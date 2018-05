iPhone încă e cel mai bun, iar aceste două cazuri cu Android îți arată de ce

De un deceniu piața telefoanelor mobile e împărțită între iPhone și Android. Google a anunțat o nouă versiune, iar odată cu ea și o problemă imensă.

Google a anunțat un nou Android. Până îi va pune un nume, îl știm drept Android P. Cu fiecare versiune nouă, eu încă mai am o speranță: undeva într-o clădire a companiei cineva va veni cu ideea salvatoare prin care orice nouă actualizare să ajungă, în mai puțin de-o lună, pe cele mai scumpe și mai bune telefoane cu Android. Ai putea crede că acesta e anul. Din 2018, toate telefoanele bune, pentru care dai mulți bani, vor fi rapid în pas cu lumea.

Google numește noua strategie Treble. În loc să discute cu producătorul de telefon, Google se duce către producătorul de cipuri. Speră că, tehnic, va putea rezolva această problemă. Totodată, ca să demonstreze asta, Android P beta nu mai e disponibil doar pe telefoanele Google, ci și pe alte modele.

Uite ce listă frumoasă: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 și Essential PH‑1. Cei de la Essential au spus că au primit versiunea într-o vineri, în urmă cu o lună, și până luni rula deja pe telefonul lor.

Treble presupune că, la nivel hardware, Google se asigură că orice telefon poate rula versiunea nouă de Android. Problema intervine când au fost făcute atât de multe modificări versiunii, că s-ar putea ca strategia asta să fie un eșec la fel de mare ca precedentele. Iar aici e primul motiv pentru care iPhone încă e câștigător: Samsung, Huawei sau LG încă nu sunt pe lista asta cu care se laudă Google acum. În fapt, Samsung și Huawei modifică atât de mult sistemul, că nici n-ai zice că mai e Android.

Compania, odată cu evenimentul Google I/O 2018, s-a ferit să spună cât de bine va funcționa noul plan. De înțeles, e greu să ajungă la o concluzie cu producători mari. Însă eu mă avânt într-o speculație: producători mai mici, producători mai ambițioși vor susține planul Google și vor avea de câștigat la cel puțin un capitol. Acel capitol e securitatea și, din ce văd mai sus, HMD Global, Xiaomi, dar și OnePlus sau chiar Oppo și Sony sunt dispuși să facă telefoanele mai puțin „ale lor” și mai mult ale utilizatorilor.

Când e vorba de securitate, lenea producătorilor cu Android produce pagube imense

Samsung și Huawei sunt parcă din aceeași fibră. Când e cazul să vorbească despre actualizările sistemului de operare, sunt mai preocupați să se laude cu ce noutăți aduc ei. Ambii producători stau cu ochii pe iPhone, dar departe de securitatea sistemului de operare.

Cazul e extrem de serios, mai ales după ZooPark, deconspirat de Kaspersky Lab și prezentat recent. Acest malware reușește să extragă date despre contacte, despre SMS-uri, istoricul apelurilor, fotografii stocate pe cardul SD, aplicații instalate, dar și despre informațiile pe care le tastează posesorul. În plus, malware-ul poate să și trimită SMS-uri și să efectueze apeluri în secret, dar și să execute comenzi shell.

Să fie clar, iPhone (sau orice produs Apple) nu e imun în fața virușilor, doar că primește o actualizare de securitate mai repede. Aici, handicapul Android e imens și Treble nu va fi ultima încercare a Google.

Voi admite că producătorii sunt atât de dificili, pentru că nu vor ca telefoanele lor să fie confundante cu altele. Aici apare cea mai mare ironie a anului: în timp ce nu vor să fie confundante, copiază de rup iPhone (vezi cazul Huawei) și încearcă să-și creeze propriul ecosistem (vezi Samsung), ca să arate că nu depind de Google.

În 2019, cel puțin până nu e prea târziu, poate că acești producători mari vor deveni mai serioși. Da, sunt sub comanda Google, Android e prea puternic. Dar așa e și iOS, așa e și Apple, iar acest rival al lor deja are un atu de care ei nici nu se apropie. LG a reușit într-o vreme și-a abandonat după un an. E timpul ca toți să revină acolo și să ia în serios securitatea, în primul rând, și opțiunile pentru utilizatori, în al doilea rând.