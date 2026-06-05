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de Ana Ionescu

De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare avem în prezent

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De ce nu poate România să doboare toate dronele rusești care îi încalcă spațiul aerian. Ce sisteme de apărare avem în prezent
În ultimii ani, mai multe drone rusești au ajuns în apropierea granițelor României

Incidentul recent din Portul Constanța, unde o dronă maritimă folosită în războiul din Ucraina a explodat, a readus în atenție una dintre cele mai importante întrebări legate de securitatea României: cât de pregătită este țara noastră să facă față amenințărilor reprezentate de drone?

În ultimii ani, mai multe drone rusești au ajuns în apropierea granițelor României sau au încălcat spațiul aerian național, iar recent atenția s-a mutat și asupra dronelor maritime care operează în Marea Neagră. Specialiștii explică însă că interceptarea acestor aparate nu este întotdeauna simplă, chiar și pentru armatele moderne.

De ce sunt greu de neutralizat dronele

Dronele moderne au schimbat regulile conflictelor militare. Multe dintre ele sunt mici, zboară la altitudini reduse și pot fi detectate cu dificultate de sistemele clasice de apărare.

În plus, costul de interceptare este adesea mult mai mare decât valoarea dronei atacatoare. De exemplu, folosirea unor rachete sofisticate împotriva unor drone care costă doar câteva mii de euro nu reprezintă întotdeauna cea mai eficientă soluție.

În cazul dronelor maritime, provocările sunt diferite. Acestea pot naviga pe distanțe foarte mari, au o amprentă radar redusă și sunt dificil de observat pe suprafața apei, mai ales pe timpul nopții sau în condiții meteorologice nefavorabile.

Ce sisteme anti-dronă folosește România

Pentru a răspunde noilor amenințări, România a început să introducă sisteme specializate pentru combaterea dronelor.

Printre acestea se află sistemul Merops, bazat pe drone interceptoare capabile să identifice și să neutralizeze alte drone. Sistemul utilizează radar, senzori și inteligență artificială și este deja folosit în mai multe state aflate în apropierea conflictului din Ucraina.

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România dispune și de sisteme portabile antiaeriene Chiron, achiziționate din Coreea de Sud, care pot lovi ținte aflate la distanțe de până la șapte kilometri.

De asemenea, în dotarea armatei se află tunurile antiaeriene Gepard, considerate foarte eficiente împotriva dronelor și a altor ținte care zboară la joasă altitudine.

Pot fi folosite sistemele Patriot împotriva dronelor?

La nevoie, da. Sistemele Patriot pot intercepta inclusiv drone de atac.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste interceptări sunt costisitoare. Rachetele Patriot sunt concepute în principal pentru amenințări complexe, precum rachetele balistice sau aeronavele de luptă, iar utilizarea lor împotriva unor drone ieftine nu este întotdeauna cea mai avantajoasă soluție.

În plus, cererea mare de interceptoare la nivel mondial a dus la apariția unor probleme de aprovizionare și la termene de livrare mai lungi.

Ce echipamente noi urmează să primească România

Autoritățile au demarat mai multe programe de modernizare a apărării antiaeriene.

România a contractat sisteme portabile Mistral prin programul european SAFE, iar livrările sunt programate în următorii ani.

În paralel, a fost semnat un contract important pentru achiziția sistemelor israeliene Spyder, specializate în interceptarea țintelor aflate la distanțe scurte și foarte scurte.

Tot din Israel vor veni și sisteme moderne de război electronic destinate detectării și neutralizării dronelor.

Amenințările vin acum și din aer, și de pe mare

Dacă până recent atenția era concentrată aproape exclusiv asupra dronelor aeriene, incidentul din Portul Constanța a arătat că și dronele maritime reprezintă o provocare reală pentru statele de la Marea Neagră.

Experiența conflictului din Ucraina a demonstrat că astfel de vehicule fără echipaj pot fi utilizate atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și pentru atacuri asupra unor obiective militare sau infrastructuri strategice.

Din acest motiv, multe state membre NATO investesc în prezent nu doar în sisteme antiaeriene, ci și în tehnologii capabile să detecteze și să neutralizeze amenințările care vin de pe mare.

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