Costă 30 de lei și ai 15 lei pe an comision de administrare. Îl pierzi, mai plătești 25 de lei pentru reemitere. Dacă ar fi să mă citez, asta pățești când îți iei telefon de „bogați”.

Pe Android, lucrurile sunt mai simple. Iei aplicația, bagi cardurile (doar Banca Transilvania, credit sau debit) și începi să plătești.

Ce trebuie să știi e că prin BT Pay, Apple, Android sau Samsung Pay, banii tot pleacă din contul tău, dar nu mai ești dependent de card. Diferența e însă că BT Pay e un produs de marketing, mai ales, pentru Banca Transilvania și pentru acei power users care au unul sau mai multe carduri și care plătesc des cu cardul.

BT Pay e inovatoare, dacă nu ții cont de aplicația ING

Când vine vorba de bănci, fac referire mai ales la ING, că le folosesc produsele și am avut un motiv atunci când am ales banca: serviciile. În aplicație, pe iPhone X, mă autentific cu Face ID, și pot face transfer de bani printr-un număr de telefon (către cineva cu ING). Aici intervine BT Pay. Faci același lucru, tot prin număr, și banii ajung instant în cont. Era o noutate remarcabilă, dar acum doi ani.

Sigur, vezi și istoricul tranzacțiilor, dar deja nu mai e o noutate nici asta. De asemenea, nici să primești oferte (niciodată prea remarcabile), deci rămâne plata cu telefonul. Singura notabilă.

Mai trebuie spus și că, în 2013, a fost anunțat serviciul ING Pay. Da, era o soluție rudimentară și greoaie, dar a fost acum aproape cinci ani.

Nici ING, nici Banca Transilvania și alte câteva bănci n-au reușit să schimbe însă un obicei: neplata cu cardul printre români. Recent, mi-a fost refuzată plata cu cardul, pentru că magazinul de cartier la care eram a decis să impună limită: cel puțin 10 lei. Până acum o săptămână nu era.

Sigur, Visa și mai ales Mastercard trag tare să promoveze plata cu cardul, dar, după cum s-a văzut și la Black Friday, suntem încă în urmă. eMAG, cel mai mare magazin din România și singurul cu prezență online semnificativă, abia a reușit să ajungă la 30% plată cu cardul.

Banca Transilvania se laudă acum cu această soluție, dar e totul despre cifre. Vrea 100.000 de utilizatori (aproximativ) într-un an. Dacă se va dovedi un eșec, va închide proiectul, așa cum Vodafone a tras de M-Pesa, că poate îi va păsa cuiva în viitor, dar a decis ca din 1 decembrie 2017 să închidă totul.

BT Pay putea fi o soluție, putea avea tracțiune mai mare, dacă acel sticker necesar pentru iPhone era oferit gratuit (să simtă omul că are ceva în plus) sau dacă derula, cu ceva timp înainte de anunț, câteva campanii de informare și educare a utilizatorilor. Așa, rămâne un experiment despre care vom afla cum e primit abia peste un an.