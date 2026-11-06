Yellowjackets se întoarce cu sezonul final pe SkyShowtime. Când apare ultimul capitol al serialului despre supraviețuitoarele accidentului aviatic
Povestea supraviețuitoarelor din Yellowjackets ajunge la final. SkyShowtime a lansat trailerul oficial al celui de-al patrulea și ultimului sezon al serialului nominalizat la Premiile Emmy, care va avea premiera în România pe 23 noiembrie. După evenimentele petrecute în sălbăticie și încercările de a-și reconstrui viețile, personajele se întorc în Wiskayok, locul în care trecutul continuă să le urmărească.
Noul sezon promite o confruntare finală pentru personajele care au reușit să supraviețuiască accidentului aviatic. Întoarcerea acasă nu înseamnă însă că totul a rămas în urmă. Secretele, traumele și experiențele din sălbăticie continuă să le influențeze viețile, iar trailerul anunță o revenire tensionată pentru echipa de fotbal feminin.
Ce se întâmplă în ultimul sezon din Yellowjackets
Creat de Ashley Lyle și Bart Nickerson, Yellowjackets urmărește povestea unei echipe de fotbal feminin dintr-un liceu, formată din adolescente talentate, ale căror vieți se schimbă radical după un accident aviatic. Prăbușirea avionului în sălbăticia izolată din nord le transformă în supraviețuitoare ale unei experiențe extreme, în care lupta pentru hrană și siguranță ajunge să le schimbe comportamentul și relațiile.
Serialul combină elemente de horror psihologic, dramă despre maturizare și poveste de supraviețuire. Acțiunea urmărește atât transformarea adolescentelor în grupuri și clanuri marcate de violență, cât și viețile lor de adulte, la aproape 25 de ani după accident.
Premisa ultimului sezon pornește de la întoarcerea personajelor în Wiskayok. Deși au reușit să părăsească sălbăticia, experiențele trăite acolo nu au dispărut. Trecutul continuă să le afecteze prezentul, iar confruntarea finală urmează să clarifice ce s-a întâmplat cu supraviețuitoarele și cât de departe sunt dispuse să meargă pentru a-și proteja secretele.
Trailerul oficial este disponibil online și oferă primele imagini din ultimul capitol al poveștii. SkyShowtime descrie revenirea personajelor drept o întoarcere acasă neașteptată, în care liniștea aparentă a vieții de după accident este pusă din nou la încercare.
Cine apare în distribuția sezonului patru
Ultimul sezon îi readuce pe mai mulți dintre actorii care au interpretat personajele principale în cele trei sezoane anterioare. Din distribuție fac parte Melanie Lynskey și Christina Ricci, ambele nominalizate la Premiile Emmy, alături de Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown și Sophie Thatcher.
Li se alătură Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya și Jenna Burgess. Distribuția include și o apariție importantă a actriței Hilary Swank, câștigătoare a două Premii Oscar.
Printre invitații speciali ai sezonului se numără June Squibb, Elijah Wood, Molly Ringwald, Devon Sawa, Sam Braun și Dulé Hill. Prezența acestora completează distribuția ultimului capitol, care va încheia povestea începută odată cu accidentul aviatic.
Serialul a devenit cunoscut pentru felul în care alternează cele două perioade ale acțiunii, urmărind atât experiențele adolescentelor din sălbăticie, cât și consecințele pe care acestea le au asupra personajelor adulte. Distribuția din cele două planuri temporale a contribuit la construirea poveștii și la menținerea misterului în jurul evenimentelor din trecut.
Cine se află în spatele serialului Yellowjackets
Ashley Lyle și Bart Nickerson sunt creatorii serialului și ocupă, de asemenea, rolurile de producători executivi și showrunneri. Echipa de producție îi include pe Drew Comins, de la Creative Engine, Jonathan Lisco, Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa și Julia Bicknell.
Yellowjackets este realizat pentru SHOWTIME de Lionsgate Television, iar distribuția internațională este asigurată de Paramount Global Content Distribution.
Serialul a primit nominalizări la Premiile Emmy, iar combinația dintre thriller psihologic, horror și dramă a contribuit la dezvoltarea unei povești în care supraviețuirea fizică este doar una dintre problemele personajelor. Relațiile dintre ele, vinovăția și secretele păstrate timp de aproape un sfert de secol au rămas elemente centrale ale producției.
Toate cele trei sezoane anterioare sunt deja disponibile pe SkyShowtime, astfel că povestea poate fi urmărită integral înainte de lansarea ultimului capitol. Sezonul patru va avea premiera în exclusivitate în România pe 23 noiembrie 2026.