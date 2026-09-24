Cât poate zbura o dronă intrată accidental sau neautorizat în România. Un aparat a ajuns din Botoșani până în Suceava

Potrivit MApN, sistemele de supraveghere radar au detectat în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, o țintă aeriană care se deplasa pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. Ulterior, semnalele radar au indicat că aceasta a pătruns în spațiul aerian național.

Ca urmare a incidentului, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Populația din județele Botoșani și Suceava a fost, de asemenea, avertizată prin mesaje RO-Alert.

Drona și-a continuat zborul timp de aproximativ patru minute deasupra teritoriului României, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava.

Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în zona indicată, au securizat perimetrul și au identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni. Ministerul Apărării a precizat că în urma prăbușirii nu s-a produs niciun incendiu și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

La ora 07:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru a monitoriza zona și situația de la sol. Incidentul a avut efecte și asupra programului unor unități de învățământ din regiune. Mai multe școli au decis să suspende cursurile după mesajele RO-Alert transmise populației de către autorități.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

Deocamdată, Ministerul Apărării Naționale nu a anunțat modelul aparatului și nici originea acestuia. Informația confirmată oficial este că echipele Ministerului Afacerilor Interne ajunse la locul prăbușirii au identificat „o dronă de mici dimensiuni”, iar în urma impactului nu s-a produs un incendiu.

Identificarea exactă presupune examinarea resturilor, astfel că nu se poate spune în acest moment că aparatul era de un anumit model sau că avea o anumită misiune. În incidente anterioare însă, autoritățile române au identificat inclusiv drone Geran-2. În cazul aparatului care a ajuns la Galați în mai 2026, expertiza MApN a stabilit că era un Geran-2 de fabricație rusească, cu motor termic, elice, sistem de navigație prin satelit și o încărcătură explozivă de aproximativ 30 de kilograme.