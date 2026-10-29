Cât trebuie să câștigi pentru un trai confortabil în Europa. Unde se situează România în comparația veniturilor

Calculul pornește de la toate veniturile bănești ale gospodăriei, inclusiv cele din muncă, investiții și prestații sociale, după scăderea impozitelor și contribuțiilor. Suma este ajustată în funcție de componența familiei, pentru a putea compara gospodării de dimensiuni diferite.

Mediana împarte distribuția veniturilor în două jumătăți și nu trebuie confundată cu media. Clasificarea OCDE plasează clasa de mijloc între 75% și 200% din venitul median, iar segmentul superior între 150% și 200%.

„Dacă datele privind veniturile sunt singurele pe care le avem, s-ar putea presupune că majoritatea gospodăriilor care depășesc pragul de 150% ar trebui să aibă un venit suficient pentru a trăi relativ confortabil”, a declarat economistul OCDE Sebastian Königs pentru Euronews Business.

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Diferențe mari între România și statele din vestul Europei

În cele 34 de țări analizate, pragul pentru o persoană singură variază de la 603 euro lunar în Macedonia de Nord la 6.491 de euro în Elveția. În interiorul UE, intervalul este cuprins între cei 1.023 de euro calculați pentru România și 6.256 de euro pentru Luxemburg.

Germania are cel mai ridicat nivel dintre cele mai mari patru economii ale Uniunii, cu 3.611 euro lunar. Urmează Franța, cu 3.307 euro, Italia, cu 2.758 de euro, și Spania, cu 2.546 de euro.

Sumele din tabel reprezintă același prag relativ, de 150% din mediana fiecărei țări. Ele nu indică un salariu minim obligatoriu și nici un buget oficial stabilit pentru un trai confortabil.