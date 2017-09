HBO a găsit soluția pentru a păstra secretul Game of Thrones

Cei de la HBO au fost foarte ineficienți în a păstra secretul vizavi de acțiunea desfășurată în sezonul șapte din serial. Se pare că au găsit totuși o soluție.

Nu trebuia să te chinui foarte mult pentru a găsi pe internet informații referitoare la aventurile caracterelor preferate din Game of Thrones înainte de difuzarea episoadelor din sezonul șapte. O mare parte din scenariul show-ului a ajuns online, iar unii internauți și-au făcut un scop în viață din publicarea spoiler-elor în fiecare colț al internetului. În contextul în care HBO are de suferit la capitoul încasări când oamenii ajung să nu se mai uite le episoade pentru că știu deja ce se întâmplă, compania americană a căutat o soluție deșteaptă la problemă.

Conform unui reportaj publicat de The Morning Call, soluția găsită de HBO este una dintre cele mai costisitoare, dar măcar are toate șansele să funcționeze. Aparent, vor exista mai multe scenarii pentru episoadele din sezonul opt din Game of Thrones, iar diferențele majore vor ieși în evidență în cazul punctelor culminante. Practic, secvențele cele mai importante nu doar că vor avea mai multe scenarii în spate, dar acele scenarii vor fi filmate, chiar dacă doar o singură variantă va fi difuzată la TV.

Astfel, în momentul în care există mai multe finaluri, chiar și dacă le cunoști pe toate și știi sigur că s-au filmat toate acele variante, te vei uita la TV. Practic, varianta finală va fi cunoscută doar de producătorii filmului. Nici măcar actorii implicați în secvențe nu vor știi ce urmează să se întâmple.

Detaliile despre acest proiect ambițios au fost confirmate de directorul HBO responsabil de programe TV. Casey Bloys a afirmat că vor fi filmate finaluri alternative. În acest fel, indiferent câte informații vor fi publicate despre fiecare episod din ultimul sezon, nimeni nu știe dacă aceea va fi varianta corectă. Apropo, în continuare nu știm dacă viitorul sezon se va difuza în 2018 sau 2019.