Indexarea pensiilor, disputată în instanță. Ce anunță FACIAS despre răspunsul Casei de Pensii

FACIAS afirmă că a răspuns excepțiilor prin prezentarea obiectivelor sale statutare. Organizația susține că apărarea cetățenilor în raport cu autoritățile include și inițierea unor acțiuni în instanță pentru protejarea drepturilor acestora.

Pentru susținerea demersului, fundația anunță că a depus la dosar liste cu sute de pensionari care i-au cerut ajutorul. Aceștia ar avea, în argumentația FACIAS, un interes direct în reluarea mecanismului de indexare și în protejarea puterii de cumpărare.

„FACIAS a solicitat Curții de Apel București să respingă excepțiile invocate de CNPP și să examineze pe fond solicitarea privind indexarea pensiilor”, precizează organizația, într-un comunicat.

Acțiunea în instanță a fost anunțată în martie

Fundația a anunțat pe 30 martie 2026 că a chemat CNPP în judecată. La acel moment, organizația solicita obligarea instituției să inițieze demersurile pentru indexarea anuală a valorii punctului de referință și sesizarea Curții Constituționale în legătură cu înghețarea acestuia.

Demersul a fost precedat de o plângere prealabilă adresată autorităților, anunțată în februarie. În mai, FACIAS a comunicat că acțiunea este susținută și de Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.

Actualizarea transmisă joi privește apărările procedurale formulate în dosar și răspunsul fundației la acestea. FACIAS cere continuarea examinării solicitării privind indexarea, în cadrul procesului început în primăvară.

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Ce prevede legislația despre indexarea pensiilor

Mecanismul general este reglementat de articolul 84 alineatul (3) din Legea nr. 360/2023. Acesta prevede majorarea anuală a valorii punctului de referință cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, folosind indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.