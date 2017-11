Black Friday a făcut miliardari acolo unde erau doar antreprenori care credeau într-un vis: internetul. În 2017, evenimentul acesta a atins poate cel mai înalt nivel și cel mai bine se vede la Amazon asta.

Jeff Bezos e un miliardar fără bani. Poate n-ar avea prin buzunare să-ți dea 20 de lei de-o cafea, dar valoarea lui în viu a atins 100 de miliarde. Sunt oameni care nu pot pune toate zerourile la cifră. Este un contor nebun al banilor și acum a fost dat peste cap de Black Friday. În urmă cu aproape 20 de ani, nebunia asta nici nu exista. Black Friday era o învârteală de comerț a americanilor și internetul era un experiment frumos, dar cu puțini oameni care să creadă în el. Acum, ajunge în toate colțurile planetei.

La noi, Black Friday vine mai devreme. A fost o sărbătoarea importată, apoi adaptată până i s-a potrivit poporului mai mereu în căutare de reduceri. Și e un succes. De la an la an se învârt cifre de sute de milioane de lei, iar la final de an comerțul online ajunge la peste două miliarde de euro. În acești ani de comerț americanizat curierii au trebuit să se adapteze, magazinele online la fel și site-urile să fie optimizate. Și undeva, în clădiri reci de corporație sau în sufragerii călduțe de case vechi, firme de găzduire și creare și dezvoltare magazine online și-au făcut propriile milioane fără să se bată în comerț, ci creând arme pentru comerțul online.

Apoi, în China Alibaba stabilește niște reguli ale sale. Joacă într-o ligă specială, pentru supernațiuni, unde nu poți intra fără să cumperi cu sacul, de pe orice dispozitiv, oricât de mult, orice. Dacă Alibaba ar juca fotbal, ar fi ca Maradona printre niște fotbaliști din liga a cincea. Altă piață, domn’e, alte reguli. Dar nu asta contează, ci cifrele care se învârt acum în jurul lui Jeff Bezos, omul care a vrut să-ți vândă cărți pe internet și acum vinde ce vrea el.

Black Friday a făcut un miliardar în 2017

Ziceam la început că Jeff Bezos, fondatorul Amazon, e un miliardar fără bani. E valabil în cazul multora la succesul cărora te uiți ca la sateliți. Sunt astronomici și extratereștri. Cel mai bine s-a văzut în august, când Bezos a fost pentru câteva ore cel mai mare dintre toți. Apoi, a revenit Bill Gates. Acum, Black Friday îl pune pe Bezos înapoi pe-un tron pe care parcă prea multă vreme a stat un singur om.

Averea i-a crescut cu vreo 2,4 miliarde de dolari, până la circa 100,3 miliarde de dolari, după ce acțiunile Amazon au crescut cu doar 2% în așteptarea cifrelor senzaționale de Black Friday. Și în cazul acesta e cel puțin previzibil. Așa cum Alibaba are propriul sistem solar în care există, așa e și Amazon în America și în Europa Occidentală. Amazon joacă într-o ligă a sa.

A început într-un domeniu în care nimeni n-ar fi investit prea mult. A supraviețuit bulei dotcom din anii ‘90, a înșirat eșecuri răsunătoare de-a lungul timpului, a trecut prin sute de articole critice și investigații destul de importante și a plutit deasupra ca uleiul pe-un ocean de comerț și consumerism. În 2017, se pare c-a atins o coardă sensibilă în vânzări pe internet.

Ține minte 2017 și produsele Amazon

În loc să pună online doar un site pe care oamenii să vină cu milioanele să cumpere, a ales să listeze pe propriul site propriile produse. Cu ele poți să cumperi și mai multe produse. Nu trebuie să gândești, doar să cumperi. Cardul e online, e înregistrat, gadgeturile Amazon au microfoane, te ascultă, tu doar să ceri. Dacă nici asta nu-i magic și cinic în același timp, nu știu altceva care să atingă același nivel.

De Black Friday, pentru Amazon, Bloomberg susține că vânzările sunt cu cel puțin 18,4% mai mari decât în urmă cu un an, citând datele Adobe Analytics. A crescut și la noi, nimic de zis, căci „black friday” pare să fie o formulă magică, așa cum niște cuvinte precise deschideau peștera lui Aladin, și întorc bani pentru cei care riscă mult.

În ultimul an, averea lui Jeff Bezos a crescut cu 32,6 miliarde de dolari. De aici înainte omul acesta nu mai e preocupat să strângă bani, el e preocupat să doboare recorduri sau, dacă vrei, să fixeze unele noi. Din ‘99 până acum n-a mai fost un om care să valoreze peste 100 de miliarde de dolari. Am numărat zerourile și acel 1. Sunt 12 cifre în valoarea asta, mai multe decât are degete la o mână un om. Apoi, i-a crescut averea mai repede decât a oricui altcuiva.

Creatorul Amazon nu mai e doar preocupat de internet

Când ajungi la un nivel așa de ridicat, fie te preocupi să mulgi la aceeași vacă cu lapte, fie începi să crești și altele, iar Bezos la 53 de ani e deja preocupat de ani buni de alte domenii. A cumpărat Washington Post cu 250 de milioane de dolari, iar anual vinde circa un miliard de dolari în acțiuni Amazon ca să-și finanțeze programul spațial Blue Origin. Și tot a avut timp prin 2013 să recupereze de pe fundul oceanului motoarele misiunii Apollo 11. Sunt piese de istorie, unelte care au dus omul pe Lună.

Tot ce-am scris până acum nu e o odă la adresa lui Jeff Bezos.

Pe harta lui probabil că România nici nu există și cu atât mai puțin eu. Sunt însă cuvinte care abia rezumă activitatea și succesul unui om despre care Europa, mai mult sau mai puțin, nici nu știe că s-a născut.

Din când în când se mai află de el, că îl întrece pe Bill Gates. Așa va fi și acum, e noul miliardar al planetei. Poate că n-are el milioanele sub pernă, sau sub saltea, dar cei mai frumos aici și de la asta am pornit e cum în aproape 20 de ani a mizat pe un domeniu și-a creat un imperiu. Sigur, succesul lui nu face lumină asupra abuzurilor de la Amazon. Cred că ce se întâmplă acolo, din ce investigații am citit, este în unele departamente și în unele momente din an ceva care întrece exploatarea sclavilor, doar că n-are lovituri de bici.

Cu succesul lui Bezos și noua strategie Amazon s-ar putea să trăim puțină istorie. Împinge în casele americanilor – la o adică, în casele utilizatorilor și clienților – produse prin care să comanzi fără să faci mai mare efort decât să vorbești. E istoria în care tehnologia intră atât de puternic în pături personale și sociale, încât ne va manipula în sensuri pe care nici nu le putem imagina.

În acest sens voi încheia și cu un citat dintr-un profil al lui Bezos și al Amazon (până la un punct, unul și același lucru). „Am început să văd Amazon ca o diagramă Venn […]. Pe de o parte este un optimism incredibil, un fel de optimism șocant, interesant, înfricoșător și distractiv […]. Că viitorul este acum. De parcă va fi tot mai bine. De cealaltă parte este o epifanie. E un sentiment ciudat, tăietor, aproape supranatural, cu privire la direcția în care merge totul, ce doresc consumatorii, modul în care sunt construite afaceri, și cunoștințele pentru a găsi sau a construi o cale spre acea destinație.”