Tesla o duce mai bine ca niciodată, iar fanii Model 3 cresc în fiecare zi

La aproximativ o săptămână după începerea comercializării de mașini Model 3, oficialii Tesla au făcut publice rezultatele financiare pe ultimul trimestru.

Nici o companie nu este mai atractivă și mai relevantă la ora actuală decât Tesla. Foarte mulți sunt de părere că CEO-ul Elon Musk este cel mai bine ancorat la ora actuală în trendurile futuriste și în produsele pe care și le doresc oamenii în cinci sau zece ani. Acesta este și motivul pentru care întâmpină dificultăți majore în a face față pre-comenzilor pentru cel mai nou autoturism electric al brandului.

Mulți au fost curioși dacă lansarea Model 3 se va reflecta într-o explozie de încasări pentru companie. Răspunsul se găsește în acest document PDF în care sunt detaliate rezultatele financiare ale companiei pe ultimul trimestru fiscal. Realitatea este undeva la mijloc. Compania o duce mai bine ca niciodată și profitul a crescut semnificativ, dar întâmpină încă dificultăți majore în a face față tuturor comenzilor pentru noul autoturism. În plus, în fiecare zi are parte de 1800 de precomenzi noi, în contextul în care speră ca până la finele acestui an să atingă capacitatea de producție de 5000 de mașini pe săptămână. La ora actuală se rezumă la o estimare de 1500 de exemplare în al treilea trimestru. Versiunea de 35.000 de dolari va ajunge la primii posesori în luna noiembrie. Primele livrări în afara SUA vor avea loc în 2018. Numărul precomenzilor reale la această la această oră, fără cele care au fost anulate este de 455.000 de exemplare.

Interesant este că, în timp ce mulți își doresc cea mai ieftină mașină electrică de la Tesla, au crescut și vânzările pentru modelele de top, Model S și Model X. În același timp, gigantul condus de Musk lucrează la un nou produs, o camionetă foarte atrăgătoare pentru americani. Aceasta va fi intitulată Model Y și, din câte se pare, va include o serie de componente de la Model 3 pentru a facilita producția de serie pe termen lung.