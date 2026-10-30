Acțiunile Google au înregistrat cea mai mare scădere din istoria companiei. Ce îi sperie pe investitori în legătură cu AI

Alphabet a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari într-o singură zi

Scăderea de 12,29% înregistrată joi reprezintă cea mai mare pierdere procentuală zilnică din istoria acțiunilor Alphabet, potrivit datelor Yahoo Finance citate de Mashable. Compania a pierdut aproape 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră în numai câteva ore, o valoare care plasează această evoluție printre cele mai mari pierderi zilnice înregistrate vreodată de o companie listată în Statele Unite.

Potrivit Yahoo Finance, declinul a fost al doilea cel mai mare din istoria bursei americane în ceea ce privește valoarea pierdută într-o singură ședință. Dimensiunea scăderii arată cât de repede se poate schimba percepția investitorilor asupra unei companii, chiar și atunci când aceasta raportează rezultate financiare bune.

Efectele nu s-au limitat la Alphabet. Fiind una dintre cele mai valoroase companii din lume, evoluția acțiunilor Google a influențat și restul sectorului tehnologic. Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au încheiat, de asemenea, ședința de joi pe minus, potrivit Yahoo Finance.

Investitorii au descoperit angajamente financiare suplimentare de 98,5 miliarde de dolari

Unul dintre motivele principale ale reacției negative se regăsește în documentele financiare depuse de Alphabet pentru al treilea trimestru. Potrivit Bloomberg, raportarea detaliată a companiei indică riscuri financiare mai mari decât cele prezentate în timpul discuției cu investitorii despre rezultatele trimestriale.

Pe lângă angajamentele de achiziții viitoare care depășesc 1.000 de miliarde de dolari, documentele menționează alte posibile obligații în valoare de 98,5 miliarde de dolari. Diferența dintre informațiile prezentate în comunicarea rezultatelor și cele incluse în raportarea financiară a atras atenția piețelor.

Aceste angajamente sunt importante deoarece Google investește masiv în infrastructura necesară dezvoltării AI. Centrele de date, echipamentele de calcul și capacitatea de procesare necesară pentru antrenarea și funcționarea modelelor avansate presupun cheltuieli foarte mari, care se întind pe mai mulți ani.

Temerea investitorilor este că aceste investiții ar putea deveni o povară dacă cererea pentru serviciile AI nu va genera veniturile așteptate. Companiile din tehnologie alocă sume tot mai mari acestui sector, însă rentabilitatea pe termen lung nu este încă garantată.