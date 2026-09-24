Cât poate zbura o dronă intrată accidental sau neautorizat în România. Un aparat a ajuns din Botoșani până în Suceava
Incidentele în care drone sau fragmente ale acestora ajung pe teritoriul României au devenit tot mai frecvente pe fondul războiului din Ucraina, iar cel mai recent caz s-a produs în nordul țării. O dronă de mici dimensiuni a intrat prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit în apropiere de Solca, în județul Suceava, după aproximativ patru minute petrecute în spațiul aerian românesc. Nu au existat victime sau pagube materiale.
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Suceava
Update joi, 24 septembrie, ora 12:30. O dronă care a pătruns joi dimineață în spațiul aerian al României prin nordul județului Botoșani s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Aparatul a rămas aproximativ patru minute deasupra teritoriului României, fără să provoace victime sau pagube materiale.
Potrivit MApN, sistemele de supraveghere radar au detectat în dimineața zilei de joi, 24 septembrie, o țintă aeriană care se deplasa pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani. Ulterior, semnalele radar au indicat că aceasta a pătruns în spațiul aerian național.
Ca urmare a incidentului, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația. Populația din județele Botoșani și Suceava a fost, de asemenea, avertizată prin mesaje RO-Alert.
Drona și-a continuat zborul timp de aproximativ patru minute deasupra teritoriului României, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava.
Echipele de intervenție ale Ministerului Afacerilor Interne s-au deplasat în zona indicată, au securizat perimetrul și au identificat un aparat de zbor de mici dimensiuni. Ministerul Apărării a precizat că în urma prăbușirii nu s-a produs niciun incendiu și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.
La ora 07:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru a monitoriza zona și situația de la sol. Incidentul a avut efecte și asupra programului unor unități de învățământ din regiune. Mai multe școli au decis să suspende cursurile după mesajele RO-Alert transmise populației de către autorități.
ŞTIREA INIŢIALĂ:
Deocamdată, Ministerul Apărării Naționale nu a anunțat modelul aparatului și nici originea acestuia. Informația confirmată oficial este că echipele Ministerului Afacerilor Interne ajunse la locul prăbușirii au identificat „o dronă de mici dimensiuni”, iar în urma impactului nu s-a produs un incendiu.
Identificarea exactă presupune examinarea resturilor, astfel că nu se poate spune în acest moment că aparatul era de un anumit model sau că avea o anumită misiune. În incidente anterioare însă, autoritățile române au identificat inclusiv drone Geran-2. În cazul aparatului care a ajuns la Galați în mai 2026, expertiza MApN a stabilit că era un Geran-2 de fabricație rusească, cu motor termic, elice, sistem de navigație prin satelit și o încărcătură explozivă de aproximativ 30 de kilograme.
Desigur, acest lucru nu înseamnă însă că drona găsită acum în Suceava este de același tip.
Cum ajung dronele în România
Explicația trebuie căutată în primul rând în apropierea României de zonele din Ucraina vizate de atacurile cu drone. În special în zona Dunării, localități și infrastructuri ucrainene se află foarte aproape de frontiera românească.
Dronele militare de atac nu sunt aparate similare celor folosite pentru filmări. Unele sunt construite pentru a parcurge distanțe mari, urmând trasee stabilite cu ajutorul sistemelor de navigație. În condiții de război, traiectoria lor poate fi influențată de mai mulți factori, inclusiv de bruiajul sistemelor de navigație sau de modificările de traseu.
În cazul de joi, MApN a precizat că ținta a fost observată inițial pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei, după care semnalele radar au indicat pătrunderea acesteia în România prin nordul județului Botoșani.
Ce se întâmplă din momentul în care o dronă trece granița
Sistemele radar urmăresc ținta, iar dacă situația o impune sunt ridicate aeronave militare pentru identificare și monitorizare. Joi dimineață, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.
În paralel, autoritățile au decis avertizarea populației. La ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru județele Botoșani și Suceava. Ulterior, MApN a stabilit că ținta a rămas aproximativ patru minute în spațiul aerian românesc, după care s-a prăbușit în apropierea localității Solca. Un elicopter IAR-330 SOCAT a fost trimis ulterior pentru monitorizarea zonei.
Un RO-Alert într-o asemenea situație nu înseamnă că o dronă se îndreaptă obligatoriu către locuința celui care primește mesajul. Avertizarea este o măsură de protecție pentru populația din zona în care există un potențial risc.
De ce dronele nu sunt doborâte automat
Pătrunderea unei drone în spațiul aerian românesc nu conduce automat la deschiderea focului. Legea nr. 73/2025 permite luarea unor măsuri împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian național, însă decizia trebuie raportată la nivelul amenințării și la riscurile pentru populație.
MApN preciza după un incident din septembrie 2025 că distrugerea aeronavei reprezintă „ultima soluție posibilă”, prioritară fiind protejarea vieții oamenilor. În acel caz, piloții F-16 primiseră autorizarea să doboare o dronă Geran, dar au evaluat riscul producerii unor efecte colaterale și nu au deschis focul.
Alerte și în apropiere de Chilia Veche
Incidentul din nordul Moldovei nu a fost singurul înregistrat în ultimele ore. În noaptea de 23 spre 24 septembrie, radarele au detectat un grup de ținte aeriene la nord de Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei și în apropierea frontierei.
Două avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, dislocate în România pentru misiuni NATO de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit RO-Alert la ora 04:41, iar alerta aeriană a încetat la ora 05:44.
Cazurile din ultimii ani arată că asemenea incidente nu mai sunt izolate. MApN a documentat anterior mai multe situații în care drone sau resturi de drone folosite în războiul din Ucraina au ajuns pe teritoriul României, în special în județele din apropierea frontierei. Pentru populație, recomandarea esențială rămâne respectarea indicațiilor transmise prin RO-Alert și evitarea apropierii sau atingerii eventualelor resturi găsite la sol.