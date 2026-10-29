Cât trebuie să câștigi pentru un trai confortabil în Europa. Unde se situează România în comparația veniturilor
Un venit net lunar de 1.023 de euro pentru un adult singur reprezintă, în România, pragul de intrare în clasa de mijloc superioară calculat de Euronews Business pe baza datelor pentru 2025. Este cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, însă suma descrie poziția veniturilor față de mediana națională, iar confortul financiar depinde și de prețuri, locuință, economii și numărul persoanelor din gospodărie.
Ce venituri au fost comparate
Analiza Euronews Business folosește un prag de 150% din venitul disponibil echivalat median național. Acesta marchează începutul categoriei de venituri a clasei de mijloc superioare în clasificarea utilizată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.
Calculul pornește de la toate veniturile bănești ale gospodăriei, inclusiv cele din muncă, investiții și prestații sociale, după scăderea impozitelor și contribuțiilor. Suma este ajustată în funcție de componența familiei, pentru a putea compara gospodării de dimensiuni diferite.
Mediana împarte distribuția veniturilor în două jumătăți și nu trebuie confundată cu media. Clasificarea OCDE plasează clasa de mijloc între 75% și 200% din venitul median, iar segmentul superior între 150% și 200%.
„Dacă datele privind veniturile sunt singurele pe care le avem, s-ar putea presupune că majoritatea gospodăriilor care depășesc pragul de 150% ar trebui să aibă un venit suficient pentru a trăi relativ confortabil”, a declarat economistul OCDE Sebastian Königs pentru Euronews Business.
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Diferențe mari între România și statele din vestul Europei
În cele 34 de țări analizate, pragul pentru o persoană singură variază de la 603 euro lunar în Macedonia de Nord la 6.491 de euro în Elveția. În interiorul UE, intervalul este cuprins între cei 1.023 de euro calculați pentru România și 6.256 de euro pentru Luxemburg.
Germania are cel mai ridicat nivel dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii, cu 3.611 euro lunar. Urmează Franța, cu 3.307 euro, Italia, cu 2.758 de euro, și Spania, cu 2.546 de euro.
Sumele din tabel reprezintă același prag relativ, de 150% din mediana fiecărei țări. Ele nu indică un salariu minim obligatoriu și nici un buget oficial stabilit pentru un trai confortabil.
Cum se schimbă suma pentru cupluri și familii
Pentru un cuplu fără copii, metodologia folosește un factor de 1,5 față de nivelul unui adult singur. Explicația ține de împărțirea unor cheltuieli, precum locuința și utilitățile, astfel încât necesarul gospodăriei nu este considerat dublu.
În cazul a doi adulți și doi copii sub 14 ani, factorul este de 2,1. Scara folosită de Eurostat atribuie o pondere de 1 primului adult, de 0,5 fiecărei persoane suplimentare de minimum 14 ani și de 0,3 fiecărui copil mai mic.
La nivelul UE, Euronews indică un prag lunar de 2.867 de euro pentru o persoană singură. Acesta ajunge la 4.301 euro pentru un cuplu și la 6.021 de euro pentru doi adulți cu doi copii sub 14 ani.
Dacă îți compari veniturile cu aceste valori, contează totalul net al gospodăriei și componența acesteia. Indicatorul include mai multe surse de venit, nu doar salariul încasat de un singur membru al familiei.
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De ce aceeași poziție în clasament nu înseamnă aceeași viață
Diferențele de preț reduc relevanța unei comparații făcute exclusiv în euro. Când sunt folosite standardele puterii de cumpărare, distanțele dintre țări se micșorează, deși rămân considerabile.
„A fi la nivelul de 150% din venitul median într-o țară nu implică aceeași putere de cumpărare ca în altă parte”, a explicat profesorul Koen Caminada de la Universitatea din Leiden.
El atrage atenția și asupra diferențelor regionale, în special în privința locuințelor.
Pentru bugetul tău, proprietatea asupra unei locuințe, ratele și economiile pot schimba substanțial situația. O gospodărie cu venituri mai mici, dar cu rezerve disponibile, poate suporta mai ușor o cheltuială neprevăzută decât una care câștigă mai mult, dar are datorii mari.
În explicația lui Caminada, confortul presupune acoperirea cheltuielilor pentru locuință, hrană, energie și transport, dar și participare la viața socială, timp liber și economisire. Capacitatea de a trece peste o pierdere temporară de venit fără dificultăți imediate face parte din aceeași evaluare.