Ce filme și seriale noi apar pe SkyShowtime în noiembrie 2026. „Yellowjackets” revine cu sezonul 4, iar „Michael” și „Super Mario Galaxia” ajung pe platformă

Potrivit programului oficial transmis de SkyShowtime, platforma pregătește atât premiere exclusive, cât și noi episoade ale unor seriale deja populare, precum „Tulsa King”, „MobLand” și „Dexter: Resurrection”. În plus, luna aduce câteva filme horror și thrillere, dar și producții pentru întreaga familie.

„Yellowjackets” și „The Paper”, printre cele mai așteptate seriale ale lunii

Una dintre principalele premiere este sezonul al patrulea din „Yellowjackets”, care debutează pe 23 noiembrie. Primul episod va fi disponibil în exclusivitate pe SkyShowtime, urmând ca celelalte nouă să fie lansate săptămânal.

Serialul continuă să exploreze consecințele accidentului aviatic în urma căruia o echipă de fotbal feminin a rămas izolată în sălbăticie. Povestea alternează între experiențele traumatizante ale adolescentelor și viețile lor de adulte, la aproape 25 de ani după tragedie. Din distribuție fac parte Sophie Thatcher, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sammi Hanratty și Steven Krueger.

Pe 6 noiembrie revine și „The Paper”, comedia realizată în stilul documentarului fictiv, care extinde universul celebrului „The Office”. Sezonul al doilea va avea zece episoade, dintre care primele patru vor fi disponibile la lansare.

Personajul Ned, interpretat de Domhnall Gleeson, începe să investigheze un club privat local, riscând astfel să compromită viitorul ziarului pe care încearcă să îl salveze. În paralel, relația sa cu Mare (Chelsea Frei) devine tot mai complicată, iar Esmeralda (Sabrina Impacciatore) încearcă să își găsească locul în redacție.

O altă revenire este „Where the Sun Always Shines”, serialul original creat și regizat de Felix Herngren. Sezonul al doilea, format din șase episoade, debutează pe 16 noiembrie și urmărește în continuare două familii care încearcă să își construiască o viață nouă în Spania, fără să reușească însă să scape de conflictele din trecut.

Pentru fanii science-fiction, „Star Trek: Short Treks” revine pe 18 noiembrie cu patru episoade, disponibile simultan. Rainn Wilson, Aldis Hodge, Doug Jones și Mary Wiseman se numără printre actorii care apar în aceste povești din universul „Star Trek”.

Cei mici vor avea și ei parte de noutăți. „Un show cu Patrick Stea” primește patru episoade noi pe 7 noiembrie, iar „Echipa Căprioarelor” revine pe 28 noiembrie cu zece episoade.

„Michael” și „Super Mario Galaxia”, cele mai importante premiere cinematografice

În categoria filmelor, una dintre cele mai atractive noutăți este „Michael”, biograficul despre Michael Jackson, disponibil pe SkyShowtime începând cu 24 noiembrie.

Regizat de Antoine Fuqua, după un scenariu de John Logan, lungmetrajul îl are în rolul principal pe Jaafar Jackson, nepotul regretatului artist. Distribuția îi include și pe Colman Domingo, Miles Teller, Nia Long și Kat Graham.

Producția urmărește ascensiunea lui Michael Jackson, de la începuturile alături de frații săi în Jackson 5 până la transformarea într-un fenomen muzical mondial. Filmul a fost deja analizat într-o recenzie Playtech despre „Michael”, care evidențiază spectacolul vizual și interpretarea lui Jaafar Jackson.

Pe 14 noiembrie, platforma aduce „Super Mario Galaxia Filmul”, o animație dedicată atât copiilor, cât și adulților care au crescut cu jocurile Nintendo.

Mario și Luigi pornesc într-o nouă aventură, de această dată dincolo de Regatul Ciupercilor. Cei doi îl întâlnesc pe Yoshi și ajung să se confrunte cu amenințări cosmice, într-o poveste în care apar Rosalina și Bowser Jr. Animația a fost prezentată anterior și într-un review Playtech despre „The Super Mario Galaxy Movie”.

Pentru cei care preferă producțiile bazate pe evenimente reale, documentarul „Savage Mountain” va fi disponibil din 5 noiembrie.

Filmul prezintă povestea alpinistei Kristin Harila, care a reușit să escaladeze toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri în numai 92 de zile, alături de Tenjen Lama Sherpa. Documentarul explorează însă și controversa izbucnită după apariția unor imagini de pe K2, care au ridicat întrebări despre responsabilitatea alpiniștilor față de persoanele aflate în pericol.

Lista premierelor cinematografice include și câteva titluri mai întunecate.

„King Ivory”, disponibil din 14 noiembrie, este un thriller despre epidemia de fentanil din Statele Unite. Povestea urmărește un polițist antidrog din Tulsa, a cărui luptă împotriva traficanților devine personală după ce propriul fiu dezvoltă o dependență.

Pe 16 noiembrie apare „Night Patrol”, un horror în care un polițist din Los Angeles descoperă că o unitate specială a forțelor de ordine este alcătuită, de fapt, din vampiri.

„Pasagerul”, programat pentru 20 noiembrie, urmărește un cuplu tânăr care, după ce asistă la un accident rutier, începe să fie urmărit de o entitate demonică.

Pe 23 noiembrie ajunge pe platformă și „In Cold Light”, un thriller de acțiune despre o femeie care încearcă să își reconstruiască viața după eliberarea din închisoare, dar devine ținta unor indivizi periculoși după uciderea surorii sale gemene.

„Tulsa King”, „MobLand” și „Dexter: Resurrection” continuă cu episoade noi

Pe lângă premiere, SkyShowtime păstrează în program câteva dintre serialele sale importante. „Tulsa King” și „Dexter: Resurrection” continuă cu episoade săptămânale, alături de producții precum „MobLand” și „The Five Star Weekend”.

Sezonul al patrulea din „Tulsa King”, cu Sylvester Stallone în rol principal, primește episoade noi în fiecare joi, iar finalul este programat pentru 24 decembrie. În schimb, sezonul al doilea din „MobLand”, cu Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren, se încheie pe 23 noiembrie.

„The Five Star Weekend”, cu Jennifer Garner, Regina Hall și Gemma Chan, continuă în fiecare vineri, până la finalul programat pe 27 noiembrie. Între timp, sezonul al doilea din „Dexter: Resurrection”, cu Michael C. Hall, va avea episoade noi sâmbăta, până pe 2 ianuarie.

Iată calendarul principalelor premiere anunțate pentru noiembrie 2026:

Data Titlu Tipul producției 5 noiembrie Savage Mountain Documentar 6 noiembrie The Paper, sezonul 2 Serial 7 noiembrie Un show cu Patrick Stea, sezonul 5a Animație 14 noiembrie Super Mario Galaxia Filmul Film de animație 14 noiembrie King Ivory Thriller 16 noiembrie Where the Sun Always Shines, sezonul 2 Serial 16 noiembrie Night Patrol Horror 18 noiembrie Star Trek: Short Treks, sezonul 2 Serial 20 noiembrie Pasagerul Horror 23 noiembrie Yellowjackets, sezonul 4 Serial 23 noiembrie In Cold Light Thriller de acțiune 24 noiembrie Michael Film biografic 28 noiembrie Echipa Căprioarelor, sezonul 4b Animație

Noiembrie se conturează, astfel, drept una dintre cele mai variate luni ale anului pentru SkyShowtime, cu un echilibru între producțiile originale, serialele consacrate și filmele care ajung pe streaming după lansările cinematografice.