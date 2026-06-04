De ce te îngrași chiar dacă nu mănânci mult? Un medic endocrinolog explică posibilele cauze din spatele kilogramelor în plus

Predispoziția feminină la problemele cu glanda

Cea mai populară explicație pentru surplusul de kilograme este, cel puțin în cazul femeilor, nefuncționarea normală a tiroidei. Chiar dacă această glandă, prin cei doi hormoni pe care îi secretă, intervine în reglarea unor procese esențiale pentru organism (reglează bătăile inimii, procesul de termoreglare etc.), cel mai cunoscut rămâne impactul ei asupra metabolismului. Ea controlează viteza cu care celulele noastre transformă nutrienții și oxigenul în energie, iar dacă secreția de hormoni tiroidieni – T4 (tiroxina) și T3 (triiodotironina) – este sub nivelul normal, apare contextul ce favorizează acumularea de kilograme.

„Glanda tiroidă este, practic, dispecerul metabolic al organismului nostru. În momentul în care tiroida devine subactivă (hipotiroidism), rata metabolică bazală scade semnificativ. Imaginați-vă că motorul organismului trece de la modul <<sport>> la modul <<economic>>. Arderile încetinesc, iar energia care ar fi trebuit consumată pentru menținerea temperaturii corpului sau pentru activitatea celulară este stocată.

Statistic, femeile sunt mai predispuse la a dezvolta afecțiuni tiroidiene de până la opt ori mai des decât bărbații”, a spus dr. Iulia Preda. Cum se explică riscul considerabil mai ridicat al femeilor față de bărbați de a dezvolta afecțiuni tiroidiene? „Estrogenul, hormonul sexual feminin, influențează direct funcția tiroidiană, iar fluctuațiile hormonale majore (pubertate, sarcină, menopauză) pot declanșa răspunsuri autoimune.

Cea mai frecventă cauză a hipotiroidismului, tiroidita cronică autoimună Hashimoto, este o afecțiune autoimună în care corpul, prin formarea unor autoanticorpi (Antittiroperoxidază și Antitiroglobulină), atacă propria glandă. Femeile au o susceptibilitate genetică mult mai mare pentru acest tip de <<erori>> ale sistemului imunitar. De altfel, există o relație strânsă între sistemul imunitar și hormonii sexuali feminini”, a explicat medicul endocrinolog.

Tiroida sau derapajele apetitului?

Obezitatea cauzată strict de un apetit exacerbat nu vine, de regulă, cu acele simptome care sunt specifice hipotiroidismului. Astfel, dacă pacientul acuză, pe lângă creșterea ponderală, și oboseală cronică, intoleranță la frig (îi este mereu rece când altora le este bine), uscăciunea pronunțată a pielii, căderea părului și o stare de „ceață mentală”, există motive solide pentru suspiciunea de hipotiroidism.

Dincolo de aceste simptome, medicul își poate da seama încă de când o persoană cu suspiciune de hipotiroidism intră în cabinet, dacă este vorba de un surplus ponderal de cauză tiroidiană: „Surplusul de kilograme în hipotiroidism nu este format doar din grăsime, ci și ca urmare a unei retenții de apă și de compuși proteici, care oferă acel aspect <<pufos>> feței și membrelor, numit mixedem.

După această constatare, medicul va analiza și comportamentul alimentar al persoanei. Adesea, pacienții cu apetit dezechilibrat prezintă <<mâncatul emoțional>> sau episoade de tip binge-eating (n. r. – mâncat compulsiv). Dacă, dimpotrivă, o persoană mănâncă foarte puțin și continuă să ia în greutate, atenția medicului se va îndrepta mai ales către analiza sistemul endocrin”, a precizat dr. Preda.