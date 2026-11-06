Yellowjackets se întoarce cu sezonul final pe SkyShowtime. Când apare ultimul capitol al serialului despre supraviețuitoarele accidentului aviatic

Ce se întâmplă în ultimul sezon din Yellowjackets

Creat de Ashley Lyle și Bart Nickerson, Yellowjackets urmărește povestea unei echipe de fotbal feminin dintr-un liceu, formată din adolescente talentate, ale căror vieți se schimbă radical după un accident aviatic. Prăbușirea avionului în sălbăticia izolată din nord le transformă în supraviețuitoare ale unei experiențe extreme, în care lupta pentru hrană și siguranță ajunge să le schimbe comportamentul și relațiile.

Serialul combină elemente de horror psihologic, dramă despre maturizare și poveste de supraviețuire. Acțiunea urmărește atât transformarea adolescentelor în grupuri și clanuri marcate de violență, cât și viețile lor de adulte, la aproape 25 de ani după accident.

Premisa ultimului sezon pornește de la întoarcerea personajelor în Wiskayok. Deși au reușit să părăsească sălbăticia, experiențele trăite acolo nu au dispărut. Trecutul continuă să le afecteze prezentul, iar confruntarea finală urmează să clarifice ce s-a întâmplat cu supraviețuitoarele și cât de departe sunt dispuse să meargă pentru a-și proteja secretele.

Trailerul oficial este disponibil online și oferă primele imagini din ultimul capitol al poveștii. SkyShowtime descrie revenirea personajelor drept o întoarcere acasă neașteptată, în care liniștea aparentă a vieții de după accident este pusă din nou la încercare.

Cine apare în distribuția sezonului patru

Ultimul sezon îi readuce pe mai mulți dintre actorii care au interpretat personajele principale în cele trei sezoane anterioare. Din distribuție fac parte Melanie Lynskey și Christina Ricci, ambele nominalizate la Premiile Emmy, alături de Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown și Sophie Thatcher.

Li se alătură Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya și Jenna Burgess. Distribuția include și o apariție importantă a actriței Hilary Swank, câștigătoare a două Premii Oscar.

Printre invitații speciali ai sezonului se numără June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun și Dulé Hill. Prezența acestora completează distribuția ultimului capitol, care va încheia povestea începută odată cu accidentul aviatic.