Varianta de top a Tesla Model 3 va întârzia cel puțin un an

După lupte seculare, Tesla Model 3 a ajuns în sfârșit la primii clienții, dar cea mai ieftină mașină a americanilor nu poate fi cumpărată în toate versiunile anunțate.

În ultimele zile ale lunii trecute, au început livrările pentru Tesla Model 3. Mașina de doar 35.000 de dolari în cea mai ieftină versiune poate fi achiziționată acum, dar ritmul de producție este foarte lent. Asta înseamnă că una dintre cele două variante disponibile ce este comandată astăzi, va fi livrată spre finele lui 2018 la cumpărător. Lista de așteptare include aproximativ 400.000 de persoane care s-au aruncat să achite un avans de 1000 de dolari rambursabil.

Pentru a facilita producția într-un ritm cât mai rapid, cei de la Tesla au învățat din lansările anterioare de Model X și Model S. Asta înseamnă că Model 3 poate fi achiziționat într-o singură variantă de motorizare cu două tipuri de baterii și doar câteva culori, atât. În funcție de buget, poți opta pentru versiunea de 35.000 de dolari cu o autonomie de 350 de kilometri sau pentru cea de 45.000 de dolari care ar trebui să te țină 500 de kilometri departe priză.

Cum s-a întâmplat și în cazul Tesla Model X și Model S, va exista o variantă de Model 3 intitulată simplu Performance Version. Aceasta va costa semnificativ mai mult decât modelele disponibile acum pe piață, dar cea mai mare problemă ține de faptul că nu știm o dată exactă a momentului în care se va lansa. Momentan, trebuie să folosim ca referință răspunsul lui Elon Musk integrat mai jos la întrebarea unui fan. Conform CEO-ului, Tesla Model 3 Performance Version va ajunge pe piață la jumătatea lui 2018. La ora actuală, efortul gigantului este pe onorararea unui număr important dintre comenzile ce continuă să se acumuleze.

Probably middle of next year. Focus now is on getting out of Model 3 production hell. More versions = deeper in hell.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2017