Șomajul scade ușor în România, dar rămâne peste nivelul de anul trecut. Ce arată cifrele pentru tineri
Rata șomajului în România a coborât la 6,3% în septembrie 2026, de la 6,4% în august, iar numărul șomerilor a scăzut cu 6.300 de persoane. Comparativ cu septembrie 2025, erau însă cu 26.200 mai mulți șomeri, arată datele Institutului Național de Statistică. Instituția semnalează și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor de 15–24 de ani, de 30,8% în trimestrul al doilea al acestui an.
Peste 517.000 de șomeri în septembrie
Numărul șomerilor cu vârste între 15 și 74 de ani a fost estimat la 517.100 de persoane în septembrie. În august, estimarea fusese de 523.400 de persoane, astfel că ultima lună analizată aduce o reducere a numărului celor aflați în șomaj.
„Rata șomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna august 2026”, precizează INS în comunicatul citat de News.ro.
Comparația anuală indică o evoluție diferită. În septembrie 2025, numărul șomerilor era estimat la 490.900 de persoane, cu 26.200 mai puține decât în aceeași lună din 2026. Creșterea calculată pe baza acestor valori este de aproximativ 5,3%.
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Rata șomajului este mai mare în rândul femeilor
În septembrie, rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,2% în cazul bărbaților. Diferența dintre cele două categorii a fost de 0,3 puncte procentuale.
În august, rata înregistrată în rândul femeilor fusese tot de 6,5%, în timp ce pentru bărbați se situase la 6,3%. Prin urmare, comparația dintre cele două luni arată o reducere în cazul bărbaților și menținerea aceluiași nivel în cazul femeilor.
Aceste procente exprimă ponderea șomerilor în populația activă din fiecare categorie. Ele descriu situația participării pe piața muncii, fără să reprezinte proporția tuturor femeilor sau a tuturor bărbaților care nu au un loc de muncă.
Șomajul în rândul tinerilor a ajuns la 30,8%
INS atrage atenția asupra ratei de 30,8% înregistrate în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Valoarea se referă la perioada aprilie–iunie 2026, distinct de estimarea lunară pentru septembrie.
Procentul se calculează prin raportarea tinerilor șomeri la populația activă din aceeași grupă de vârstă, formată din persoane ocupate și șomeri. În această categorie nu intră automat toți elevii și studenții care nu lucrează, deoarece șomajul presupune îndeplinirea unor criterii statistice specifice.
Conform definiției utilizate pentru acest indicator, sunt luate în calcul persoanele fără un loc de muncă, aflate în căutarea unuia și disponibile să înceapă lucrul. Rata de 30,8% privește astfel tinerii activi pe piața muncii, nu totalul populației de 15–24 de ani.
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Ce arată separat evidențele ANOFM
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a raportat, pentru sfârșitul lui septembrie, 256.480 de șomeri înregistrați și o rată a șomajului înregistrat de 3,20%. Această statistică urmărește persoanele aflate în evidențele agențiilor de ocupare, fiind un indicator diferit de estimarea INS.
Dintre șomerii înregistrați la ANOFM, 61.566 primeau indemnizație, iar 194.914 erau neindemnizați. Dacă îți cauți un loc de muncă, înregistrarea la agenția de ocupare și acordarea indemnizației sunt proceduri distincte, iar sprijinul financiar depinde de îndeplinirea condițiilor legale.