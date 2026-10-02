Michael C. Hall revine ca Dexter Morgan: sezonul 2 din Dexter: Resurrection începe de Halloween

Dexter Morgan ajunge prins între doi criminali

La două decenii de la începutul poveștii sale, Dexter continuă să trăiască după Codul care i-a ghidat existența. În sezonul doi din Dexter: Resurrection, personajul ajunge însă într-o situație complicată, fiind prins între doi criminali foarte diferiți.

Unul dintre aceștia are în spate decenii de crime și o reputație construită de-a lungul unei vieți întregi. Celălalt este un criminal tânăr care terorizează New York-ul prin metode fără precedent. Întâlnirea cu cei doi îl plasează pe Dexter într-un nou conflict, în timp ce încearcă să își păstreze propriile reguli.

Povestea nu se limitează însă la confruntarea cu alți criminali. Dexter trebuie să facă față și unei amenințări mai puțin obișnuite pentru el: o criză a vârstei de mijloc, care adaugă o nouă dimensiune personajului.

Michael C. Hall și Uma Thurman revin în distribuție

Michael C. Hall, câștigător al Globului de Aur și al unui premiu Screen Actors Guild pentru rolurile sale din Dexter și Six Feet Under, revine în centrul poveștii în rolul lui Dexter Morgan.

Din distribuția sezonului doi fac parte din nou Uma Thurman, nominalizată la Oscar și câștigătoare a Globului de Aur, precum și Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington și James Remar.

Sezonul aduce și mai multe nume importante în distribuție. Dan Stevens, Bokeem Woodbine, câștigător al unui premiu Emmy, Nona Parker Johnson și Brian Cox, câștigător al premiilor Emmy, Olivier și Globul de Aur, se alătură distribuției în roluri principale. Krysten Ritter revine într-un rol special, iar Gabriel Luna apare în acest sezon ca invitat special.

Harrison își continuă propria misiune

În paralel cu povestea lui Dexter, sezonul doi urmărește și parcursul lui Harrison, interpretat de Jack Alcott. Fiul lui Dexter își continuă propria misiune în căutarea dreptății, iar relația dintre cei doi ajunge într-un punct important.