Indexarea pensiilor, disputată în instanță. Ce anunță FACIAS despre răspunsul Casei de Pensii
Casa Națională de Pensii Publice a solicitat respingerea acțiunii prin care FACIAS cere reluarea indexării pensiilor, invocând mai multe excepții procedurale, anunță fundația într-un comunicat transmis joi, 29 octombrie. Procesul se desfășoară la Curtea de Apel București, iar FACIAS susține că a depus documente pentru a demonstra interesul pensionarilor în soluționarea cauzei.
Ce susține FACIAS despre apărarea depusă de CNPP
Potrivit fundației, CNPP contestă inclusiv dreptul organizației de a apăra în acest proces interesele pensionarilor afectați de neindexare. Instituția ar fi invocat, prin întâmpinare, atât aspecte legate de participarea FACIAS la proces, cât și lipsa unui interes concret al acesteia.
FACIAS afirmă că a răspuns excepțiilor prin prezentarea obiectivelor sale statutare. Organizația susține că apărarea cetățenilor în raport cu autoritățile include și inițierea unor acțiuni în instanță pentru protejarea drepturilor acestora.
Pentru susținerea demersului, fundația anunță că a depus la dosar liste cu sute de pensionari care i-au cerut ajutorul. Aceștia ar avea, în argumentația FACIAS, un interes direct în reluarea mecanismului de indexare și în protejarea puterii de cumpărare.
„FACIAS a solicitat Curții de Apel București să respingă excepțiile invocate de CNPP și să examineze pe fond solicitarea privind indexarea pensiilor”, precizează organizația, într-un comunicat.
Acțiunea în instanță a fost anunțată în martie
Fundația a anunțat pe 30 martie 2026 că a chemat CNPP în judecată. La acel moment, organizația solicita obligarea instituției să inițieze demersurile pentru indexarea anuală a valorii punctului de referință și sesizarea Curții Constituționale în legătură cu înghețarea acestuia.
Demersul a fost precedat de o plângere prealabilă adresată autorităților, anunțată în februarie. În mai, FACIAS a comunicat că acțiunea este susținută și de Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.
Actualizarea transmisă joi privește apărările procedurale formulate în dosar și răspunsul fundației la acestea. FACIAS cere continuarea examinării solicitării privind indexarea, în cadrul procesului început în primăvară.
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Ce prevede legislația despre indexarea pensiilor
Mecanismul general este reglementat de articolul 84 alineatul (3) din Legea nr. 360/2023. Acesta prevede majorarea anuală a valorii punctului de referință cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, folosind indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.
Pentru 2025, OUG nr. 156/2024 a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei. Ulterior, articolul XXXI din Legea nr. 141/2025 a păstrat același nivel și pentru anul 2026.
Legea nr. 141/2025 stabilește aplicarea prevederilor privind majorarea anuală începând cu 2027. În precizările despre bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, CNPP indică această dispoziție drept baza legală pentru menținerea punctului de referință la 81 de lei.
Prin acțiunea sa, FACIAS contestă efectele înghețării și urmărește reluarea indexării. Fundația invocă obligația generală de actualizare anuală, în contextul actelor normative care au menținut indicatorul la același nivel.
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Ce impact al scumpirilor invocă fundația
FACIAS estimează că prețurile de consum au crescut cumulat cu aproximativ 15,6% între decembrie 2024 și septembrie 2026. Pe baza acestui procent, organizația calculează că unei pensii rămase la 2.000 de lei i-ar fi necesari încă 312 lei lunar pentru păstrarea puterii de cumpărare de la sfârșitul lui 2024.
Cei 312 lei reprezintă exemplul financiar prezentat de fundație pentru efectul scumpirilor. Suma nu este o majorare anunțată pentru pensionari prin comunicatul despre proces.
Organizația mai afirmă că, dintre aproximativ 4,7 milioane de pensionari înregistrați în septembrie 2026, peste 3,6 milioane aveau pensii de cel mult 4.000 de lei. FACIAS folosește aceste cifre pentru a argumenta că menținerea veniturilor la același nivel pune presiune în special asupra beneficiarilor cu pensii mici.