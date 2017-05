Dacă și tu te întrebi Unde mergem de Ziua Copilului în București și nu ai găsit nicio opțiune care să te încânte, te vei bucura să afli că în Capitală se organizează o multitudine de evenimente de 1 iunie pentru părinți și copii.

Ziua Copilului se apropie cu pași repezi și, dacă am văzut deja, într-un articol anterior, că în țară se pregătesc numeroase surprize de 1 iunie, a venit timpul să vă punem la dispoziție câteva evenimente organizate de Ziua Copilului în București.

Ziua Copilului în București: Evenimente de 1 iunie pe care nu trebuie să le ratezi

Parada Micilor Bicicliști are loc de 1 iunie,începând cu ora 10.00, în parcarea de la Sala Polivalentă. Intrarea este liberă și sunt așteptați copii de toate vârstele, indiferent de tipul de bicicletă folosit. Pe lângă partea necesară de distracție, evenimentul de Ziua Copilului are și o latură practică și vrea să îi învețe pe copii câteva reguli de siguranță care trebuie să fie respectate în timpul deplasării pe două roți. Aceștia vor învăța cum să pedaleze printre obstacole și cum să se deplaseze în grup. Copiii trebuie să fie însoțiți de un adult și trebuie să fie echipați cu cască și bicicletă.

La Happy Cinema, de 1 iunie, copiii sub 12 ani au ocazia să vizioneze gratuit patru titluri de animație- Balerina, Strumpfii: Satul Pierdut, Strada Speranței (care este primul film 3D de animație românesc) și filmul The Lego Batman. În plus, primii 100 de copii care merg la Happy Cinema de Ziua Copilului primesc cadou cărți de la Editura Litera Mică. Copiii de toate vârstele vor avea la dispoziție o mulțime de filme animate pe care le pot viziona, iar programul complet poate fi accesat aici.

Concertul Harry Potter și Piatra Filozofală este probabil unul dintre cele mai așteptate evenimente care se vor desfășura în data de 1 iunie, la Sala Palatului, începând cu ora 19.00. Dacă nu știi unde să mergi de ziua copilului acesta este o variantă nemaipomenită pentru cei mici, dar și pentru copilul din tine care vrea să retrăiască aventurile lui Harry Potter printr-o modalitate inedită.

La concert va participa Orchestra Simfonică București care va interpreta fiecare notă din coloana sonoră originală, compusă de John Williams, sincronizându-se cu proiecția peliculei în HD, pe un ecran de 20 de metri. Dacă te interesează să le faci celor mici un cadou de Ziua Copilului, atunci biletele pot fi achiziționate de aici.

Expoziția de fluturi vii este special creată pentru sărbătorirea Zilei Copilului și se va desfășura în perioada 1-4 iunie în Sun Plaza, între orele 12.00 și 20.00. Lăsați liberi într-un cort special amenajat, zeci de fluturi colorați vor putea fi observați cum zboară, cum mănâncă și vor putea fi luați în mână și studiați de cei mici.

Evenimente de Ziua Copilului în București: Cum te poți bucura de această zi specială

Caravana Gașca Zurli, cea mai iubită trupă pentru copii din România, călătorește prin tot Bucureștiul cu ocazia zilei de 1 iunie și aduce cu sine o multitudine de spectacole și distracții pentru cei mici. Trupa de artiști va susține câte un spectacol în fiecare sector al Capitalei. caravana va porni din Piața Universității la ora 10.00 și va avea reprezentații în Parcul Floreasca, Parcul Național, Parcul IOR, Parcul Carol, Parcul Sebastian și Parcul Crângași.

Copiii Colorează Viața este cea de-a 12-a ediție a festivalului organizat de Itsy Bitsy de Ziua Copilului. Evenimentul de 1 iunie, care va avea loc începând cu ora 10.00 în parcul Alexandru Ioan Cuza, este dedicat deopotrivă copiilor și părinților unde aceștia se vor putea bucura de muzică, dans, jocuri și concursuri, ateliere de creativitate, ateliere sportive, existând chiar și activități pentru bebeluși.

Concertul Smiley este un alt cadou de Ziua Copilului, având loc pe 1 iunie la Arenele Romane, când artistul va sărbători 10 ani de carieră solo. Concertul Smiley începe la ora 21:00, însă există un moment artistic pregătit pentru ora 20:00, iar protagoniștii vor fi Alex Mușat și Sebastian Seredinschi, colaboratori cu artistul la HaHaHa Production. Noul concert Smiley are de gând să fie total diferit de ce a făcut artistul până acum, iar la Arenele Romane acesta va avea în spate 260mp de ecrane LED și va cânta mai bine de două ore și jumătate live. Mai multe detalii despre programul evenimentului și despre costul biletelor le puteți afla AICI.