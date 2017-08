Toate telefoanele bune care vin în toamnă, de la iPhone 8 la Galaxy Note 8

Producători care folosesc Android vin la IFA 2017 cu noile modele. Apple va lansa separat, iar toamna aceasta ar trebui să vină cu un model aniversar: iPhone 8. Pe scurt, acestea sunt modelele de așteptat în următoarele luni.

La IFA 2017 vor fi multe companii din China cu ultimele modele, câteva dintre marile nume de pe piață și, cel mai probabil, toată atenția va fi pe Samsung, cu noul model de Note. După evenimentul din Berlin urmează luna septembrie, când Apple va susține o conferință de prezentare a noilor telefoane. Sunt așteptate iPhone 7s și 7s Plus, dar și iPhone 8.

iPhone 8 începe de la preț sau cel puțin despre asta s-a vorbit cel mai mult în ultimele săptămâni. Ar costa aproximativ 1.200 de dolari și va avea cele mai noi funcționalități dintre care câteva nu vor ajunge pe celelalte două modele. Zvonurile de până acum îl „prezintă“ cu un ecran cu margini foarte înguste, OLED (prima schimbare semnificativă pentru acest smartphone) de aproape 5 inci sau mai mare, dar și încărcare wireless.

Prețul ar porni de la 1.200 de dolari pentru o versiune de 64GB, dar ar putea ajunge până la 1.400 de dolari pentru cel cu spațiu de stocare de 256GB. În ceea ce privește producția, ar fi începută deja, dar doar pentru circa patru milioane de unități. Până la finalul anului ar fi însă furnizate aproape 50 de milioane de bucăți. Însă o surpriză majoră ar fi integrarea autentificării prin scanare facială.

Cât despre iPhone 7s și 7s Plus, nu sunt vreo surpriză: mai bune decât modelele din 2016, dar doar cu puțin, cât să-ți justifici un upgrade. Cei mai mulți așteaptă noutăți ca încărcarea wireless sau integrarea în ecran a butonului Home și a scannerului de amprentă. Cele două nu vor primi așa ceva, cel mai probabil. S-ar putea însă ca ecranele să fie mai bune, iar autonomia, de asemenea, un plus.

De la Samsung este așteptat Galaxy Note 8, mai ales după ce ultimul model din această gamă a fost retras în urma problemelor cu bateria. Revine pe piață într-o formă „optimizată“, cu baterie mai mică, dar interesul deja s-a schimbat către noua versiune.

Astfel, Galaxy Note 8 ar avea același ecran Infinity de pe Galaxy S8, o cameră foto duală și 6GB de memorie RAM, iar stocarea ar fi cea uzuală, de 64GB, dar și cu suport pentru card microSD. De asemenea, ar avea încărcare wireless, rezistență la apă și praf, iar S Pen nu va lipsi. Prețul se va duce către 900-1.000 de dolari, dar nu-i o surpriză.

Un model despre care nu s-au zvonit foarte multe lucruri este Huawei Mate 10. Date fiind însă lansările din ultimul an, acesta ar veni cu ecran de 6 inci la rezoluție mai mare de full HD și un raport de aspect de 18:9, cum a folosit LG pe ultimul smartphone. De asemenea, camerele ar fi tot branduite Leica, cu un mod monocrom și cu posibilitatea de refocalizare după ce ai făcut poza. Cel mai mult s-a vorbit despre ecran și ar putea fi unul similar celui de pe Galaxy S8. Altfel, specificațiile tehnice, ca până acum, vor fi dintre cele mai bune: cel mai nou procesor Huawei, 6GB de memorie RAM și 12 sau 20 megapixeli pentru camerele foto principale.

LG V30 este una dintre „vedetele“ toamnei, continuând o serie destul de bine primită de public până acum și ceva mai respectată decât gama G. Noul model ar avea ecran OLED de 6 inci la o rezoluție 2K, o baterie de 3.200 mAh, cel mai nou procesor Snapdragon, jack de căști și un spațiu de stocare care ar ajunge până la 128GB. Memoria RAM va fi de 4GB, dar și de 6GB, iar telefonul ar fi lansat și într-o versiune Plus cu câteva funcționalități și dotări hardware suplimentare.

Și ultimul este sub marca Nokia. Au trecut ceva ani de când lumea aștepta un astfel de telefon, dar acum Nokia 9 se pare că ar încerca să concureze cu cele mai populare printr-un hardware mai ofertant, cu până la 8GB de memorie RAM. Spațiul de stocare ar fi de 64GB, camerele foto ar fi marcate Zeiss, vor fi două principale, iar sistemul de operare va fi Android. În acest an au fost lansate câteva modele produse sub brandul Nokia administrat de HMD Global, iar acesta ar fi cel mai bun pentru 2017.

Dacă n-ai răbdare până în toamnă, e deja disponibil OnePlus 5. Telefonul arată mai bine decât modelele precedente, dotările hardware sunt foarte bune, iar senzorul de scanare a amprentei foarte rapid. Altfel, ca în fiecare an, dezvoltatorul l-a făcut suficient de bun cât să fie suficient de ieftin pentru publicul care n-ar investi în Samsung, HTC sau Apple. Cât despre IFA 2017, probabil că HTC și Sony vor avea telefoane de afișat, dar ultimele modele din ultimii ani n-au impresionat și ar fi timpul de o surpriză.