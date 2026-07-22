Blocurile fără lift vor putea primi bani pentru montarea ascensoarelor. Nicușor Dan a promulgat legea

Programul Național de Accesibilizare a Locuințelor – „Lift pentru viață” este definit ca un program multianual de interes și utilitate publică. Acesta va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Obiectivul principal al programului este creșterea accesibilității locuințelor, în special pentru persoanele vârstnice, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă, categorii pentru care accesul în propriile locuințe poate reprezenta o dificultate în lipsa unui ascensor.

Ce blocuri vor putea beneficia de finanțare și ce lucrări vor fi acoperite

Noua lege stabilește cadrul legal pentru accesibilizarea blocurilor cu cel puțin trei niveluri supraterane care au fost construite fără lift încă din proiectul inițial. Programul se aplică inclusiv blocurilor situate în zone construite protejate.

Finanțarea nu va acoperi doar proiectarea, construirea și montarea lifturilor. În funcție de particularitățile fiecărei clădiri și de soluțiile tehnice disponibile, vor putea fi realizate și alte lucrări de accesibilizare, precum instalarea de scări mecanizate, platforme elevatoare sau rampe de acces.

Investițiile vor fi implementate de autoritățile administrației publice locale, în beneficiul asociațiilor de proprietari din condominiile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Totodată, legea oferă posibilitatea autorităților locale să finanțeze din propriile bugete, prin programe multianuale și în limita fondurilor aprobate anual, montarea lifturilor sau a altor soluții de accesibilizare pentru blocurile care nu vor beneficia de finanțare prin programul național.

Din ce surse vor veni banii și cine poate solicita includerea în program

Programul va fi finanțat din mai multe surse. Printre acestea se numără fondurile europene dedicate proiectelor pentru locuințe, transferurile de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltării, bugetele locale, dar și donațiile, sponsorizările sau alte surse legal constituite.