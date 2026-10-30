Șomajul scade ușor în România, dar rămâne peste nivelul de anul trecut. Ce arată cifrele pentru tineri

„Rata șomajului în luna septembrie 2026 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6,3%, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna august 2026”, precizează INS în comunicatul citat de News.ro.

Comparația anuală indică o evoluție diferită. În septembrie 2025, numărul șomerilor era estimat la 490.900 de persoane, cu 26.200 mai puține decât în aceeași lună din 2026. Creșterea calculată pe baza acestor valori este de aproximativ 5,3%.

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Rata șomajului este mai mare în rândul femeilor

În septembrie, rata șomajului a fost de 6,5% în cazul femeilor și de 6,2% în cazul bărbaților. Diferența dintre cele două categorii a fost de 0,3 puncte procentuale.

În august, rata înregistrată în rândul femeilor fusese tot de 6,5%, în timp ce pentru bărbați se situase la 6,3%. Prin urmare, comparația dintre cele două luni arată o reducere în cazul bărbaților și menținerea aceluiași nivel în cazul femeilor.

Aceste procente exprimă ponderea șomerilor în populația activă din fiecare categorie. Ele descriu situația participării pe piața muncii, fără să reprezinte proporția tuturor femeilor sau a tuturor bărbaților care nu au un loc de muncă.

Șomajul în rândul tinerilor a ajuns la 30,8%

INS atrage atenția asupra ratei de 30,8% înregistrate în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. Valoarea se referă la perioada aprilie–iunie 2026, distinct de estimarea lunară pentru septembrie.

Procentul se calculează prin raportarea tinerilor șomeri la populația activă din aceeași grupă de vârstă, formată din persoane ocupate și șomeri. În această categorie nu intră automat toți elevii și studenții care nu lucrează, deoarece șomajul presupune îndeplinirea unor criterii statistice specifice.