Cadouri de Ziua Copilului pentru adolescenți: cele mai bune oferte

1 iunie se apropie cu pași repezi și, dacă încă nu ai găsit cadoul potrivit pentru un adolescent, îți punem la dispoziție o listă de sugestii de cadouri de Ziua Copilului.

Pentru că nu mai e mult până la ziua cea mare, când copiii își așteaptă nerăbdători surpriza pe care ai pregătit-o pentru ziua lor, ne-am gândit să-ți ușurăm căutarea, oferindu-ți câteva sugestii care ar putea fi punctele perfecte de pornire.

Cadouri de Ziua Copilului pentru adolescenți: Consolă Sony Playstation 4

Consola Playstation 4 este un cadou ideal de Ziua Copilului pentru un adolescent, fiind foarte apreciată pentru tehnologia inovatoare încorporată, precum capacitatea de a procesa în timp real grafica 3D high-resolution, dar și pentru portofoliul impresionant de jocuri. Acest model dispune de un controller wireless, de o memorie de 8 GB GDDR5 și de o capacitate de stocare de până la 1 TB de date. Dacă și pe tine te impresionează acest model, el dispune de o reducere de 15% și poate fi achiziționat de AICI.

Cadouri de Ziua Copilului pentru adolescenți: Consolă Microsoft Xbox One 1TB Elite Bundle

Pentru că preferințele nu se discută și pentru că există o confruntare destul de mare între Playstation și Xbox, am decis să vă punem la dispoziție și un model performant de Xbox. Acest model dispune de un controller wireless Xbox One Elite, fiind special construită pentru gameri. În plus, partea de stocare din noua consolă Xbox One Elite este asigurată de un nou hard disk cu o capacitate de 1TB de tip SSHD. Consola beneficiază de o reducere de 36% și poate fi cumpărată de AICI.

Cadouri de Ziua Copilului pentru adolescenți: Telefon mobil Huawei P10

Huawei P10 are un design metalic unibody, rafinat și elegant, și un display full HD de 5,1 inch sub care se ascund 4GB memorie RAM, un procesor HiSilicon Kirin 960 (produs chiar de Huawei), 64GB spațiu de stocare și baterie de 3.200 mAh. Acest model dispune de trei camere foto, cea frontală are 8 MP, iar cele principale au 20, respectiv 12 MP, cu ajutorul cărora poți realiza fotografii spectaculoase și foarte clare. Din pricina performanței foarte bune, Huawei P10 devine una dintre cele mai bune idei de cadouri de Ziua Copilului și poate fi achiziționat de AICI.

Cadouri de Ziua Copilului pentru adolescenți: Căști wireless Dj Sony MDRZX330BT

Căștile DJ Sony MDRZX330BT reprezintă un brand de excepție în industria accesoriilor de redare a sunetului și, pentru că sunt wireless, vă permite să ascultați muzică cu lejeritate și fără a vă încurca în fire. Acestea au o frecvență de răspuns de 10- 24.000 și pot fi încărcate prin USB. dacă vă interesează aceste căști Sony, le puteți cumpăra la reducere de AICI.