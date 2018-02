PLAYFILM – Black Panther nu e doar despre eroii de culoare

Universul Marvel a mizat mult pe Black Panther. Nu se știu însă dacă din considerente rasiste sau datorită eroului complex. Chiar și așa, „Pantera Neagră” este un film cu și despre eroi, care-și face treaba.

Am citit câteva comentarii și review-uri din presa internațională cu privire la Pantera Neagră. Universul cinematografic al SF-urilor este atins de noile mișcări și curente, ca feminismul și rasismul. De exemplu, dacă îți aduci aminte de „Wonder Women”, primul film în care eroul principal era o femeie, știi că a fost o dezbatere delicată. Atunci, mulți critici au avut grijă să fie blânzi cu review-urile filmului, asta pentru că nu au vrut ca feministele și alte organizații să le sară în cap. Până la urmă, dacă filmul e bun, nu ai ce comenta. Dar dacă scenariul, regia și actorii scârțâie, nu poți spune că filmul este o revelație în cinematografe, doar ca să nu superi. Partea bună a fost că „Wonder Women” nu a fost jalnic, a fost bunicel.

În plus, cinematografia nu ar trebui să fie atinsă de aceste probleme „lumești”. Mi se pare normal ca filmele să înglobeze toate aspectele vieții, dar cât de mult poți încuraja o producție, doar pentru că e despre „altceva”? La asta am asistat înainte de a vedea „Pantera Neagră”, datorită presei internaționale. Se spune că multe dintre criticile negative de pe site-urile de specialitate au fost șterse, ca să rămână doar cele pozitive. Motivul nu prea l-am înțeles. Adică am înțeles că e vorba de primul film cu super eroi de culoare, însă nu înseamnă că trebuie să fie și bun. Odată ce începi să lucrezi la un film, îți asumi că poate să prindă sau nu, poate să placă, sau nu.

Am mers să văd „Pantera Neagră” și, din fericire, nu este un film rău. Poate concura cu alte filme Marvel, deși Marvel spune că e cel mai bun film creat de ei. Nu sunt expertă în filme cu și despre super eroi, dar pot spune că mi-a plăcut. Nu la modul în care să vorbesc doar despre el prietenilor, dar ți-l recomand.

Black Panther este filmul tuturor, nu doar a celor de culoare

Deși filmul abundă în eroii de culoare (chiar dacă mai apar fugitiv câteva personaje albe), filmul este al tuturor. Asta înseamnă că există și critici pozitive și critici negative. Perspectivele prezentate este ca a oricărui film cu super eroi: trecut-viitor, bun-rău. În loc să construiască o identitate nouă și să experimenteze puteri noi, sarcina lui T’Challa, eroul principal, este de a deveni un mai bun conducător decât tatăl său și de a schimba direcția Wakanda, o țară care a ales să se ascundă de lume.

După introducerea regatului african fictiv Wakanda, acțiunea începe cu anul 1992. Deși Wakanda este un univers fictiv, pot spune că e unul echilibrat și bine pus în scenă. Are de toate, mai ales bogăție și tehnologie din cea mai avansată. Intrarea spre lumea condusă de tehnologie și bogăție este „la vedere”, la fel ca în cazul „Wonder Women”. După o scurtă prezentare a istoriei regatului și după ce este prezentată și arătată sursa vieții și a bogăției de pe insulă, apare intriga.

T’Challa (Chadwick Boseman), regele Wakanda și Pantera Neagră este protectorul poporului său. După ce bea nectarul unei flori mistice, în el izvorăște puterea mai multor oameni. Costumul nu este diferit față de restul super-eroilor din Universul Marvel: un costum țesut cu vibranium, practic indestructibil. Materialul fictiv a mai fost folosiit de Marvel și în trecut, pentru Captain America. Wakanda în sine este construită pe baza unui meteorit care purta vibraniu, cel mai puternic material de pe Pământ, care a lovit Africa cu milenii în urmă.

Pantera Neagră aduce personaje puternice și complexe O civilizație africană avansată, înfloritoare în izolare, neatinsă de război sau colonialism. Aceasta este prima viziune a lumii pe care o explorează Black Panther.

Eroul principal este creionat asemănător cu Captain America. Un personaj inuman. T’Challa este umanizat de relația pe care o are cu sora mai mic Shuri, cea care se ocupă de tehnologiile Wakandei. Disputele lor familiale sunt drăguțe și sunt cele care îl fac pe T’Challa conducătorul de care poporul său are nevoie. În plus, ecranizarea este și una comică. Comicul este un subtil și fin, dar care prinde bine.

„Pantera Neagră” este filmul care respectă trecutul, dar care îmbrățișează viitorul. Viitorul este și cel care aduce disputa între triburi, nu toți fiind de acord cu el.

T’Challa este ajutat în misiunea sa de a restabili ordinea și de a deschide noi orizonturi poporului său de două personaje, pe cât de puternice, pe atât de complexe. Fosta iubită și generalul armatei Wakanda, împreună cu T’Challa se completează reciproc în abilități și trăiri.

Black Panther se luptă cu „Pantera Neagră”

Black Panther are de dus o bătălie dificilă cu ea însăși. Cam asta o să vezi pe marile ecrane, pentru că dușmanul este tot „Pantera Neagră”. Lucrurile devin cu atât mai dificile cu cât abilitățile pe care le are, vulnerabilitățile și punctele forte le are și adversarul. Ceea ce este nou pentru un răufăcător este umanitatea de care dă dovadă, mai mult sau mai puțin arătată. Ea este prezentă la final, unde își vede visul împlinit: apusul din Wakanda.

Povestea este una care te prinde, mai ales că e vorba de primul film cu super eroi negri. Deși nu ar trebui să fie neapărat un criteriu de selecție. În orice caz, începând cu 16 februarie rulează în cinematografele Cinema City. Nu e unul dintre cele mai bune filme pe care să le vezi, dar este dintre cele mai bune ale Marvel.