Elon Musk spune că economisirea banilor nu mai are rost – legătura cu inteligența artificială, în percepția sa

Ce le recomandă Elon Musk oamenilor în privința economiilor

„Economisirea banilor pentru viitorul îndepărtat nu are rost odată cu apariția abundenței superinteligente”, a scris Elon Musk într-o postare publicată joi dimineață pe X. Mesajul reia o idee pe care miliardarul a promovat-o și la începutul anului, într-un podcast. Atunci, el a afirmat că oamenii nu ar trebui să își facă griji pentru banii puși deoparte în vederea pensionării, deoarece acest lucru ar putea deveni irelevant peste 10 sau 20 de ani.

Argumentul lui Musk pornește de la convingerea că dezvoltarea inteligenței artificiale va schimba radical economia. Dacă sistemele AI vor putea realiza aproape orice activitate mai bine decât oamenii, iar producția de bunuri și servicii va deveni mult mai eficientă, accesul la resurse ar putea crește considerabil. Într-un asemenea scenariu, susține antreprenorul, oamenii nu ar mai avea nevoie să acumuleze economii pentru a-și asigura traiul la bătrânețe.

Musk a avansat în repetate rânduri termene ambițioase pentru evoluția tehnologiei. Într-un interviu acordat publicației The Economist în vara acestui an, el a estimat că inteligența artificială ar putea depăși suma inteligenței umane în aproximativ cinci ani. Tot atunci, a descris rezultatul cel mai probabil drept o perioadă de abundență, în care fiecare persoană ar putea avea orice își dorește.

Averea miliardarului și diferența dintre promisiuni și realitate

Declarația despre economisire atrage atenția și prin contrastul cu situația financiară a celui care o face. Averea lui Elon Musk a depășit 900 de miliarde de dolari după oferta publică inițială a SpaceX, compania sa din domeniul aerospațial. La un asemenea nivel, economisirea pentru pensie nu reprezintă o preocupare comparabilă cu cea a oamenilor care trăiesc din salariu și trebuie să își planifice cheltuielile pentru următoarele luni sau decenii.

Articolul publicat de Futurism amintește și de contribuțiile filantropice ale miliardarului. Musk a fost criticat pentru sumele relativ reduse direcționate către organizații caritabile, în raport cu averea sa. Fundația Musk, care deține active evaluate la aproape 15 miliarde de dolari, a fost analizată pentru modul în care își distribuie donațiile și pentru legăturile unora dintre beneficiari cu antreprenorul sau companiile sale.

Potrivit unei investigații publicate de The New York Times, fundația nu a distribuit în 2023 suma minimă pe care era obligată să o aloce în scopuri caritabile. Diferența ar fi fost de aproximativ 421 de milioane de dolari. Aceste informații au alimentat întrebările despre felul în care Musk înțelege responsabilitatea filantropică, în condițiile în care le recomandă oamenilor să nu mai economisească pentru viitor.

Ce a mai spus Musk despre viitorul dominat de AI

Ideea că inteligența artificială va crea o societate a abundenței nu este nouă în discursul lui Musk. Antreprenorul a susținut în mai multe rânduri că tehnologia va putea prelua o mare parte dintre activitățile realizate în prezent de oameni. În interviul pentru The Economist, el a afirmat că nu ar exista aproape nimic ce AI nu ar putea face mai bine decât oamenii, cu excepția faptului de a fi om.