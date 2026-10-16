Samuel L. Jackson devine regele escrocilor într-un nou serial de la creatorul Yellowstone. Când apare Frisco King pe SkyShowtime

Samuel L. Jackson intră în universul creat de Taylor Sheridan

În Frisco King, Samuel L. Jackson îl interpretează pe Russell Lee Washington Jr., un personaj cunoscut și sub numele de Lee Washington. Gangsterul cu experiență ajunge din New Orleans în Frisco, Texas, unde descoperă că liniștea aparentă a suburbiilor americane ascunde un mediu propice pentru escrocherii și afaceri ilegale.

Povestea extinde universul Tulsa King, serialul care urmărește ascensiunea unui personaj implicat în lumea crimei organizate. De această dată, atenția se mută asupra unui protagonist care încearcă să transforme oportunitățile locale într-o afacere de amploare.

Scenariul este semnat de Taylor Sheridan, unul dintre creatorii care au construit mai multe universuri narative pentru televiziune, inclusiv cel din Yellowstone. Noul proiect păstrează interesul pentru personaje aflate la marginea legii, confruntate cu ambiții personale și cu riscurile pe care le presupune acumularea puterii.

Cum își construiește Lee Washington imperiul în Texas

La sosirea în Frisco, Lee Washington descoperă o comunitate în care aparențele respectabile ascund numeroase posibilități pentru cei dispuși să profite de slăbiciunile celorlalți. Gangsterul începe să-și dezvolte afacerile prin escrocherii de mici dimensiuni, pe care încearcă treptat să le transforme în operațiuni mult mai profitabile.

Pentru a-și pune planurile în aplicare, el recrutează un protejat ambițios, se bazează pe un șofer loial și atrage în jurul său o rețea tot mai mare de parteneri excentrici. Pe măsură ce gruparea se extinde, fiecare nouă lovitură implică riscuri mai mari și atrage atenția asupra activităților sale.

Lee trebuie să anticipeze reacțiile celor din jur și să găsească permanent soluții pentru a rămâne înaintea rivalilor. Influența sa crește, însă succesul vine la pachet cu situații tot mai complicate. Frisco devine astfel terenul pe care personajul încearcă să-și impună propriile reguli și să-și câștige locul în fruntea lumii interlope locale.

Distribuția serialului Frisco King și echipa din spatele producției

Alături de Samuel L. Jackson, distribuția îi include pe Asa Germann, Kai Caster, Lilah Pate și Savanna Gann. Sylvester Stallone va avea, de asemenea, o apariție specială, continuând implicarea sa în universul Tulsa King.