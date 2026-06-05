De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare avem în prezent

De ce sunt greu de neutralizat dronele

Dronele moderne au schimbat regulile conflictelor militare. Multe dintre ele sunt mici, zboară la altitudini reduse și pot fi detectate cu dificultate de sistemele clasice de apărare.

În plus, costul de interceptare este adesea mult mai mare decât valoarea dronei atacatoare. De exemplu, folosirea unor rachete sofisticate împotriva unor drone care costă doar câteva mii de euro nu reprezintă întotdeauna cea mai eficientă soluție.

În cazul dronelor maritime, provocările sunt diferite. Acestea pot naviga pe distanțe foarte mari, au o amprentă radar redusă și sunt dificil de observat pe suprafața apei, mai ales pe timpul nopții sau în condiții meteorologice nefavorabile.

Ce sisteme anti-dronă folosește România

Pentru a răspunde noilor amenințări, România a început să introducă sisteme specializate pentru combaterea dronelor.

Printre acestea se află sistemul Merops, bazat pe drone interceptoare capabile să identifice și să neutralizeze alte drone. Sistemul utilizează radar, senzori și inteligență artificială și este deja folosit în mai multe state aflate în apropierea conflictului din Ucraina.

România dispune și de sisteme portabile antiaeriene Chiron, achiziționate din Coreea de Sud, care pot lovi ținte aflate la distanțe de până la șapte kilometri.

De asemenea, în dotarea armatei se află tunurile antiaeriene Gepard, considerate foarte eficiente împotriva dronelor și a altor ținte care zboară la joasă altitudine.