În regulă, a venit marele moment: Tesla a lansat o maşină electrică pe care şi-o permite orice „sărac“ care face circa 100.000 de euro pe an. Bine, poate nu orice sărac, dar cei care au ceva bani puși la saltea. Şi acesta încă nu e viitorul, oricât ai auzi asta din toate părțile.

Sunt poliţişti în Centrul Vechi şi paznici în mall-uri care umblă pe nişte trotinete electrice (adică niște Segway mai noi, tehnologie veche de 16 ani). Şi se plimbă ţanţoşi prin lume şi par cool, moderni, cu aur în frunte şi busuioc sub pernă. Apoi, aruncă hypermarket-urile cu oferte la hoverboard-uri (extrem de stupid numele, că nu pluteşte, sunt niște skateboard-uri electrice), adică două roţi electrice pe care să meargă puştiul de gimnaziu de aici până în parc cu gagica. În fine, sunt şi hipsterii pe trotinete clasice, dar cu baterie, să nu dea din picioare.

Toţi aceștia folosesc o formă a transportului viitorului, când totul va fi electric sau aproximativ electric, că e dăunător să arzi benzină pe drumuri. Şi este, când mare parte din timpul zilei îl petreci căutând loc de parcare. Și aici vine Tesla, care aruncă vorbe de PR după vorbe de PR, că e companie pe bursă şi până mută stocuri de maşini din depozit pe străzi trebuie să ţină preţul acţiunilor sus.

Sunt şi cei care mai că ar întreba la Mercedes, Toyota şi Renault ce fac când o să dispară petrolul. Directorii stau liniștiți, au bani și de dezvoltare, au și brand ca să nu moară, cum ar crede toată lumea. Doar că nu e timpul acum să se arunce la stunt-uri ca Tesla. Poate că unele companii vor dispărea, pe când altele vor fi foarte bine și peste 100 de ani când vom călători cu mașini zburătoare alimentate cu energie intergalactică.

Viitorul mașinilor electrice nu e pentru toată lumea

Treaba cu maşinile, că aici pare să fie viitorul electricităţii, e că nu sunt ca nişte telefoane. Sunt scumpe şi le cumperi când fie le vrei, fie ţi le permiţi. Nu ştiu nimic de maşini, dar ştiu cum merge piaţa gadgeturilor şi ştiu impresii de la alţii despre auto. De aceea, iei Logan când n-ai bani de altceva, nici măcar de un Renault care e cu o mie, poate două mii, de euro mai scump decât produsul românesc.

Cumperi BMW sau Mercedes pentru că îţi place. Poate eşti tu un ghiolban, poate eşti un om cu bun-simt, dar îl iei pentru că-ţi place şi-ţi permiţi, e chestiune de statu. Şi aici e o treabă importantă.

Dacă iau 100 de oameni aleatoriu din România, 95 nu vor şti ce e Tesla, iar cinci îmi vor spune că e un cercetător român răpit de croaţi prin Serbia. Dacă întreb de Mercedes, ştiu – fie că au văzut știre cu un ţigan care şi-a botezat copilul aşa, fie pentru că vrea o așa mașină. Și lista mașinilor populare e mai lungă, iar cât timp ai brand, nu mori așa ușor. Tesla e nimeni în lume şi în mare parte din America, dar e cool printre antreprenori, startupiști şi oameni care mai citesc articole de tehnologie. Da, eu știu ce e și aș vrea una, dar realitatea mă contrazice.

Infrastructură electrică nu există. Trei prize şi două supermarketuri care au staţie de aşa ceva ca să fie şi ele cool nu reprezintă infrastructură. Prelungitorul coborât de la etajul 10 până în faţa blocului iar nu e. Toate acestea necesită ani şi un volum consistent de maşini pe stradă. Când vor fi peste tot, şi maşinile vor fi la o oarecare căutare, ajung și preţurile să fie mici și prizele peste tot. Benzinăriile au monopol şi nu vor băga prize decât când vor întreba suficienți oameni de ele. În rest, e acțiune de PR şi nu-ţi arde de aşa ceva când tu eşti la întorsura Drobeta Severin şi abia ai câțiva clienţi pe zi, iar ei nu locuiesc în Silicon Valley.

Mașinile poluează, evident, și e timpul să scăpăm de ele, dar nu e așa ușor

Vom trece toţi la electrice şi vor veni activiştii să ne spună cât poluează centralele care ne dau curent şi cum terenurile bune de agricultură mor sub panouri solare şi sub mori eoliene. E un joc de-a şoarecele şi pisica până când cineva face suficienţi bani şi decide că vrea să fie de partea pisicii.

Dar da, acum când te dai jos din Tesla, te dai ca un om care a înţeles viitorul şi eşti privit de jos de alți tovarăşi și invidioși. Altfel, n-o să ai niciodată statului celui care coboară din Mercedes.

Și dincolo de mașinile acestea mici care umplu orașele, rămân industriile unde nu dispare petrolul. În transporturi masive nimănui nu-i pasă de mediu, ci de timp.

Un autobuz electric e frumos, când nu stă în trafic şi suge din baterie metru cu metru. E la fel de tare când nu trebuie să meargă mai mult de 100 de kilometri. Un autobuz acum e alimentat în garaj şi-l ţine o zi, cu două schimburi. A, pot să fie prize la capate şi să încarce de fiecare dată. Desigur, când vor fi suficiente autobuze pe traseu şi-un trafic ca în Slobozia, ca să nu se plângă călătorii de așteptare.

Transportul în oraș, să zicem, e o problema măruntă, e în miezul civilizaţiei. Însă tirurile, camioanele din agricultură, tractoarele, cisternele, basculantele, betonierele nu sunt în oraş şi au de cărat zeci de tone la un singur drum, nu 100 de pensionari, trei studenţi şi un scandalagiu machit. Supravieţuiesc pe motorină, pentu că e cel mai eficient combustibil.

Patronul de la firma care transportă bolovani cât un bordei de locuitor al Teleormanului n-o să se uite la câte grade sunt afară și cum bubuie încălzirea climatică, ci cât de repede ajunge de aici până acolo, cu investiţie minimă: un şofer, un plin, un break even plus încă ceva profit. De aceea vuiesc tirurile prin comune şi dârdăie casele din pământ ale ţăranilor, nu că sunt şoferii ai dracu’.

De fiecare dată când anunți decesul industriei auto, uiți ce fac companiile

Prin Bucureşti sunt autobuze Mercedes, un exemplu simplu de cum compania asta face bani şi când nu vinde limuzine de plimbat bătrâni bogaţi prin oraş. Renault face și maşini de gunoi, la fe de ușor cum face Logan. Directori de la astfel de producători, cu siguranţă, nu se ascund prin birouri şi trag linii roşii pe foile de bilanţ, că ies pe minus, că vin maşinile electrice peste ei.

Până una-alta, un tractor n-o să tragă după el tone de grâu cu grijă faţă de mediu. Nu e pe lista de priorităţi, pur şi simplu, nu pentru că-i patronul al dracului şi încăpăţânat.

Este (va fi) piață pentru mașini electrice, doar că nu crește peste noapte

Aşa, să zicem, prin absurd, că vor fi şi astea electrice. Acestea, la fel ca maşinile de livrat prin oraş – oameni, mâncare, colete – trebuie încărcate rapid. Citește încă o dată: RAPID. Acum e suportabil să stai la o cafea o oră cât faci plinul la Tesla, dar camionul ăla de marfă cu pepeni din Turcia trebuie să facă plinul şi să încarce în minute. S-ar putea ajunge să aibă baterii pe care le bagă şi dau boost până undeva. Ilogic şi aşa, că nu ai siguranţă în cazul accidentelor şi ocupi volum aiurea.

Maşinile electrice vor exista pe străzi, că au nişa lor. Le vei vedea la închiriat, la livrat colete fragile, colete voluminoase, cu un ritm relativ scăzut. Poate vor fi şi limuzine, mai ales aici, să-l duci pe nea Gheorghe patron de multinațională de aici până la chermeză pe marginea piscinei. Nu vor fi însă „caii de muncă“ prea curând.

Ce-i acum e un joc de reclamă şi PR făcut excepțional de Tesla. Maşinile autonome vor fi mai mişto decât astea electrice, dar acolo e mult mai periculos.

Abia aştept însă primele curse de maşini electrice. Mă uitam în copilărie la cursele de Formula 1 şi ştiu că tot ce mi se părea mai fascinant era opritul la boxe. O mâna de oameni schimbă roţi şi alimentează în mai puţin timp decât îţi ia ţie să desfaci o sticlă de bere.

Deocamdată, iar asta va ţine cel puțin 10 ani, maşina electrică e un moft pe care şi-l permit câţiva şi se bucură de bruma de faimă temporară. Deja preţul e sub 40.000 de dolari și aștepți ceva timp să fie livrată. În doi ani, același preț va fi la 20.000 de dolari şi un chinez sau indian vor lansa maşina de 9.999 de dolari cumpărată la pachet cu doi tigăi şi un pachet de gumă din hypermarket.

Ce-i mai interesant de urmărit nu e unde se duce preţul şi câţi automobilişti verzi vor fi, ci unde vor apărea fabrici de baterii şi centrale care să genereze electricitate. Cursa lui Elon Musk nu e pentru maşini, ştie şi el asta, e pentru fabrică de electricitate. Va vinde waţi pentru maşini, case, telefoane şi vibratoare.

Așa, undeva în lumea asta va apărea un nou Dubai care va fi extrem de bogat, pentru că pe tarlaua lui de pământ vor fi trei blocuri, cinci hoteluri, un mall şi sute de mii de panouri solare și fabrici care alimentează viitorul.

FOTO Jeff Kubina via Flickr