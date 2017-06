iOS 11 este cel mai nou sistem de operare Apple pentru mobile

Tim Cook a anunțat iOS 11 în cadrul WWDC 2017. La 10 ani după ce Steve Jobs a anunțat primul iPhone, acesta s-ar putea să fie cel mai important update.

Cum s-a întâmplat la fiecare World Wide Developers Conference din ultimii ani, oficialii companiei americane au detaliat într-o prezentare noile versiuni ale sistemelor de operare din portofoliul companiei. Lista include iOS 11, macOS High Sierra și WatchOS. De această dată, vom insista pe iOS 11, SO-ul pe care îl găsești pe fiecare iPhone, iPad sau iPod Touch.

Noul iOS 11 este anunțat la 10 ani după ce iPhoneOS 1.0, precursorul iOS și-a găsit loc pe primul smartphone al companiei în 2007. Lista modificărilor introduse în acest an este surprinzător de stufoasă, dar majoritatea sunt particularități de detaliu. Se poate vedea totuși tendința celor de la Apple de a pune accent pe câteva componente importante ale întregii ecuații. În iOS 11, gigantul din Cupertino a încercat să îmbunătățească abilitățile de captură al camerelor foto de pe iDevice-uri, să întărească ideea că iPad-urile sunt dispozitive de productivitate apropiate de computere și că Siri este mai utilă ca niciodată.

Serviciul de plăți în format digital Apple Pay este integrat în iMessage, iar acum poți trimite bani prietenilor prin intermediul unui simplu mesaj cu condiția autorizării plății prin TouchID. Toate mesajele pe care le-ai trimis vreodată sunt sincronizate prin intermediul iCloud între totate dispozitivele tale. Siri a învățat să facă traduceri în timp real doar prin intermediul comenzilor vocale, deși lipsește în continuare abilitatea asistentului virtual de a acționa la comenzi formulate în română.

iOS 11: Siri, Control Center și partea de captură foto

Foarte mulți sunt de părere că Google Assistant este cu mult în fața lui Siri, iar cei de la Apple și-au propus să remedieze acest handicap în iOS 11. De acum înainte, asistentul virtual al gigantului din Cupertino a învățat să ofere informații contextuale potrivite situației și locației în care te afli. Printr-un sistem de inteligență artificială, vei beneficia de niște sugestii predicitive sincronizate între toate dispozitivele tale Apple, cu speranța că sunt utile și te ajută să iei niște decizii relevante. Pornind de la activitatea ta online, Siri va încerca să îți identifice interesele și să-ți facă propuneri de conținut relevante pentru tine. Tot traficul sincronizat între gadgeturi va fi criptat conform celor de la Apple.

Control Center include un set mai stufos de butoane agregate pe o singură pagină. În acest fel, vei fi mai eficient în a interacționa cu diverse funcții ale aparatului într-un timp scurt. Centrul de notificări va fi eliminat, iar acel volum de informații va fi transpus în ecranul de blocare al smartphone-ului sau tabletei la care poți ajunge rapid cu un swipe de jos în sus pe suprafața întregului ecran. Cu noile versiuni de HomeKit și AirPlay 2, Apple intră în cursa pentru sisteme audio multi-room, facilitând schimbarea muzicii din sufragerie atunci când te afli în dormitor.

Doar prin intermediul unor intervenții software foarte elaborate, fotografiile tale ar trebui să arate mai bine, mai ales în condiții de lumină scăzută. Noi efecte vor fi disponibile în aplicația de captură pentru a adăuga o notă aparte fotografiilor. De acum înainte, fiecare cadru dintr-un Live Photo poate fi salvat ca fotografie independentă. Prin intermediul unor rețele neurale și a unor algoritmi de inteligență artificială, aplicația Photos îți poate genera un gif animat perfect din punctul de vedere al continuității. Efectul este similar cu funcția Boomerang din Instagram. Prin introducerea suportului pentru formatele HEVC și HEIF, fotografiile și clipurile video de pe iDevice-uri vor fi mai mici, dar nu se vor face compromisuri de calitate la nici un nivel.

iOS 11: Apple Maps, Nu Deranjați la Volan și AppStore

Noua versiune de Apple Maps împrumută o pagină din Google Maps pentru a deveni o soluție eficientă de navigare în interiorul aeroporturilor, mallurilor și a altor complexe comercialie de dimensiuni mari răspândite pe întregul mapamond. Componenta de navigație include recomandări de bandă și îți afișează viteza de deplasare în ecranul de navigație.

Printr-un nou mod intitulat Do Not Disturb While Driving sau Nu Deranjați Cât Timp Sunt la Volan, iPhone-ul va ști automat că ai pornit la drum și va închide ecranul gadgetului cât ești în mișcare. Dacă cineva îți trimite un mesaj pe parcursul unei călătorii, respectivul va beneficia de un mesaj automat înapoi vizavi de faptul că nu poți răspunde cât timp ești la volan.

AppStore-ul vine la pachet cu o interfață reinventată complet. Inspirația pentru noul design vine din Apple Music, iar accentul se pune pe facilitarea descoperirii de noutăți. Din start, ai trei secțiuni ușor de înțeles cu care poți interacționa: Apps, Jocuri și Achiziții In-App. Secțiunea Today îți va atrage atenția asupra noutăților zilei și a aplicațiilor care au făcut valuri în ultima perioadă.

Amatorii de realitate augmentată se vor bucura să vadă eforturile companiei pe marginea acestui subiect. Fără să fie necesar hardware suplimentar sau un nou iPhone, Apple a insistat pe AR Kit, o nouă componentă dedicată dezvoltatorilor de conținut AR ce va fi inclusă în iOS 11. Din câte s-a putut vedea într-o demonstrație live de la WWDC 2017, o nouă versiune de Pokemon Go arăta mult mai realist datorită noii tehnologii.

iOS 11: Productivitatea pe iPad

iPad-ul face cel mai important pas către funcționalitatea unui desktop sau laptop odată cu iOS 11. Noul sistem de operare vine la pachet pentru utilizatorii de iPad cu un nou dock în care vezi aplicațiile rulate și prin intermediul căruia poți mai ușor să sari dintr-un program în altul. În plus, suportul pentru multitasking este dus la un cu totul alt nivel. Printr-un swipe de jos în sus poți vedea dock-ul cu aplicații, iar cu un gest simplu poți trage o a doua aplicație în prim plan pentru a ocupa jumătate de ecran.

O nouă aplicație intitulată simplu Files ajută posesorii de iPad să-și găsească într-un singur loc toate documentele generate de aplicațiile instalate pe aparat. Un astfel de management al fișierelor a fost imposibil pe un iDevice până la această oră. Apple insistă din ce în ce mai mult pe faptul că un iPad Pro poate să înlocuiască un laptop, iar noile funcții ce vor fi prezente în iOS 11 întăresc acest concept.

iOS 11 va fi disponibil în format beta în doar câteva zile. Versiunea finală a noului sistem de operare se va lansa pentru publicul larg în toamnă, cam în aceeași perioadă în care vom avea parte de un nou iPhone.