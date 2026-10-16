Samuel L. Jackson devine regele escrocilor într-un nou serial de la creatorul Yellowstone. Când apare Frisco King pe SkyShowtime
Samuel L. Jackson revine pe micul ecran într-un rol principal în Frisco King, un serial original creat de Taylor Sheridan, cunoscut pentru producții precum Yellowstone și Tulsa King. Noua poveste îl urmărește pe un gangster experimentat care ajunge într-o suburbie din Texas și descoperă oportunități neașteptate pentru a-și extinde afacerile ilegale.
Serialul va avea premiera pe SkyShowtime în România pe 21 decembrie, când vor fi disponibile primele două episoade. Ulterior, vor fi lansate episoade noi în fiecare săptămână, exclusiv pe platformă. Totodată, fanii universului Tulsa King vor putea urmări sezonul patru al serialului începând cu 22 octombrie.
Samuel L. Jackson intră în universul creat de Taylor Sheridan
În Frisco King, Samuel L. Jackson îl interpretează pe Russell Lee Washington Jr., un personaj cunoscut și sub numele de Lee Washington. Gangsterul cu experiență ajunge din New Orleans în Frisco, Texas, unde descoperă că liniștea aparentă a suburbiilor americane ascunde un mediu propice pentru escrocherii și afaceri ilegale.
Povestea extinde universul Tulsa King, serialul care urmărește ascensiunea unui personaj implicat în lumea crimei organizate. De această dată, atenția se mută asupra unui protagonist care încearcă să transforme oportunitățile locale într-o afacere de amploare.
Scenariul este semnat de Taylor Sheridan, unul dintre creatorii care au construit mai multe universuri narative pentru televiziune, inclusiv cel din Yellowstone. Noul proiect păstrează interesul pentru personaje aflate la marginea legii, confruntate cu ambiții personale și cu riscurile pe care le presupune acumularea puterii.
Cum își construiește Lee Washington imperiul în Texas
La sosirea în Frisco, Lee Washington descoperă o comunitate în care aparențele respectabile ascund numeroase posibilități pentru cei dispuși să profite de slăbiciunile celorlalți. Gangsterul începe să-și dezvolte afacerile prin escrocherii de mici dimensiuni, pe care încearcă treptat să le transforme în operațiuni mult mai profitabile.
Pentru a-și pune planurile în aplicare, el recrutează un protejat ambițios, se bazează pe un șofer loial și atrage în jurul său o rețea tot mai mare de parteneri excentrici. Pe măsură ce gruparea se extinde, fiecare nouă lovitură implică riscuri mai mari și atrage atenția asupra activităților sale.
Lee trebuie să anticipeze reacțiile celor din jur și să găsească permanent soluții pentru a rămâne înaintea rivalilor. Influența sa crește, însă succesul vine la pachet cu situații tot mai complicate. Frisco devine astfel terenul pe care personajul încearcă să-și impună propriile reguli și să-și câștige locul în fruntea lumii interlope locale.
Distribuția serialului Frisco King și echipa din spatele producției
Alături de Samuel L. Jackson, distribuția îi include pe Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate și Savanna Gann. Sylvester Stallone va avea, de asemenea, o apariție specială, continuând implicarea sa în universul Tulsa King.
Producția este realizată de Paramount Television Studios și 101 Studios. Printre producătorii executivi se numără Taylor Sheridan, Sylvester Stallone și Samuel L. Jackson, toți nominalizați la Oscar. Echipa îi mai include pe David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, LaTanya Richardson Jackson și Keith Cox.
Christina Alexandra Voros și Michael Friedman vor regiza câte patru episoade fiecare. Voros va semna și regia episodului pilot, care va deschide povestea noului serial.
Atât Frisco King, cât și Tulsa King sunt distribuite de Paramount Global Content Distribution. Noul titlu se alătură astfel producțiilor asociate cu Taylor Sheridan disponibile pe SkyShowtime.
Ce alte seriale de Taylor Sheridan pot fi urmărite pe SkyShowtime
Platforma găzduiește toate cele cinci sezoane ale serialului Yellowstone, alături de producțiile care extind povestea familiei Dutton și istoria universului creat de Sheridan. Printre acestea se numără 1883 și 1923, seriale care explorează generații anterioare ale familiei, dar și Dutton Ranch (Ferma Dutton) și Marshals.
Oferta include și alte producții ale creatorului american, precum Landman (Omul petrolului), Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown și The Madison.
Pentru publicul din România, următoarele date importante sunt 22 octombrie, când sezonul patru din Tulsa King va deveni disponibil pe SkyShowtime, și 21 decembrie, ziua în care Frisco King va debuta cu primele două episoade. Noile episoade ale serialului cu Samuel L. Jackson vor fi lansate ulterior săptămânal, exclusiv pe platformă.