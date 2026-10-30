Acțiunile Google au înregistrat cea mai mare scădere din istoria companiei. Ce îi sperie pe investitori în legătură cu AI
Alphabet, compania care deține Google, a traversat joi, 29 octombrie 2026, cea mai proastă zi din istoria sa la bursă. Acțiunile au pierdut 12,29% până la închiderea ședinței, iar scăderea a șters aproape 500 de miliarde de dolari din valoarea de piață a grupului în doar câteva ore. Reacția investitorilor a venit în ciuda rezultatelor financiare solide anunțate pentru al treilea trimestru, care au indicat o creștere importantă a veniturilor.
În spatele vânzărilor masive de acțiuni se află temerile legate de sumele uriașe pe care Google le alocă dezvoltării inteligenței artificiale. Documentele financiare publicate de companie au scos la iveală angajamente de cheltuieli suplimentare, care nu au fost evidențiate la fel de clar în prezentarea rezultatelor trimestriale. Investitorii încep să se întrebe dacă veniturile generate de AI vor putea justifica investițiile și obligațiile financiare asumate de marile companii din tehnologie, scrie Mashable.
Alphabet a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari într-o singură zi
Scăderea de 12,29% înregistrată joi reprezintă cea mai mare pierdere procentuală zilnică din istoria acțiunilor Alphabet, potrivit datelor Yahoo Finance citate de Mashable. Compania a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în numai câteva ore, o valoare care plasează această evoluție printre cele mai mari pierderi zilnice înregistrate vreodată de o companie listată în Statele Unite.
Potrivit Yahoo Finance, declinul a fost al doilea cel mai mare din istoria bursei americane în ceea ce privește valoarea pierdută într-o singură ședință. Dimensiunea scăderii arată cât de repede se poate schimba percepția investitorilor asupra unei companii, chiar și atunci când aceasta raportează rezultate financiare bune.
Efectele nu s-au limitat la Alphabet. Fiind una dintre cele mai valoroase companii din lume, evoluția acțiunilor Google a influențat și restul sectorului tehnologic. Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au încheiat, de asemenea, ședința de joi pe minus, potrivit Yahoo Finance.
Investitorii au descoperit angajamente financiare suplimentare de 98,5 miliarde de dolari
Unul dintre motivele principale ale reacției negative se regăsește în documentele financiare depuse de Alphabet pentru al treilea trimestru. Potrivit Bloomberg, raportarea detaliată a companiei indică riscuri financiare mai mari decât cele prezentate în timpul discuției cu investitorii despre rezultatele trimestriale.
Pe lângă angajamentele de achiziții viitoare care depășesc 1.000 de miliarde de dolari, documentele menționează alte posibile obligații în valoare de 98,5 miliarde de dolari. Diferența dintre informațiile prezentate în comunicarea rezultatelor și cele incluse în raportarea financiară a atras atenția piețelor.
Aceste angajamente sunt importante deoarece Google investește masiv în infrastructura necesară dezvoltării AI. Centrele de date, echipamentele de calcul și capacitatea de procesare necesară pentru antrenarea și funcționarea modelelor avansate presupun cheltuieli foarte mari, care se întind pe mai mulți ani.
Temerea investitorilor este că aceste investiții ar putea deveni o povară dacă cererea pentru serviciile AI nu va genera veniturile așteptate. Companiile din tehnologie alocă sume tot mai mari acestui sector, însă rentabilitatea pe termen lung nu este încă garantată.
Fluxul de numerar negativ adaugă presiune asupra companiei
Un alt semnal care a îngrijorat piețele este fluxul de numerar negativ raportat de Google pentru al treilea trimestru. Situația nu este complet nouă, compania raportând un rezultat similar și în trimestrul anterior.
Fluxul de numerar reprezintă diferența dintre banii care intră în companie și cei care ies din conturile acesteia într-o anumită perioadă. Un rezultat negativ arată că ieșirile de numerar au depășit încasările. În cazul Google, investițiile masive în infrastructura AI contribuie la această presiune financiară.
Pentru investitori, problema nu este doar valoarea cheltuielilor, ci și ritmul în care acestea cresc. Angajamentele pe termen lung, combinate cu un flux de numerar negativ, ridică întrebări despre capacitatea companiei de a susține actualul nivel al investițiilor fără să afecteze alte obiective financiare.
Totuși, scăderea acțiunilor nu înseamnă că rezultatele operaționale ale Google s-au deteriorat. Compania a raportat o creștere de 25% a veniturilor în trimestrul al treilea, susținută în mare parte de serviciile sale de cloud.
Gemini 4 Carbon și afacerea cloud arată și partea optimistă a investițiilor în AI
În ciuda reacției negative de pe bursă, există argumente care susțin strategia Alphabet. Creșterea de 25% a veniturilor arată că afacerile companiei continuă să aibă rezultate solide, iar serviciile cloud reprezintă unul dintre motoarele importante ale acestei evoluții.
În plus, cel mai nou model AI al Google, Gemini 4 Carbon, ocupă primul loc în Artificial Analysis Intelligence Index, potrivit informațiilor prezentate de Mashable. Performanța modelului poate contribui la atragerea unor noi clienți și la extinderea serviciilor comerciale bazate pe inteligență artificială.
Investițiile masive în AI ar putea deveni profitabile pe termen lung, iar industria tehnologică pariază în mare măsură pe această posibilitate. Companiile construiesc infrastructură și dezvoltă modele avansate în speranța că cererea pentru aceste servicii va continua să crească.