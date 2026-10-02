Michael C. Hall revine ca Dexter Morgan: sezonul 2 din Dexter: Resurrection începe de Halloween
Fanii universului Dexter au un nou motiv să revină în lumea celebrului criminal în serie. Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea) se întoarce cu sezonul al doilea, iar premiera este programată chiar de Halloween, pe 31 octombrie, exclusiv pe SkyShowtime. Episoadele noi vor fi lansate săptămânal.
Revenirea are o semnificație aparte pentru franciză, deoarece coincide cu aniversarea a 20 de ani de la debutul Dexter. Michael C. Hall se întoarce în rolul lui Dexter Morgan, personajul pe care îl interpretează încă de la începutul seriei, într-un nou capitol în care trecutul, familia și instinctele criminale ajung din nou să se intersecteze.
Dexter Morgan ajunge prins între doi criminali
La două decenii de la începutul poveștii sale, Dexter continuă să trăiască după Codul care i-a ghidat existența. În sezonul doi din Dexter: Resurrection, personajul ajunge însă într-o situație complicată, fiind prins între doi criminali foarte diferiți.
Unul dintre aceștia are în spate decenii de crime și o reputație construită de-a lungul unei vieți întregi. Celălalt este un criminal tânăr care terorizează New York-ul prin metode fără precedent. Întâlnirea cu cei doi îl plasează pe Dexter într-un nou conflict, în timp ce încearcă să își păstreze propriile reguli.
Povestea nu se limitează însă la confruntarea cu alți criminali. Dexter trebuie să facă față și unei amenințări mai puțin obișnuite pentru el: o criză a vârstei de mijloc, care adaugă o nouă dimensiune personajului.
Michael C. Hall și Uma Thurman revin în distribuție
Michael C. Hall, câștigător al Globului de Aur și al unui premiu Screen Actors Guild pentru rolurile sale din Dexter și Six Feet Under, revine în centrul poveștii în rolul lui Dexter Morgan.
Din distribuția sezonului doi fac parte din nou Uma Thurman, nominalizată la Oscar și câștigătoare a Globului de Aur, precum și Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington și James Remar.
Sezonul aduce și mai multe nume importante în distribuție. Dan Stevens, Bokeem Woodbine, câștigător al unui premiu Emmy, Nona Parker Johnson și Brian Cox, câștigător al premiilor Emmy, Olivier și Globul de Aur, se alătură distribuției în roluri principale. Krysten Ritter revine într-un rol special, iar Gabriel Luna apare în acest sezon ca invitat special.
Harrison își continuă propria misiune
În paralel cu povestea lui Dexter, sezonul doi urmărește și parcursul lui Harrison, interpretat de Jack Alcott. Fiul lui Dexter își continuă propria misiune în căutarea dreptății, iar relația dintre cei doi ajunge într-un punct important.
Serialul îl plasează astfel pe Dexter într-unul dintre cele mai dificile capitole ale poveștii sale. Tatăl și fiul trebuie să își confrunte propriile alegeri în timp ce în jurul lor apar noi amenințări.
Sezonul doi este creat de Clyde Phillips, showrunner și producător executiv nominalizat la premiile Emmy. Phillips face parte și din echipa de producție alături de Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez și Lilly Burns.
Când apare Dexter: Resurrection pe SkyShowtime
Dexter: Resurrection sezonul 2 are premiera pe 31 octombrie 2026, exclusiv pe SkyShowtime. Episoadele vor fi disponibile săptămânal, ceea ce înseamnă că povestea lui Dexter Morgan va continua pe parcursul mai multor săptămâni după lansarea de Halloween.
Pentru cei care vor să recupereze poveștile anterioare, pe SkyShowtime sunt disponibile în prezent toate sezoanele Dexter, serialul Dexter: New Blood, Dexter: Original Sin (Dexter: Păcat originar) și primul sezon din Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea).
Serialul este produs de Paramount Television Studios și Counterpart Studios și este distribuit de Paramount Global Content Distribution. Printre producătorii executivi se numără Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez, Lilly Burns, John Goldwyn, Sara Colleton, Veronica West, Kirsa Rein, Tanner Bean și Katrina Mathewson.