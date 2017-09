Toate lucrurile „copiate” de iPhone X de la toți ceilalți

iPhone X e spectaculos, nimic de zis, costă mult, iar asta enervează oameni, dar din când în când e nevoie să ne readucem aminte cea mai importantă filosofie Apple.

iPhone X e un telefon despre care Tim Cook, directorul Apple, a spus că i-ar plăcea lui Jobs. Nu știm precis, îl luăm ca atare, probabil că i-ar fi plăcut. Steve Jobs a spus, totuși, înainte de orice iPhone X și iPhone 8, că nu are încredere în consumatorii produselor sale. „Mare parte din timp, oamenii nu știu ce vor până nu le arăți”, conform unui interviu acordat de fondatorul Apple în urmă cu peste 30 de ani revistei Playboy.

Avea dreptate? Probabil. Voiau utilizatorii un iPhone X? Nu știm, nu-i chiar relevant. Contează însă că acest telefon confirmă una dintre filosofiile Apple: nu contează să fii primul, contează să o faci cel mai bine. Tocmai de aceea am adunat o listă cu toate “inovațiile” prezentate de Apple odată cu iPhone X, ca să subliniez că nu-i vorba de pionierat, ci de-a livrat când așteptările sunt mari. Peste un an mi-ar plăcea să revin la acest articol și în dreptul iPhone X să pun o cifră de vânzări, să văd dacă are vreo relevanță invenția sau inovația.

Videoul de mai sus poate fi văzut și pe YouTube.

Până la acel moment, am reușit să identific nouă tehnologii pe care noul iPhone le are, dar care au debutat pe alte platforme, în alte vremuri, n-au prins, au fost îmbunătățite și acum sunt pe val.

iPhone X are un (fel de) ecran fără margini

E o fascinație cu telefoanele subțiri și cu ecranele fără margini. Da, primul iPhone e hidos acum. Are margini mari și, deși ecranul era imens pentru vremea aceea, pare că folosești acel software într-o grădină închisă. Acum, moda este fără margini, de la Samsung până la Xiaomi.

Aici nici măcar nu-i vorba de inovația iPhone X. Apple a luat un ecran foarte bun, de la Samsung, i-a aplicat un raport de aspect al Samsung (18,5:9), a ales o rezoluție conform credinței sale și i-a spus Super Retina Display. E OLED, negrul arată superb, iar culorile nu pot fi comparate cu ale unui LCD. Și în toată această discuție despre inovație, Sharp a fost dat uitării, că tot încearcă lumea fără margini de ceva timp. Ba chiar și Xiaomi e mai cunoscută.

Încărcarea wireless pentru iPhone X și iPhone 8

Era timpul pentru așa ceva. Serios, chiar era. Tehnologia e veche, extrem de veche, și a fost livrată într-o formă prietenoasă în 2009, odată cu Palm Pre. Touchstone era numit dispozitivul de încărcare și era futurist pentru vremea aceea. Din păcate, Palm nu a reușit să se remarce, a ajuns pe la HP și acum e nimic.

A fost momentul din 2012, când Nokia a venit cu Lumia 920, capabil să fie încărcat wireless. Dar era greu și sistemul de operare nu era chiar cel mai plăcut. Între timp, nici Microsoft nu pare să aibă o direcție pentru zona mobilă. Încărcarea wireless a crescut odată cu Samsung, mulțumită modelului Galaxy S5. Și da, acum e momentul ei, e vremea adopției la scară largă.

Interfața controlată prin gesturi, fără buton, de pe iPhone X

Voi menționa din nou Palm Pre, că a fost un telefon al naibii de futurist pentru 2009. Avea o interfață pe care o poți asemăna cu cea de iOS de pe iPhone X. Apoi, ceva mai recent, RIM și-a schimbat numele în BlackBerry în 2013 și a anunțat BlackBerry OS 10 cu o mare inovație: gesturi ca să interacționezi fără buton fizic. A fost o idee excelentă ieșită din Canada, dar a murit pe un dispozitiv sortit eșecului.

Recent, și Samsung a renunțat la butonul fizic pe Galaxy S8, dar chiar nu-i mare chestie pentru Android. Există butoane virtuale de ceva timp și singura schimbare a fost că sud-coreenii au renunțat la un aranjament fizic cu care erau obișnuiți utilizatorii. Cu fiecare gest în interfața iPhone X treci însă puțin prin webOS de pe Pre și prin BB OS 10.

Camerele duale de pe iPhone 8 sau iPhone X sunt relevante, că sunt folosite bine

Am menționat într-un articol mai vechi că HTC și LG aveau camere duble pentru conținut 3D. Tot HTC a avut așa ceva pe One M8. Dar singura companie care le-a folosit bine a fost Huawei, când a propus pe P9 un senzor monocrom și unul color. Ideea a prins, iar Apple a avut-o pe iPhone 7 Plus sub forma: lentile wide, lentile telephoto, dar și un mod Portrait cu care să-ți demonstreze capabilitățile.

Între timp, HTC a renunțat la camerele duble, iar Huawei și Samsung le folosesc cel mai bine pe Android. Totuși, cea mai mare reușită pentru Apple e că atât pe iPhone 8 Plus, cât și pe iPhone X a introdus modul Portrait Lighting prin care poți să replici, digital, condiții de iluminare de studio. Nu ține asta de lentila camerei, dar completează acel obiectiv telephoto cu această opțiune software și dintr-o dată nu pare doar o chestiune de marketing (cum e defocalizarea fundalului la alte telefoane cu sistem dual).

Scanarea facială nu-i nouă, dar pe iPhone X are și hardware

Uite, pe scurt, scanarea facială pare o prostie. M-am obișnuit atât de mult cu senzorul de amprentă pe orice telefon, că pare un chin și degeaba să-mi scanez fața. Poate și pentru că atunci când Google a venit cu așa ceva pe Android Ice Cream Sandwich nu funcționa bine. Nici pe Windows 10 n-a funcționat bine. Nici pe Samsung Galaxy S8. Încă nu știu cum e pe iPhone X.

Are hardware care să susțină utilitatea, cu o cameră TrueDepth de 7 megapixeli și un motor neural în procesor pentru calcul rapid. Sunt 30.000 de puncte în care ți-e scanată fața virtual și nu funcționează, dacă ai ochii închiși. Tot mi se pare incomod și o forțare inutilă, când Touch ID era o idee suficient de bună. Da, șanse de unul la 50.000 să treacă cineva de amprentă, șanse de unul la un milion să treacă de scanarea feței. Detalii. Prefer amprenta cum pe Galaxy Note 8 nu prefer scannerul de iris.

Altfel, ideea e veche. Mai trebuie doar ca pe iPhone X să funcționeze mai bine.

Difuzoarele stereo sunt mereu o idee bună

iPhone n-a excelat niciodată la sunet. Nici în cel din difuzorul principal, nici în cel pentru apeluri. Și pentru că n-a excelat, acum a avut ocazia să se laude cu o inovație: sunet stereo. Ideea e mai veche și a fost introdusă de Nokia pe modelul X7 în 2011. Era însă un telefon cu Symbian, de care nu i-a păsat nimănui. Recent, HTC a introdus difuzorul stereo pe One.

Meniurile cu notificări de pe iPhone X seamănă cu ceva….

Poți să crezi că Huawei a tot copiat interfața iPhone și în anumite privințe n-ai greși. Seamănă. Totuși, Huawei a venit cu o idee pe care acum o vedem pe iPhone: două tipuri de meniuri pentru zona de notificări. Într-o parte ai notificările (stânga), în alta ai scurtături similare Control Panel din iOS 11 (dreapta). Treci între ele cu un swipe. Mai nou, compania a renunțat la această distribuție, dar pe iOS 11 de pe iPhone X vine la fix. Ca să accesezi Control Panel tragi de bară din dreapta. Ca să vezi notificări, tragi din stânga.

Rezistența la apă ar trebui să fie pe orice telefon

Exagerez aici că trec pe listă rezistența la apă, dar, da, Apple nu a venit cu ea, ci a fost Motorola pe modelul Defy. Au trecut atât de mulți ani, că oamenii au și uitat că Motorola era pe-atunci companie independentă, nu o divizie (Moto) la Lenovo. Sony a marșat mult pe ideea rezistenței la apă, până s-a dovedit că telefoanele nu sunt așa de rezistente.

Mai nou, Samsung are telefoane premium rezistente la apă și la fel LG. Apple a avut așa ceva abia din 2016, când a introdus iPhone 7. Este poate cea mai utilă capabilitate a unui telefon, pentru că nu-ți pasă de ploaie sau stropii de la piscină, momente în care poate ai nevoie să-ți folosești telefonul.

Realitatea augmentată de pe iPhone X nu-i atât de tare ca ce gândea Google

Google Project Tango a fost una dintre inovațiile tehnologice pe care am așteptat-o cu o oarecare nerăbdare. Compania a dezvoltat camere foto care pot cartografia 3D o zonă, iar pe ea să aplice orice, de la personaje într-un joc la culori diferite și mobilier. Posibilitățile sunt nenumărate. Și-a găsit partener în Lenovo, care a lansat Phab2 Pro în iunnie 2016.

Din nefericire, n-a prins la oameni. Poate și pentru că lipsește ceea ce Apple a livrat deja: un set de instrumente pentru dezvoltatori, ca să exploateze la maximum acel hardware special. Apple a furnizat deja ARKit și vom vedea o mulțime de aplicații cu așa ceva. E la fel cu zona de sănătate în care merge puternic cu Apple Watch.

Am trecut pe-o listă toate aceste lucruri nu ca să arăt că iPhone X e o copie, după o copie, după o copie, ci pentru că este sănătos să știi – și dacă ești fanboy Apple, și daca ești pro Android – că inovația nu se naște peste noapte într-un laborator alb imaculat din California. Se naște, mai ales, din eșecurile altora și, din fericire pentru Apple, au fost atât de multe idei radicale în ultimii 10 ani, încât ar mai putea inova alți cinci ani de acum înainte. Cum și Samsung punea unul lângă altul elemente din iOS lângă ce aveau ei pe Android.

Altfel, iPhone X vine pe 3 noiembrie, este impresionant, are un ecran bun și stabilește o direcție următorii ani ai Apple. Și e scump, dar deja prețul mare nu mai e o surpriză sau un fapt șocant.