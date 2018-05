Android P, anunțat oficial: care sunt noutățile și pe ce telefoane îl poți instala

În cadrul conferinței Google I/O 2018, oficialii gigantului din Mountain View au detaliat viitoarea versiune a sistemului de operare proprietar pentru mobile, Android P.

Speculații și detalii oficiale despre Android P au început să circule pe internet de câteva luni. Acum, a sosit momentul ca inginerii Google să dezvăluie schimbările care vor ajunge la utilizatori în următoarele luni. Ca în fiecare an, Android P este disponibil în beta pentru cei mai aventuroși dintre posesorii de smartphone-uri.

Android P este disponibil oficial în versiune beta publică. Asta înseamnă că poate fi instalat de către utilizatorii câtorva telefoane. În total, lista dispozitivelor compatibile include 11 modele, începând cu terminalele Google Pixel, Essential Phone, Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S și terminând cu iminentul OnePlus 6. Amatorii de telefoane Samsung vor fi dezamăgiți să afle că nici un smartphone al sud coreenilor nu este pe listă.

Deși nu este recomandabil să îți instalezi un sistem de operare beta pe telefonul tău principal, există suficient de multe noutăți care s-ar putea să-ți stârnească curiozitatea. De acum înainte, vei interacționa mai ușor cu aplicațiile deschise dacă ai un telefon a cărui fața nu include nici un fel de butoane. O serie de gesturi și acțiuni au fost împrumutate de la iPhone X în acest scop.

Inteligența artificială va juca un rol mult mai important în viitorul Android P decât în versiunile anterioare. Pentru a-ți spori autonomia, sistem îți va închide automat aplicațiile cu care nu ai interacționat recent. Luminozitatea ecranului va fi sporită doar când ai nevoie. Notificările de la diverse aplicații vor include butoane către funcții rapide menite să eficientizeze interacțiunea.

Datorită unui concept nou intitulat Actions and Slices, vei putea să faci scurtături către diverse acțiuni din interiorul aplicațiilor. Practic, apeși pe un singur buton dacă vrei să comeanzi un Uber. Modul Nu Deranjați sau Do Not Disturb va fi simplicat în Android P pentru a te tenta să-l folosești mai des. Seara se va activa modul Wind Down de utilizare, menit să te ajute să te pregătești de mers la culcare și să micșorezi distragerile.

În final, va fi interesant de văzut dacă Android P va remedia cel mai mare handicap al sistemului de operare creat de Google. Fragmentarea platformei și viteza infimă cu care ajung actualizările la utilizatori este cea mai mare problemă pe care o au oamenii cu Android. Faptul că varianta beta poate fi testată pe alte telefoane decât cele create de Google, reprezintă un pas important în direcția corectă.