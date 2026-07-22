Blocurile fără lift vor putea primi bani pentru montarea ascensoarelor. Nicușor Dan a promulgat legea
România face un pas important în direcția creșterii accesibilității locuințelor din blocurile construite fără lift. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care reglementează Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață”, act normativ care deschide posibilitatea finanțării montării de ascensoare și a altor soluții de acces pentru numeroase condominii din țară. După publicarea în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare și va permite autorităților locale să înceapă implementarea proiectelor, în condițiile stabilite de noul cadru legislativ.
Legea „Lift pentru viață” a fost promulgată și urmează să intre în vigoare
Actul normativ a fost promulgat luni de președintele Nicușor Dan, după ce proiectul fusese adoptat de Camera Deputaților pe 30 iunie, în calitate de for decizional. Prin promulgare este parcursă ultima etapă legislativă înainte ca legea să producă efecte, odată cu publicarea în Monitorul Oficial.
Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață” este definit ca un program multianual de interes și utilitate publică. Acesta va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Obiectivul principal al programului este creșterea accesibilității locuințelor, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, categorii pentru care accesul în propriile locuințe poate reprezenta o dificultate în lipsa unui ascensor.
Ce blocuri vor putea beneficia de finanțare și ce lucrări vor fi acoperite
Noua lege stabilește cadrul legal pentru accesibilizarea blocurilor cu cel puțin trei niveluri supraterane care au fost construite fără lift încă din proiectul inițial. Programul se aplică inclusiv blocurilor situate în zone construite protejate.
Finanțarea nu va acoperi doar proiectarea, construirea și montarea lifturilor. În funcție de particularitățile fiecărei clădiri și de soluțiile tehnice disponibile, vor putea fi realizate și alte lucrări de accesibilizare, precum instalarea de scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe de acces.
Investițiile vor fi implementate de autoritățile administrației publice locale, în beneficiul asociațiilor de proprietari din condominiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
Totodată, legea oferă posibilitatea autorităților locale să finanțeze din propriile bugete, prin programe multianuale și în limita fondurilor aprobate anual, montarea lifturilor sau a altor soluții de accesibilizare pentru blocurile care nu vor beneficia de finanțare prin programul național.
Din ce surse vor veni banii și cine poate solicita includerea în program
Programul va fi finanțat din mai multe surse. Printre acestea se numără fondurile europene dedicate proiectelor pentru locuințe, transferurile de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, bugetele locale, dar și donațiile, sponsorizările sau alte surse legal constituite.
Legea prevede că, în primele 18 luni de implementare, finanțarea se va realiza cu prioritate din fonduri europene. Sumele alocate de la bugetul de stat vor avea caracter nerambursabil și vor reprezenta o sursă complementară pentru autoritățile locale.
Primăriile vor putea utiliza resurse proprii atât pentru cheltuielile care nu sunt eligibile în cadrul programului, cât și pentru alte costuri necesare finalizării investițiilor.
Programul este destinat blocurilor cu trei sau mai multe niveluri supraterane construite fără lift. Sunt exceptate clădirile clasate sau aflate în curs de clasare ca monumente istorice, precum și condominiile expertizate tehnic și încadrate în clasele de risc seismic RsI sau RsII.
Montarea ascensoarelor nu va avea loc automat în toate imobilele eligibile. Asociațiile de proprietari vor trebui să solicite includerea în program, iar implementarea proiectelor va depinde de documentațiile tehnice și de fondurile disponibile.
După finalizarea lucrărilor, cheltuielile privind exploatarea, întreținerea și revizia lifturilor vor reveni asociațiilor de proprietari, conform legislației aplicabile condominiilor.
Aproximativ 88.000 de blocuri din România nu au lift
Potrivit expunerii de motive care a însoțit proiectul de lege, în România există aproximativ 88.000 de blocuri cu trei și patru etaje construite fără lift, în care locuiesc aproximativ 3,8 milioane de persoane.
Inițiatorii proiectului arată că lipsa unui ascensor afectează în mod special persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, pentru care urcarea și coborârea zilnică a scărilor poate deveni dificilă sau chiar imposibilă.
Documentul subliniază că accesul la propria locuință reprezintă nu doar o chestiune de confort, ci și una legată de dreptul la o viață independentă și de participarea la viața socială. De asemenea, se precizează că România se numără printre statele europene cu un număr redus de ascensoare raportat la fondul locativ existent, iar programul „Lift pentru viață” este gândit pentru a contribui la reducerea izolării persoanelor vulnerabile și la creșterea accesibilității locuințelor.
După adoptarea proiectului în Parlament, senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat că aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în prezent în cele 88.000 de blocuri fără lift și a anunțat că implementarea va începe printr-un proiect-pilot care va include 100 de blocuri, câte două în fiecare județ.
Acesta a precizat și că, potrivit estimărilor constructorilor prezentate, costul instalării unui lift exterior este de aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.