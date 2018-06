De la 3G la 5G: cât de rapid și de util este internetul viitorului pe mobile

Nu avem momentan acces la rețele mobile de tip 5G, dar primele teste au fost efectuate, iar viitorul sună foarte bine pentru amatorii de internet rapid și sigur în deplasare. Pentru nevoile online ale multora dintre noi, standardele 3G și 4G nu mai sunt suficiente, iar 5G va rezolva multe probleme importante. Creșterea vitezei va fi doar cireașa de pe tort.

De la apariția telefoanelor mobile în țara noastră, internetul în deplasare a trecut prin mai multe schimbări radicale. Timp de aproape un deceniu, cea mai mare bucurie a constat în posibilitatea verificării emailurilor de pe telefon. Au urmat aplicațiile de chat prin internet, comunicațiile de tip VoIP și, în final, smartphone-urile actuale încărcate de aplicații care necesită o conexiune constantă la internet.

Traficul online generat de telefonul tău este mai stufos ca niciodată și continuă să crească. Din momentul în care ai aprins ecranul, dacă nu cumva efectuezi un apel telefonic tradițional, sunt 90% șanse să inițiezi un proces care necesită o conexiune la internet. Facebook, Instagram, Uber, HomeBanking, Facetime, WhatsApp, acestea sunt doar câteva exemple de aplicații care ne-au transformat în ”viciați” ai internetului.

Un studiu recent a concluzionat că petrecem în medie 5,9 ore pe zi pe internet, iar valoarea respectivă nu face decât să crească. Din păcate sau din fericire, aceasta este realitatea în care trăim cu toții. Deși România se află în epoca de piatră când vine vorba de orice alt tip de infrastructură, operatorii autohtoni fac eforturi să ne aducă conexiuni 5G înaintea multor țări din vest. Internetul va fi mai rapid ca niciodată pe noile rețele, deși eu sper să rezolve și problema punctelor moarte de semnal pe DN1, de la București la Brașov.

Înainte de 3G, internetul pe mobil a fost un moft

Primul meu smartphone a fost Nokia E61 cu Symbian OS 9.1. Avea un procesor la 220MHz, 64MB RAM, o tastatură QWERTY și conectivitate Wi-Fi. În același timp, internetul afișat pe ecranul de 320 x 240 pixeli se apropia surprinzător de mult de experiența de pe laptop. A fost printre primele telefoane care nu mai era limitat la conținut WAP, ci suporta HTML.

Asta se întâmpla în 2006, acum 12 ani. La momentul respectiv, abonamentele de date erau exagerat de scump, iar vitezele de care te-ai fi bucurat în deplasare, în cel mai bun caz, se puteau măsura cu zeci de Kb pe secundă. Cu alte cuvinte, dacă nu era pe Wi-Fi, nu puteai să faci foarte multe pe internet, cu excepția accesării email-urilor.

Când s-a lansat primul iPhone în 2007, operatorii de telefonie mobilă au început să facă investiții semnificative în infrastructură. A mai fost necesar aproape un deceniu ca internetul pe telefon să-l ajungă pe cel din confortul căminului, dar odată cu introducerea rețelelor 4G la scară largă, inevitabilul s-a întâmplat.

Din totdeauna, evoluția a fost alimentată de nevoile consumatorilor. Aplicațiile pe care le-am avut pe Android și pe iPhone acum 5 – 7 ani reușeau deja să forțeze giganți precum Orange sau Vodafone să-și modernizeze rețeaua. Foarte mulți dintre noi am făcut investiții importante în telefoane mobile și, până de curând, ne-am ancorat la plata unor abonamente lunare generoase. Nu rămânea decât ca operatorii să ofere servicii pe măsură. M-aș fi bucurat ca acoperirea să fie mai sus pe lista priorităților decât viteza la internet, dar m-am bucurat teribil când am văzut pe telefon primul SpeedTest cu 65Mb/s.

3G a murit, trăiască 4G, cât timp visăm la 5G

Când rețelele 3G au devenit omniprezente, cea mai complexă sarcină la care puteai supune rețeaua mobilă era efectuarea unui apel de videoconferință. Îmi aduc și acum aminte momentul în care am efectuat un apel pe Skype de pe iPhone pentru că aplicația a început să suporte videochat pe 3G. Acum până și rețelele 3G sunt de la 10 ori mai rapide decât atunci.

Acoperirea 4G este foarte bună în România anului 2018, într-o perioadă în care nevoile noastre online au explodat. Acum nu mai este suficient să te vezi cu mătușa din America în mijlocul orașului prin Facetime. În același timp, trebuie să fii capabil să postezi câteva poze pe Instagram, să faci un live pe Facebook și să vezi ce s-a mai întâmplat pe Snapchat. Iar dacă vreo poză sau un clip video care ți se perindă pe ecran nu este la calitate HD sau Full HD, operatorul își va lua multe înjurături din partea ta. LTE sau 4G face față acestor pretenții în cele mai multe cazuri, dar 5G-ul va spori viteza, va mări acoperirea și va crește semnificativ stabilitatea conexiunilor mobile.

Eforturile pentru implementarea cât mai rapidă a conexiunilor 5G nu au neapărat legătură cu faptul că nevoile tale online se vor schimba radical în următorii cinci ani. Rețeaua trebuie modernizată pentru a face față numărului din ce în ce mai mare de dispozitive online care pun o presiune foarte mare pe infrastructura actuală. În plus, telefoanele de top cu ecrane generoase vor avea rezoluții native 4K în următorii 2-3 ani și nu va mai avea rost să te uiți în metrou la Stranger Things sau Orange is the New Black, dacă nu o faci la rezoluție Ultra HD cu High Dynamic Range sau HDR. Atunci, chiar și cele mai rapide conexiuni 4G vor fi insuficiente.

5G nu este doar o abreviere, ci un mod complet diferit de comunicare

Rețelele 5G nu vor avea nimic în comun cu 4G. Upgrade-ul se va reflecta în introducerea a noi tipuri de antene ce operează pe alte frecvențe decât cele utilizate de rețelele actuale. Schimbările vor facilita conectarea simultană a unui număr mai mare de dispozitive cu viteză mai mare și întârzieri inexistente.

Dacă ne referim la spectrul radio, 4G operează până la frecvențe maxime de 6GHz. 5G va opera pe frecvențe mult mai mari, între 30GHz și 300GHz. Datorită acelor valori, beneficiile sunt suprinzător de numeroase. Nu este vorba doar de faptul că poți trimite un volum mai mare de date într-un timp mai scurt. Numărul interferențelor posibile în acel spectru de frecvențe este inexistent. În plus, posibilitățile ulterioare de upgrade pentru mărirea lățimii de bandă în raport cu nevoile utilizatorilor sunt mult mai mari decât cele actuale.

Pentru prima oară, pe 5G, semnalele de internet de la antenele operatorilor de telefonie vor fi direcționale. Turnurile actuale de comunicații 4G emit unde în toate direcțiile, cu un potențial sporit pentru risipă de energie și un grad ridicat de ineficiență. Deși tu ai internet 4G când și unde ai nevoie, în același timp este trimis într-o sumedenie de alte locații în care nu-l cere nimeni.

Pentru că rețelele 5G operează pe lățimi de bandă mai scurte, antenele pot fi mult mai mici decât cele actuale. Ca urmare, un turn de telefonie poate găzdui mai multe antene direcționale. Trăgând linie, o rețea 5G suportă peste 1000 de dispozitive pe metru pătrat în plus față de standardul actual 4G cu viteze mai mari, o latență mai mică și o precizie sporită.

Pentru că un furnizor de semnal 5G înțelege în timp real nevoile de lățime de bandă de la un telefon sau de la o tabletă, dacă nu faci streaming, vei primi internet mai puțin cu un impact mai mic asupra consumului energetic. Dacă te uiți la Netflix, lățimea de bandă va crește și, în mod implicit, se va mări și impactul asupra bateriei de la mobil.

Singurul minus semnificativ pe care îl are o rețea 5G ține de faptul că frecvențele atât de înalte sunt mai ușor absorbite de umiditate, ploaie și alte obiecte. Ca urmare, nu pot parcurge distanțe la fel de mari. Această particularitate s-ar putea să fie vinovată pentru faptul că fie vom vedea surprinzător de multe antene într-un timp scurt, fie va trece foarte mult timp până când rețelele 5G vor fi disponibile și în alte locații decât centrele marilor orașe.

În condiții ideale, 5G este de 20 de ori mai rapid decât 4G. În valori tradiționale, în timp ce 4G este limitat la 1Gb/s, 5G poate atinge până la 20Gb/s. Este însă important de reținut că vitezele vor fluctua semnificativ în momentul în care începi să te miști și să treci de la un turn la altul. Cu alte cuvinte, nu ajută să fii în tren sau în mașină. În lumea reală, o conexiune 5G ar trebui să ofere viteze de cel puțin 10 ori mai mari decât 4G. Te poți aștepta deseori la viteze de 300 – 400Mbps, în loc de 30 – 40Mbps, cât prinzi în prezent.

Când vom vedea conexiuni 5G în România

În luna februarie a acestui an, Orange a anunțat că va iniția primele teste cu conexiuni 5G în România. Experimentele respective sunt în continuare programate pentru prima jumătate a acestui an. Proiectul cu pricina este realizat împreună cu Cisco și Samsung și este menit să ilustreze avantajele unei astfel de conexiuni în confortul căminului. În teorie, tranziția la 5G ar trebui să sporească acoperirera și fiabilitatea rețelei de fibră optică a operatorului. Testele se vor desfășura concomitent pe parcursul unei luni întregi în mai multe zone urbane din românia.

Din păcate pentru Orange, în primele zile ale lunii mai 2018, RCS&RDS a executat primele teste cu o rețea 5G în țara noastră și și-a putut trece în palmares această premieră. Concluzia a fost una cât se poate de clară. Deși se află pe poziția a patra în piala locală de telecomunicații, rețeaua 5G de la Digi este gata să fie activată în București.

Schimbările de infrastructură implementate de RCS&RDS pentru adopția conectivității 5G au fost posibile cu ajutorul Ericsson și au început încă din luna decembrie a anului trecută. „Până în 2023, 20% din populaţia lumii va avea acoperire 5G. Acesta va avea un impact enorm în ceea ce priveşte experienţa utilizatorilor şi transformarea digitală a industriilor şi oraşelor” Dragoș Mircea Rebegea – managerul Ericsson pentru țara noastră este foarte optimist în privința vitezei cu care va fi implementată noua rețea de telecomunicații în fiecare colț al mapamondului.

În urma testelor efectuate de RCS&RDS, compania a reușit să obțină viteze de până la 10 Gbps într-un mediu controlat, pe o platformă prototip. Mai interesantă decât viteza a fost însă latența semnalului, de 10 ori mai mică decât în cazul unei conexiuni 4G. La ora actuală, mai mulți operatori autohtoni promit o acoperire de 99% cu semnal 4G LTE în mediul urban. Va fi interesant să vedem cât timp va trece până vom vedea un procent similar de acoperire pe 5G.

În mod real, la ce ajută o conexiune 5G

Pe 5G, nu vei scrie SMS-uri mai repede, dar toate tipurile de comunicații au mari șanse să fie revoluționate. Într-un univers în care cea mai mare parte a conținutului pe care îl consumăm pe mobil tinde să fie video, iar afinitatea noastră pentru conținut de înaltă definiție a devenit exagerată, avem nevoie de o conexiune ultra rapidă. Iminentul 5G va face față cu brio pretențiilor pe care le avem online.

Experiența ta de utilizare a unui smartphone va fi eficientizată, iar tu vei petrece și mai puțin timp în fața unui ecran de încărcare. Site-urile care se încărcau repede, se vor încărca instant. Fluxurile tale video de pe Skype sau FaceTime vor deveni mai realiste, cu un bitrate sporit, mai multe cadre pe secundă și o rezoluție mai mare a fiecărui cadru.

5G ar putea să-ți înlocuiască rețeaua de fire din casă, iar acesta este unui dintre cele mai interesante scenarii. Vei putea să conectezi mai multe dispozitive la internet, în mai puțin timp, iar viteza reală va fi mai mare pe fiecare în parte. Rețelele 5G vor sta de fapt la baza materializării viitorului pe care îl vedem în SF-urile actuale.

Rețele întregi de mașini autonome vor avea în sfârșit lățimea de bandă necesară pentru a comunica în timp real între ele. Autovehiculele inteligente vor putea să beneficieze de actualizări regulate de firmware în timp ce îți oferă informații de navigație de actualitate cu date de trafic și estimări menite să-ți eficientizeze călătoria. Într-o casă inteligentă în care totul este conectat la internet, de la broască și termostat până la camera de securitate și headsetul de realitate virtuală, rețeaua 5G va oferi baza pentru ca toate să opereze în condiții optime fără întreruperi. În final, viitorul sună bine.